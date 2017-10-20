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Стадион:
КуПС
2:1
Конец матча
Ювяскюля
0'
1:0
3' Гол
Urho Nissila
57' Желтая карточка
Габриэль Рубен
2:0
69' Гол
Fuad Gbolahan Salami
2:1
90' Гол
Эток Гаэль
90'+4
Второй тайм
90'
КуПС производит замену. Urho Nissila уходит, и Eetu Pellikka заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эток Гаэль.
86'
КуПС производит замену. Saku Savolainen уходит, и Ilmari Niskanen заменяет его
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Fuad Gbolahan Salami.
68'
Ювяскюля производит замену. Матти Ляхитие уходит, и Ниеминен Саму заменяет его

68'
КуПС производит замену. Пурье Атс уходит, и Fuad Gbolahan Salami заменяет его
Желтая карточка
57'
Габриэль Рубен получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Urho Nissila.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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