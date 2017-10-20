  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
РоПС
0:3
Конец матча
Мариехамн
0'
0:1
1' Гол
Сид Робин
42' Желтая карточка
Timo Stavitski
53' Желтая карточка
Сид Робин
0:2
72' Гол
Кангасколкка Алексей
0:3
90' Гол
Спэн Брайан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Спэн Брайан.
87'
РоПС производит замену. Вилл Натаниэл уходит, и Хейккиля Аапо заменяет его
80'
РоПС производит замену. Simo Roiha уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кангасколкка Алексей.
Желтая карточка
53'
Сид Робин получает желтую карточку.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
РоПС производит замену. Lassi Jarvenpaa уходит, и Juho Hyvaerinen заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Timo Stavitski получает желтую карточку.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сид Робин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация