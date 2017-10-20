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Стадион: Савон Саномат Ареена
1:0
3' ГолUrho Nissila
57' Желтая карточкаГабриэль Рубен
2:0
69' ГолFuad Gbolahan Salami
2:1
90' ГолЭток Гаэль
|
3'
1:0
57'
69'
2:0
90'
2:1
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 18 Чеминава Игорь Защитник
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 9 Сорса Себастьян Полузащитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 28 Jiri Nissinen
- 25 Urho Nissila
- 3 Hamed Coulibaly
- 6 Saku Savolainen
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 26 Joonas Nissinen
- 39 Fuad Gbolahan Salami
- 23 Joni Maekelae
- 21 Solomon Duah
- 14 Eetu Pellikka
- 16 Mika Toeyraes
- 11 Ilmari Niskanen
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Ювяскюля
- Основной состав
- 22 Teppo Marttinen Вратарь
- 29 Оямаа Хиндрек Защитник
- 9 Эток Гаэль Нападающий
- 51 Томи Петреску
- 27 Sasa Jovovic
- 26 Severi Vielma
- 17 Saku Leppaenen
- 2 Matti Laehitie
- 4 Felix Gustavsson
- 16 Samu Suoraniemi
- 23 Patrick Poutiainen
- Запасные игроки
- 1 Jere Pyhaeranta Вратарь
- 28 Aatu Manninen
- 20 Samu Nieminen
- 13 Tuomas Koppelomaeki
- 5 Маннинен Микко
- Главный тренер: Juha Pasoja
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
Ювяскюля (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 15.09.2017 ХИФК 1:1 Ювяскюля В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 Ювяскюля 2:4 Лахти В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
- 20.08.2017 Ювяскюля 0:4 ХИК В
- 13.08.2017 Ювяскюля 2:1 Кеми Кингс В
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
- 05.08.2017 Ильвес 2:1 Ювяскюля В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
Последние игры между собой
КуПС: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Ювяскюля: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля Вейккауслига
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС Вейккауслига
- 20.01.2017 КуПС 9:1 Ювяскюля Кубок
- 02.10.2013 Ювяскюля 0:4 КуПС Вейккауслига
- 17.08.2013 Ювяскюля 0:1 КуПС Кубок Суоми
- 15.07.2013 КуПС 2:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 23.05.2013 Ювяскюля 0:0 КуПС Вейккауслига
- 26.08.2012 КуПС 2:3 Ювяскюля Вейккауслига
- 11.06.2012 КуПС 5:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 15.04.2012 КуПС 2:2 Ювяскюля Вейккауслига
- 18.02.2012 КуПС 1:3 Ювяскюля Кубок лиги
- 20.01.2012 Ювяскюля 1:1 КуПС Кубок лиги
- 02.10.2011 Ювяскюля 1:2 КуПС Вейккауслига
- 31.07.2011 КуПС 4:4 Ювяскюля Вейккауслига
- 23.05.2011 Ювяскюля 2:0 КуПС Вейккауслига
- 16.02.2011 Ювяскюля 4:4 КуПС Кубок лиги
- 13.08.2010 Ювяскюля 1:3 КуПС Вейккауслига
- 17.05.2010 КуПС 2:0 Ювяскюля Вейккауслига
- 24.03.2010 КуПС 2:1 Ювяскюля Кубок лиги
- 05.08.2009 Ювяскюля 1:2 КуПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|32
|23
|7
|2
|76 - 13
|76
|2.
|КуПС
|32
|15
|8
|9
|48 - 35
|53
|3.
|Ильвес
|32
|14
|11
|7
|38 - 35
|53
|4.
|Мариехамн
|32
|13
|10
|9
|44 - 41
|49
|5.
|Лахти
|32
|11
|13
|8
|44 - 30
|46
|6.
|СИК
|32
|12
|8
|12
|37 - 47
|44
|7.
|РоПС
|32
|11
|6
|15
|40 - 49
|39
|8.
|ВПС
|32
|9
|12
|11
|38 - 49
|39
|9.
|Интер Турку
|32
|10
|8
|14
|54 - 52
|38
|10.
|Кеми Кингс
|32
|8
|8
|16
|37 - 56
|32
|11.
|ХИФК
|32
|6
|11
|15
|36 - 52
|29
|12.
|Ювяскюля
|32
|5
|8
|19
|30 - 63
|23
Второй тайм
90'
КуПС производит замену. Urho Nissila уходит, и Eetu Pellikka заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эток Гаэль.
86'
КуПС производит замену. Saku Savolainen уходит, и Ilmari Niskanen заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Fuad Gbolahan Salami.
68'
Ювяскюля производит замену. Матти Ляхитие уходит, и Ниеминен Саму заменяет его
68'
КуПС производит замену. Пурье Атс уходит, и Fuad Gbolahan Salami заменяет его
57'
Габриэль Рубен получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Urho Nissila.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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