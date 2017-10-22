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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Шанхай Интернешнл
0:2
Второй тайм: 50'
0:1
5' ГолJihong Jiang
0:1
24' Не забитый пенальтиХалк Живанилдо
40' Желтая карточкаRenato III
0:2
49' ГолЗахави Эран
|
5'
0:1
24'
0:1
40'
49'
0:2
Состав команд
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
15
Chuangyi
Lin
33
Ши-Хао
Вэй
7
Лэй
У
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
23
Lin
Lu
11
Чжипэн
Цзян
10
Renato
III
32
Zhizhao
Chen
19
Jihong
Jiang
29
Чжи
Сяо
Шанхай СИПГ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Цзюнь-Лин Янь Вратарь
- 23 Хуань Фу Защитник
- 28 Guan He Защитник
- 16 Карвалью Рикарду Защитник
- 4 Шэньчао Ван Защитник
- 15 Chuangyi Lin Полузащитник
- 6 Хуэй-Кан Цай Полузащитник
- 33 Ши-Хао Вэй Полузащитник
- 8 Оскар дос Сантос Полузащитник
- 7 Лэй У Полузащитник
- 10 Халк Живанилдо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Лэ Сунь Вратарь
- 27 Кэ Ши Защитник
- 13 Чжэнь Вэй Защитник
- 11 Вэньцзюнь Люй Полузащитник
- 18 И Чжан Полузащитник
- 21 Хай Юй Полузащитник
- 14 Ли Шенглонг Нападающий
- Главный тренер: Hui Xie
Гуанчжоу Фули 5-4-1
- Основной состав
- 1 Yuelei Cheng Вратарь
- 20 Miao Tang II Защитник
- 36 Zhengyu Huang Защитник
- 18 Йи Тенг Защитник
- 23 Lin Lu Защитник
- 11 Чжипэн Цзян Защитник
- 10 Renato III Полузащитник
- 32 Zhizhao Chen Полузащитник
- 19 Jihong Jiang Полузащитник
- 7 Захави Эран Полузащитник
- 29 Чжи Сяо Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Оттесен Сёлви Защитник
- 17 Chenlong Zhang Полузащитник
- 14 Chao Zeng Полузащитник
- 13 Chugui Ye Полузащитник
- 9 Янну Апостолос Нападающий
- 4 Gong Zhang
- 25 Feng Han
- Главный тренер: Dragan Stojkovic
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.10.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 27.09.2017 Шанхай СИПГ 1:1 Урава Редс ЛЧА
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 09.09.2017 Шанхай СИПГ 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 22.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 19.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 16.08.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд К
- 13.08.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан С
- 10.08.2017 Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 30.07.2017 Шаньдун Лунэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 19.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай СИПГ К
- 15.07.2017 Яньбянь 1:3 Шанхай СИПГ С
- 09.07.2017 Чанчунь Ятай 4:2 Шанхай СИПГ С
Гуанчжоу Фули (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 15.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье С
- 23.09.2017 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 16.09.2017 Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 10.09.2017 Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 20.08.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 13.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:0 Гуанчжоу Фули С
- 09.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Цзянсу Сунин С
- 06.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:1 Ляонин Хувин С
- 01.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули К
- 29.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 23.07.2017 Гуанчжоу Фули 6:2 Яньбянь С
- 19.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд К
- 16.07.2017 Чанчунь Ятай 3:2 Гуанчжоу Фули С
- 07.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 01.07.2017 Гуанчжоу Фули 3:4 Чуньцинь Лифан С
- 24.06.2017 Тяньцзинь Тэда 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 21.06.2017 Ней Монгол 0:0 Гуанчжоу Фули К
- 18.06.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ С
- 02.06.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули С
- 26.05.2017 Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай Шэньхуа С
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Гуанчжоу Фули: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
- 18.06.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига
- 31.07.2016 Гуанчжоу Фули 3:3 Шанхай СИПГ Суперлига
- 29.06.2016 Гуанчжоу Фули 1:0 Шанхай СИПГ Кубок
- 15.04.2016 Шанхай СИПГ 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 12.07.2015 Гуанчжоу Фули 2:3 Шанхай СИПГ Суперлига
- 08.07.2015 Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Разное
- 22.03.2015 Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 21.09.2014 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 04.05.2014 Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига
- 11.08.2013 Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 13.04.2013 Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2:1 Заявка
|28
|20
|4
|4
|65 - 37
|64
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:1 Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 33
|55
|3.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|48 - 33
|49
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|40 - 31
|48
|5.
|Гуанчжоу Фули
|1:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|53 - 43
|46
|6.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|44 - 26
|46
|7.
|Гуйчжоу Чжичэн
|1:2 Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 39
|39
|8.
|Чанчунь Ятай
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|41 - 39
|38
|9.
|Бэйцзин Гоань
|0:1 Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 38
|37
|10.
|Чуньцинь Лифан
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|36 - 34
|36
|11.
|Хэнань Цзянье
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 41
|30
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|1:1 Заявка
|28
|7
|8
|13
|43 - 53
|29
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|1:0 Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 46
|28
|14.
|Цзянсу Сунин
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|36 - 43
|26
|15.
|Яньбянь
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|28 - 59
|19
|16.
|Ляонин Хувин
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|28 - 66
|18
Второй тайм
49'
ГОООООЛ - Захави Эран из команды Чангша Гинде забивает из-за штрафной площади
49'
Захави Эран из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
49'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
49'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
46'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
45'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Оскар дос Сантос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
44'
После дальнего удара, который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбит вратарем
44'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
44'
Захави Эран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
42'
Захави Эран имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил жёлтую карточку за "нырок".
39'
39'
39'
Ши-Хао Вэй нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
38'
38'
Zhengyu Huang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Захави Эран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Лэй У попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
33'
Захави Эран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
32'
32'
Захави Эран из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
32'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
32'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
28'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
27'
27'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
27'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Шэньчао Ван выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
25'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
24'
ВРАТАРЬ! Халк Живанилдо исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
23'
ПЕНАЛЬТИ! – Ченг Юелей фолит в штрафной площади. Халк Живанилдо пострадал
23'
Халк Живанилдо оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
22'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
21'
21'
21'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Miao Tang наказан за толчок Оскар дос Сантос
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
20'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
18'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Оскар дос Сантос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Шэньчао Ван не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
17'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде в офсайде
17'
Захави Эран на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
14'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
14'
Ченг Юелей выбил мяч на угловой.
14'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает навес
12'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает навес
12'
12'
Захави Эран из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
11'
Чжи Сяо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
9'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
9'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде в офсайде
7'
7'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Лю Лин сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Джианг Джихон из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
5'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
4'
Guan He выбил мяч на угловой.
4'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
3'
3'
3'
2'
Ши-Хао Вэй бьет и мяч от рикошета проходит мимо
1'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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