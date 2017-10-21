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Стадион:
Яньбянь
1:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
0:1
6' Гол
Бассогог Кристиан
0:2
48' Гол
Бассогог Кристиан
65' Желтая карточка
Jun Sun
1:2
66' Гол
Bubacarr Trawally
66' Желтая карточка
Jinghang Hu
70' Желтая карточка
Yan Wu
81' Желтая карточка
Hao Chen III
89' Желтая карточка
Ren Cui
89' Желтая карточка
Yao Lu
90' Желтая карточка
Jinbao Zhong
90'+5
Второй тайм
95'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
94'
Jinbao Zhong получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
93'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Gang Feng заработал фол.

92'
Тактическая замена. Дочкал Борек уходит с поля и его заменяет Heng Liu
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
89'
Yao Lu получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
89'
Ren Cui получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Угловой
85'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с левого угла.
84'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
84'
Рама Вальдет имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Рама Вальдет из команды Яньбянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
84'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
82'
Удар от ворот произведет Яньбянь
82'
Дочкал Борек отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Тактическая замена. Yongchun Wu уходит с поля и его заменяет Ren Cui
Желтая карточка
81'
Hao Chen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Hao Chen совершает грубый фол. Jun Sun был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
79'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
79'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yuwen Pei заработал фол.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Abduwal Ablet получил травму и заменен. Fei Wang выходит на поле.
Травма, повреждение
76'
Abduwal Ablet получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Удар от ворот произведет Яньбянь
Угловой
74'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
74'
Рама Вальдет бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Bubacarr Trawally не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
73'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
Угловой
71'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
Желтая карточка
70'
Ву Ян получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
70'
Shihao Piao наказан за толчок Цао Гу
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
66'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Jinbao Zhong
Желтая карточка
66'
Jinghang Hu получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Shihao Piao сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Bubacarr Trawally записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Shihao Piao из команды Яньбянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
65'
Jun Sun получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
63'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает подножку. Цао Гу заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Gang Feng наказан за толчок Guanghui Han
62'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Дочкал Борек попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
59'
Hao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
56'
Guanghui Han наказан за толчок Бассогог Кристиан
Офсайд
56'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Рама Вальдет попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Рама Вальдет из команды Яньбянь играет в стеночку с партнером по команде. Bubacarr Trawally это был.
54'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
54'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
Угловой
53'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
53'
Shihao Piao из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
52'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yinong Tian заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Яньбянь
51'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
50'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Дочкал Борек сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бассогог Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
48'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
47'
Рама Вальдет из команды Яньбянь делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Хван Иль-Су уходит с поля и его заменяет Jun Sun
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
46'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yongchun Wu заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Удар от ворот произведет Яньбянь
45'
Дочкал Борек отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье делает навес
45'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Abduwal Ablet наказан за толчок Хван Иль-Су
43'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
42'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Bubacarr Trawally.
42'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
40'
Guanghui Han из команды Яньбянь. Это Бассогог Кристиан заработал фол.
39'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
36'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
34'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь. Это Цао Гу заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Jinghang Hu наказан за толчок Yongchun Wu
33'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Яньбянь
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
28'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
Офсайд
28'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь в офсайде
28'
Bubacarr Trawally исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
27'
Цао Гу атакует сзади соперника. Рама Вальдет пострадал.
26'
Удар от ворот произведет Яньбянь
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
21'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Удар от ворот произведет Яньбянь
20'
Hao Chen имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
20'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
19'
Yinong Tian коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
19'
Zhao Ke возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Zhao Ke получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
17'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает навес
16'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Яньбянь
15'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
14'
Удар от ворот произведет Яньбянь
14'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Long Li получил травму и заменен. Рама Вальдет выходит на поле.
13'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
12'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Zhongguo Chi нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Yuwen Pei из команды Яньбянь подал угловой слева.
8'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Дочкал Борек сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бассогог Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
6'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
6'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
5'
Gang Feng наказан за толчок Zhongguo Chi
5'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
2'
Удар от ворот произведет Яньбянь
2'
Jinghang Hu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Яньбянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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