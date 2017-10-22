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Стадион:
Шанхай СИПГ
0:2
Второй тайм: 50'
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
5' Гол
Jihong Jiang
0:1
24' Не забитый пенальти
Халк Живанилдо
40' Желтая карточка
Renato III
0:2
49' Гол
Захави Эран
50'
Второй тайм
Описание гола
49'
ГОООООЛ - Захави Эран из команды Чангша Гинде забивает из-за штрафной площади
49'
Захави Эран из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
49'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
48'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
46'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
45'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
45'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Оскар дос Сантос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
44'
После дальнего удара, который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбит вратарем
44'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
44'
Захави Эран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
42'
Захави Эран имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
40'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил жёлтую карточку за "нырок".
39'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
39'
Ши-Хао Вэй нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
38'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
38'
Zhengyu Huang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Захави Эран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Лэй У попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
33'
Захави Эран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
33'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
32'
Захави Эран из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
32'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
32'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
27'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
27'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
27'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Шэньчао Ван выбил мяч подальше от ворот.
25'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
25'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
Описание гола
24'
ВРАТАРЬ! Халк Живанилдо исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Фол, нарушение
23'
ПЕНАЛЬТИ! – Ченг Юелей фолит в штрафной площади. Халк Живанилдо пострадал
23'
Халк Живанилдо оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
22'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
21'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
21'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
20'
Miao Tang наказан за толчок Оскар дос Сантос
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
18'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Оскар дос Сантос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Шэньчао Ван не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Офсайд
17'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде в офсайде
17'
Захави Эран на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Угловой
14'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
14'
Ченг Юелей выбил мяч на угловой.
14'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает навес
12'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает навес
12'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Захави Эран из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
11'
Чжи Сяо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
9'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
9'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
8'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
7'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Лю Лин сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Джианг Джихон из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
5'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
4'
Guan He выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
4'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
3'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
2'
Ши-Хао Вэй бьет и мяч от рикошета проходит мимо
1'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
1'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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