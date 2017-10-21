Стадион: Haihe Stadium
2:1
Конец матча
0:1
11' ГолLifeng Zhang
29' Желтая карточкаYuhao Zhao
52' Желтая карточкаХан Жэнь
0:1
53' Не забитый пенальтиПато Алешандре
1:1
60' ГолDalun Zheng
66' Желтая карточкаВитсель Аксель
2:1
78' ГолПато Алешандре
81' Желтая карточкаМ'Биа Стефан
81' Желтая карточкаLu Zhang II
90' Желтая карточкаВон Гвон Ген
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Витсель Аксель.
95'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
94'
Алоизио Дос Сантос пробил головой, вратарь справился с ударом.
94'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Cheng Zhang блокирует соперника. Hong Gui заработал своей команде штрафной.
93'
Вон Гвон Ген получил жёлтую карточку за затяжку времени.
92'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Yuan Zhang заработал фол.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Jie Wang
90'
Пато Алешандре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Хайфэн Дин заработал фол.
88'
86'
85'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пато Алешандре и мяч снова в игре
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
84'
84'
Пато Алешандре отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
83'
Тактическая замена. Yuhao Zhao уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
82'
Чендун Чжан блокирует соперника. Пато Алешандре заработал своей команде штрафной.
82'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Лу Чжан получает желтую карточку за споры
81'
М'Биа Стефан получает желтую карточку за споры
81'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
80'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
78'
Yuan Zhang сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Yuan Zhang выбил мяч подальше от ворот.
78'
77'
Вон Гвон Ген атакует сзади соперника. М'Биа Стефан пострадал.
77'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Lifeng Zhang уходит с поля и его заменяет Минцзянь Чжао
76'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
76'
75'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
75'
75'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Yiming Liu.
73'
73'
72'
72'
Пато Алешандре не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
71'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кэ Сунь и мяч снова в игре
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
70'
69'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Yuan Zhang заработал фол.
69'
69'
Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
68'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
67'
Lifeng Zhang из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Витсель Аксель получает желтую карточку.
66'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
66'
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
64'
63'
63'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
62'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
62'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
61'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Пато Алешандре сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Dalun Zheng из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
60'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
60'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Кэ Сунь заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
59'
58'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
58'
Haolun Mi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
58'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
57'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
57'
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
53'
ВРАТАРЬ! Пато Алешандре исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
52'
Хан Жэнь получает желтую карточку.
52'
51'
51'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает неудачный навес.
51'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
49'
48'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Dalun Zheng, и мяч снова в игре
48'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
48'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
47'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
46'
Lifeng Zhang бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
48'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
48'
Алоизио Дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
47'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Витсель Аксель.
47'
47'
46'
После дальнего удара, который нанес Юнпо Ван мяч отбит вратарем
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
45'
Lifeng Zhang из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
44'
44'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
44'
Лавесси Эсекиэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Лавесси Эсекиэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
43'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Lifeng Zhang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
42'
42'
42'
41'
41'
Lifeng Zhang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
38'
38'
Lifeng Zhang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
37'
36'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Cheng Zhang.
36'
35'
35'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
32'
Вон Гвон Ген возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
31'
31'
Вон Гвон Ген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Yuhao Zhao получает желтую карточку.
29'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Вон Гвон Ген.
29'
29'
28'
Алоизио Дос Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
28'
Матч возобновится спорным мячом
27'
Алоизио Дос Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин. Это Haolun Mi заработал фол.
25'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Удар-перашют, который нанес Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин был отбит вратарем.
23'
23'
23'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
22'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
21'
Пато Алешандре попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
20'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Юнпо Ван заработал фол.
19'
19'
19'
19'
После дальнего удара, который нанес Лавесси Эсекиэль мяч отбит вратарем
18'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
17'
Cheng Zhang атакует сзади соперника. М'Биа Стефан пострадал.
16'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
16'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
15'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
15'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
15'
Юнпо Ван бьет и мяч от рикошета проходит мимо
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Haolun Mi заработал фол.
13'
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Хебеи Жонгчжин", а он уже решил момент. Браво!
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Хунбо Инь, и мяч снова в игре
11'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
11'
Cheng Zhang атакует сзади соперника. Алоизио Дос Сантос пострадал.
10'
10'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Хунбо Инь заработал фол.
7'
7'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
6'
Игроки ФК "Хебеи Жонгчжин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
5'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Yiming Liu наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
3'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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