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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
2:1
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
0:1
11' Гол
Lifeng Zhang
29' Желтая карточка
Yuhao Zhao
52' Желтая карточка
Хан Жэнь
0:1
53' Не забитый пенальти
Пато Алешандре
1:1
60' Гол
Dalun Zheng
66' Желтая карточка
Витсель Аксель
2:1
78' Гол
Пато Алешандре
81' Желтая карточка
М'Биа Стефан
81' Желтая карточка
Lu Zhang II
90' Желтая карточка
Вон Гвон Ген
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
95'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Витсель Аксель.
95'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Алоизио Дос Сантос пробил головой, вратарь справился с ударом.

94'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Cheng Zhang блокирует соперника. Hong Gui заработал своей команде штрафной.
Желтая карточка
93'
Вон Гвон Ген получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
92'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Yuan Zhang заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Кэ Сунь заработал фол.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Jie Wang
Травма, повреждение
90'
Пато Алешандре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
88'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Хайфэн Дин заработал фол.
88'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пато Алешандре и мяч снова в игре
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Пато Алешандре отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
83'
Тактическая замена. Хунбо Инь уходит с поля и его заменяет Hong Gui
83'
Тактическая замена. Yuhao Zhao уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
Фол, нарушение
82'
Чендун Чжан блокирует соперника. Пато Алешандре заработал своей команде штрафной.
82'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
81'
Лу Чжан получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
81'
М'Биа Стефан получает желтую карточку за споры
81'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
80'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
78'
Yuan Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Yuan Zhang выбил мяч подальше от ворот.
78'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Фол, нарушение
77'
Вон Гвон Ген атакует сзади соперника. М'Биа Стефан пострадал.
77'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Lifeng Zhang уходит с поля и его заменяет Минцзянь Чжао
Фол, нарушение
76'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
76'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
75'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Yiming Liu.
73'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
72'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Пато Алешандре не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
71'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кэ Сунь и мяч снова в игре
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Yuan Zhang заработал фол.
69'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
68'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
67'
Lifeng Zhang из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
66'
Витсель Аксель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
63'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
62'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
62'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
61'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Пато Алешандре сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Dalun Zheng из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
60'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
Фол, нарушение
60'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Кэ Сунь заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
58'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
58'
Haolun Mi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Алоизио Дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
57'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
57'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
56'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
Описание гола
53'
ВРАТАРЬ! Пато Алешандре исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Желтая карточка
52'
Хан Жэнь получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
ПЕНАЛЬТИ! – Хан Жэнь фолит в штрафной площади. Кэ Сунь пострадал
52'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
51'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
51'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает неудачный навес.
51'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
49'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
48'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Dalun Zheng, и мяч снова в игре
48'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
48'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
47'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
46'
Lifeng Zhang бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
Травма, повреждение
48'
Алоизио Дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
47'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Витсель Аксель.
47'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
46'
После дальнего удара, который нанес Юнпо Ван мяч отбит вратарем
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
45'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
45'
Lifeng Zhang из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
44'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
44'
Лавесси Эсекиэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Лавесси Эсекиэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
43'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Lifeng Zhang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
42'
Алоизио Дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
42'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
41'
Lifeng Zhang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
40'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
40'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
38'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
38'
Lifeng Zhang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
37'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Cheng Zhang.
36'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
35'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
Травма, повреждение
32'
Вон Гвон Ген возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
31'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
31'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
31'
Вон Гвон Ген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
30'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
29'
Yuhao Zhao получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Вон Гвон Ген.
29'
Алоизио Дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Травма, повреждение
28'
Алоизио Дос Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
28'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
28'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
27'
Алоизио Дос Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин. Это Haolun Mi заработал фол.
Офсайд
25'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Удар-перашют, который нанес Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин был отбит вратарем.
23'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
23'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
22'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Пато Алешандре попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Юнпо Ван заработал фол.
19'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
19'
После дальнего удара, который нанес Лавесси Эсекиэль мяч отбит вратарем
18'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
17'
Cheng Zhang атакует сзади соперника. М'Биа Стефан пострадал.
Фол, нарушение
16'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
16'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Угловой
15'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
15'
Юнпо Ван бьет и мяч от рикошета проходит мимо
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
13'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Haolun Mi заработал фол.
13'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Хебеи Жонгчжин", а он уже решил момент. Браво!
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Хунбо Инь, и мяч снова в игре
11'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Cheng Zhang атакует сзади соперника. Алоизио Дос Сантос пострадал.
10'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
9'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Хунбо Инь заработал фол.
7'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
6'
Игроки ФК "Хебеи Жонгчжин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
5'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
4'
Yiming Liu наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
3'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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