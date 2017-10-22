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Стадион:
Чанчунь Ятай
1:1
Первый тайм: 45+'
Цзянсу Сунин
0'
0:1
1' Гол
Муканджо Бенжамин
7' Желтая карточка
Jie Sun
25' Желтая карточка
Yun Zhou
1:1
29' Гол
Игало Одион
37' Желтая карточка
Чао Хэ
45'+2
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Жанг Сипенг вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
44'
Zhe Jiang атакует сзади соперника. Муканджо Бенжамин пострадал.
43'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
Фол, нарушение
41'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
Угловой
41'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
41'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
40'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty. Это Dadi Zhou заработал фол.
40'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
37'
Чао Хэ получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай. Это Мартинес Рохер заработал фол.
37'
Сейнсбери Трент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
36'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
34'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
34'
Dadi Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
33'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
33'
Чао Хэ бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
31'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Jiajun Huang наказан за толчок Dadi Zhou
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
29'
Long Tan сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
28'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
28'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
27'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
25'
Yun Zhou получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty. Это Игало Одион заработал фол.
25'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Си У из команды Жиангсу Sainty делает навес
25'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Zhe Jiang атакует сзади соперника. Муканджо Бенжамин пострадал.
24'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Жанг Сипенг.
23'
Long Tan пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
Jiajun Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
22'
Long Tan бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Жанг Ксяофей.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Жанг Сипенг вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
19'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает навес
18'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
18'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty. Это Игало Одион заработал фол.
15'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Фан Ксяодонг нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мартинес Рохер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty. Это Dadi Zhou заработал фол.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
13'
Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай наносит очень неточный удар.
12'
Мартинес Рохер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
11'
Сейнсбери Трент выбил мяч на угловой.
11'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
11'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
8'
Dadi Zhou бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Jiajun Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
8'
Yun Zhou выбил мяч на угловой.
8'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает навес прямо в штрафную.
8'
Мартинес Рохер на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
7'
Jie Sun получает желтую карточку.
Фол, нарушение
7'
Jie Sun атакует сзади соперника. Мартинес Рохер пострадал.
7'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
5'
Li Zhang совершает грубый фол. Си У был жертвой
4'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
4'
Ванг Сонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает навес
Офсайд
3'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Муканджо Бенжамин!
1'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает пас партнеру.
1'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников.
1'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
1'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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