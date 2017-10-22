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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Девелопмент Ареа
1:1
Первый тайм: 45+'
0:1
1' ГолМуканджо Бенжамин
7' Желтая карточкаJie Sun
25' Желтая карточкаYun Zhou
1:1
29' ГолИгало Одион
37' Желтая карточкаЧао Хэ
|
1'
0:1
7'
25'
29'
1:1
37'
Состав команд
23
Yake
Wu
16
Zhe
Jiang
15
Jie
Sun
4
Rui
Yu
27
Li
Zhang
II
21
Чао
Хэ
17
Xiaodong
Fan
29
Long
Tan
37
Dadi
Zhou
30
Sipeng
Zhang
5
Yun
Zhou
19
Jiajun
Huang
2
Ли
Ан
24
Xiang
Ji
22
Си
У
33
Song
Wang
Чанчунь Ятай 4-3-3
- Основной состав
- 23 Yake Wu Вратарь
- 16 Zhe Jiang Защитник
- 15 Jie Sun Защитник
- 4 Rui Yu Защитник
- 33 Xiaofei Zhang Защитник
- 27 Li Zhang II Полузащитник
- 21 Чао Хэ Полузащитник
- 17 Xiaodong Fan Полузащитник
- 29 Long Tan Нападающий
- 9 Игало Одион Нападающий
- 37 Dadi Zhou Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Исмаилов Анзур Защитник
- 32 Guang Li Полузащитник
- 24 Фенг Янь Полузащитник
- 8 Zhenyu Du Полузащитник
- 34 Mingyu Zhao
- 7 Marinho II
- 1 Yu Liu II
- Главный тренер: Jingang Chen
- Травмы и дисквалификации
- Fan Yi Дисквалифицирован
Цзянсу Сунин 5-3-2
- Основной состав
- 30 Sipeng Zhang Вратарь
- 5 Yun Zhou Защитник
- 19 Jiajun Huang Защитник
- 6 Сейнсбери Трент Защитник
- 2 Ли Ан Защитник
- 28 Xiaotian Yang Защитник
- 24 Xiang Ji Полузащитник
- 22 Си У Полузащитник
- 33 Song Wang Полузащитник
- 9 Мартинес Рохер Нападающий
- 38 Муканджо Бенжамин Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Boyu Yang Защитник
- 13 Yuan Tao Защитник
- 11 Pengfei Xie Полузащитник
- 8 Сян Цзи Полузащитник
- 31 Di Gao Полузащитник
- 16 Tianyi Gao
- 57 Jiang Hao
- Главный тренер: Капелло Фабио
- Травмы и дисквалификации
- do Nascimento Ramires Santos II Травмирован
- Chao Gu Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Чанчунь Ятай (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 14.10.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:3 Чанчунь Ятай С
- 24.09.2017 Чанчунь Ятай 0:0 Хэбей Форчун С
- 15.09.2017 Тяньцзинь Тэда 1:5 Чанчунь Ятай С
- 08.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чанчунь Ятай С
- 20.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 13.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Яньбянь С
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
- 05.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:1 Чанчунь Ятай С
- 30.07.2017 Ляонин Хувин 1:0 Чанчунь Ятай С
- 22.07.2017 Шаньдун Лунэн 3:2 Чанчунь Ятай С
- 16.07.2017 Чанчунь Ятай 3:2 Гуанчжоу Фули С
- 09.07.2017 Чанчунь Ятай 4:2 Шанхай СИПГ С
- 01.07.2017 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 24.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Чанчунь Ятай С
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай С
- 04.06.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 27.05.2017 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.05.2017 Чанчунь Ятай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 06.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:3 Чанчунь Ятай С
Цзянсу Сунин (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 14.10.2017 Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 17.09.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 09.09.2017 Шаньдун Лунэн 0:0 Цзянсу Сунин С
- 19.08.2017 Яньбянь 0:4 Цзянсу Сунин С
- 09.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Цзянсу Сунин С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 01.08.2017 Шанхай Шэньсинь 2:1 Цзянсу Сунин К
- 29.07.2017 Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин С
- 22.07.2017 Цзянсу Сунин 4:0 Ляонин Хувин С
- 18.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньсинь К
- 14.07.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Цзянсу Сунин С
- 08.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 01.07.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ С
- 26.06.2017 Бэйцзин Гоань 0:0 Цзянсу Сунин С
- 21.06.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Хэнань Цзянье К
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай С
- 03.06.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Хэбей Форчун С
- 31.05.2017 Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ ЛЧА
Последние игры между собой
Чанчунь Ятай: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Цзянсу Сунин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 14.08.2016 Чанчунь Ятай 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига
- 29.04.2016 Цзянсу Сунин 2:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 19.07.2015 Цзянсу Сунин 1:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 12.04.2015 Чанчунь Ятай 2:2 Цзянсу Сунин Суперлига
- 27.09.2014 Цзянсу Сунин 0:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 11.05.2014 Чанчунь Ятай 0:1 Цзянсу Сунин Суперлига
- 25.08.2013 Цзянсу Сунин 2:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 27.04.2013 Чанчунь Ятай 0:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 24.09.2012 Чанчунь Ятай 0:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 12.05.2012 Цзянсу Сунин 1:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 21.08.2011 Чанчунь Ятай 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 15.05.2011 Цзянсу Сунин 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 08.08.2010 Чанчунь Ятай 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 04.04.2010 Цзянсу Сунин 1:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 08.08.2009 Чанчунь Ятай 0:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 28.03.2009 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|63 - 36
|61
|2.
|Шанхай СИПГ
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|65 - 32
|55
|3.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|48 - 33
|49
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|40 - 31
|48
|5.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|44 - 26
|46
|6.
|Гуанчжоу Фули
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|52 - 43
|43
|7.
|Гуйчжоу Чжичэн
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 37
|39
|8.
|Бэйцзин Гоань
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 37
|37
|9.
|Чанчунь Ятай
|1:1 Заявка
|28
|9
|9
|10
|39 - 39
|36
|10.
|Чуньцинь Лифан
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 33
|35
|11.
|Хэнань Цзянье
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 41
|30
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|42 - 52
|28
|13.
|Цзянсу Сунин
|1:1 Заявка
|28
|5
|12
|11
|36 - 41
|27
|14.
|Тяньцзинь Тэда
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 46
|25
|15.
|Яньбянь
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|28 - 59
|19
|16.
|Ляонин Хувин
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|28 - 66
|18
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
46'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Жанг Сипенг вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Zhe Jiang атакует сзади соперника. Муканджо Бенжамин пострадал.
43'
43'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
41'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
41'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
41'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
40'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Чао Хэ получает желтую карточку.
37'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай. Это Мартинес Рохер заработал фол.
37'
Сейнсбери Трент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
36'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
35'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
34'
Dadi Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
33'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
33'
Чао Хэ бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
31'
31'
Jiajun Huang наказан за толчок Dadi Zhou
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
29'
Long Tan сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
28'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
28'
27'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
27'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Yun Zhou получает желтую карточку.
25'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty. Это Игало Одион заработал фол.
25'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Си У из команды Жиангсу Sainty делает навес
25'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Zhe Jiang атакует сзади соперника. Муканджо Бенжамин пострадал.
24'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Жанг Сипенг.
23'
Long Tan пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
Jiajun Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
22'
Long Tan бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Жанг Ксяофей.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Жанг Сипенг вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
19'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает навес
18'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
18'
17'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty. Это Игало Одион заработал фол.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Фан Ксяодонг нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мартинес Рохер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
13'
Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
12'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай наносит очень неточный удар.
12'
Мартинес Рохер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
11'
Сейнсбери Трент выбил мяч на угловой.
11'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
11'
10'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
8'
Dadi Zhou бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Jiajun Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
8'
Yun Zhou выбил мяч на угловой.
8'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает навес прямо в штрафную.
8'
Мартинес Рохер на финте ушёл от оппонента.
7'
Jie Sun получает желтую карточку.
7'
Jie Sun атакует сзади соперника. Мартинес Рохер пострадал.
7'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
4'
Ванг Сонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает навес
3'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Муканджо Бенжамин!
1'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает пас партнеру.
1'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников.
1'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
1'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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