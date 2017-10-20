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Стадион: Кескускенття
0:1
1' ГолСид Робин
42' Желтая карточкаTimo Stavitski
53' Желтая карточкаСид Робин
0:2
72' ГолКангасколкка Алексей
0:3
90' ГолСпэн Брайан
|
1'
0:1
42'
53'
72'
0:2
90'
0:3
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 8 Вилл Натаниэл Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 77 Timo Stavitski
- 17 Anselmi Nurmela
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 20 Simo Roiha
- Запасные игроки
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 2 Кайта Сани Защитник
- 22 Тукиайнен Сакари Нападающий
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 16 Jarkko Luiro
- 12 Juhani Kangas
- 18 Juho Hyvaerinen
- Главный тренер: Juha Malinen
Мариехамн
- Основной состав
- 30 Нордквист Марк Вратарь
- 55 Да Крус Фриберг Защитник
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 2 Гранлунд Альбин Защитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 9 Спэн Брайан Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 17 Сид Робин Нападающий
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Лююски Яни Защитник
- 20 Дафаа Энтони Полузащитник
- 7 Виртанен Томми Полузащитник
- 1 Anton Lepola
- 6 Petter Hemming
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
Мариехамн (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Мариехамн: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС Вейккауслига
- 25.09.2016 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 09.06.2016 РоПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 09.04.2016 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 05.10.2015 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 26.07.2015 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 20.05.2015 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 24.08.2014 РоПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 20.07.2014 Мариехамн 2:4 РоПС Вейккауслига
- 19.04.2014 Мариехамн 2:0 РоПС Вейккауслига
- 17.08.2013 РоПС 4:0 Мариехамн Кубок Суоми
- 11.08.2013 РоПС 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 13.06.2013 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 14.04.2013 РоПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 11.09.2011 Мариехамн 5:2 РоПС Вейккауслига
- 03.07.2011 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 09.05.2011 Мариехамн 3:3 РоПС Вейккауслига
- 09.08.2009 Мариехамн 2:1 РоПС Вейккауслига
- 10.05.2009 РоПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|32
|23
|7
|2
|76 - 13
|76
|2.
|КуПС
|32
|15
|8
|9
|48 - 35
|53
|3.
|Ильвес
|32
|14
|11
|7
|38 - 35
|53
|4.
|Мариехамн
|32
|13
|10
|9
|44 - 41
|49
|5.
|Лахти
|32
|11
|13
|8
|44 - 30
|46
|6.
|СИК
|32
|12
|8
|12
|37 - 47
|44
|7.
|РоПС
|32
|11
|6
|15
|40 - 49
|39
|8.
|ВПС
|32
|9
|12
|11
|38 - 49
|39
|9.
|Интер Турку
|32
|10
|8
|14
|54 - 52
|38
|10.
|Кеми Кингс
|32
|8
|8
|16
|37 - 56
|32
|11.
|ХИФК
|32
|6
|11
|15
|36 - 52
|29
|12.
|Ювяскюля
|32
|5
|8
|19
|30 - 63
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Спэн Брайан.
87'
РоПС производит замену. Вилл Натаниэл уходит, и Хейккиля Аапо заменяет его
80'
РоПС производит замену. Simo Roiha уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кангасколкка Алексей.
53'
Сид Робин получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
РоПС производит замену. Lassi Jarvenpaa уходит, и Juho Hyvaerinen заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Timo Stavitski получает желтую карточку.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сид Робин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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