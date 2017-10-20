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Стадион:
Ильвес
1:0
Конец матча
Кеми Кингс
0'
14' Желтая карточка
Reuben Ayarna
54' Желтая карточка
Marius Noubissi
60' Желтая карточка
Сисей Момоду
1:0
62' Гол
Marius Noubissi
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ильвес производит замену. Нгуекам Ариэль уходит, и Марко Матроне заменяет его
88'
Кеми Кингс производит замену. Albion Ademi уходит, и Aleksi Gullsten заменяет его
86'
Ильвес производит замену. Тамминен Ээро уходит, и Аспегрен Фелипе заменяет его
77'
Кеми Кингс производит замену. Тано Кевин уходит, и Justus Lehto заменяет его
71'
Кеми Кингс производит замену. Мосников Сергей уходит, и Rasmus Karjalainen заменяет его

Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marius Noubissi.
Желтая карточка
60'
Сисей Момоду получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Marius Noubissi получает желтую карточку.
52'
Ильвес производит замену. Рюбен Аярна уходит, и Marius Noubissi заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
14'
Рюбен Аярна получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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