Стадион: Yanji Stadium
1:2
Конец матча
0:1
6' ГолБассогог Кристиан
0:2
48' ГолБассогог Кристиан
65' Желтая карточкаJun Sun
1:2
66' ГолBubacarr Trawally
66' Желтая карточкаJinghang Hu
70' Желтая карточкаYan Wu
81' Желтая карточкаHao Chen III
89' Желтая карточкаRen Cui
89' Желтая карточкаYao Lu
90' Желтая карточкаJinbao Zhong
Второй тайм
95'
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
94'
Jinbao Zhong получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Gang Feng заработал фол.
92'
Тактическая замена. Дочкал Борек уходит с поля и его заменяет Heng Liu
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Yao Lu получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Ren Cui получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с левого угла.
84'
84'
Рама Вальдет имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Рама Вальдет из команды Яньбянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
84'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
82'
82'
Дочкал Борек отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Тактическая замена. Yongchun Wu уходит с поля и его заменяет Ren Cui
81'
Hao Chen получает желтую карточку.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
79'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
79'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yuwen Pei заработал фол.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Abduwal Ablet получил травму и заменен. Fei Wang выходит на поле.
76'
Abduwal Ablet получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
74'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
74'
Рама Вальдет бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Bubacarr Trawally не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
73'
71'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
70'
Ву Ян получил жёлтую карточку за затяжку времени.
70'
Shihao Piao наказан за толчок Цао Гу
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
66'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Jinbao Zhong
66'
Jinghang Hu получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Shihao Piao сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Bubacarr Trawally записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Shihao Piao из команды Яньбянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Jun Sun получает желтую карточку за споры
63'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает подножку. Цао Гу заработал фол.
63'
Gang Feng наказан за толчок Guanghui Han
62'
62'
61'
Дочкал Борек попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Hao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Guanghui Han наказан за толчок Бассогог Кристиан
56'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Рама Вальдет попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Рама Вальдет из команды Яньбянь играет в стеночку с партнером по команде. Bubacarr Trawally это был.
54'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
54'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
53'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
53'
Shihao Piao из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
52'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yinong Tian заработал фол.
51'
51'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Дочкал Борек сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бассогог Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
48'
47'
47'
Рама Вальдет из команды Яньбянь делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Хван Иль-Су уходит с поля и его заменяет Jun Sun
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
46'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yongchun Wu заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
45'
Дочкал Борек отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье делает навес
45'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
44'
Abduwal Ablet наказан за толчок Хван Иль-Су
43'
42'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Bubacarr Trawally.
42'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
40'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Guanghui Han из команды Яньбянь. Это Бассогог Кристиан заработал фол.
39'
38'
36'
36'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
34'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь. Это Цао Гу заработал фол.
33'
Jinghang Hu наказан за толчок Yongchun Wu
33'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
28'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
28'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь в офсайде
28'
Bubacarr Trawally исполняет штрафной удар, но его блокируют
27'
Цао Гу атакует сзади соперника. Рама Вальдет пострадал.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
24'
21'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
20'
Hao Chen имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
20'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье делает навес
19'
Yinong Tian коснулся мяча рукой.
19'
Zhao Ke возвращается на поле, всё в порядке.
18'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Zhao Ke получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает навес
16'
15'
15'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
14'
14'
14'
Long Li получил травму и заменен. Рама Вальдет выходит на поле.
13'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
12'
11'
Zhongguo Chi нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
8'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Дочкал Борек сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бассогог Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
6'
6'
6'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает навес
5'
Gang Feng наказан за толчок Zhongguo Chi
5'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
2'
2'
Jinghang Hu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Яньбянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация