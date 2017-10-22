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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1173
Ерв
1:4
Второй тайм: 88'
Будё-Глимт
0'
0:1
17' Гол
Драге Томас
49' Желтая карточка
Дансо Эриксон
0:2
50' Гол
Опсет Кристиан
1:2
62' Гол в свои ворота
Erlend Dahl Reitan
64' Желтая карточка
Хурадо Хосе
1:3
67' Гол
Frederik Andre Bjoerkan
1:4
75' Гол
Опсет Кристиан
78' Желтая карточка
Idelino Gomes
79' Желтая карточка
Haakon Evjen
88'
Второй тайм
Желтая карточка
79'
Haakon Evjen получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Idelino Gomes получает желтую карточку.
77'
Буде-Глимт производит замену. Драге Томас уходит, и Marius Lode заменяет его
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Frederik Andre Bjoerkan.
Желтая карточка
64'
Хурадо Хосе получает желтую карточку.
Описание гола
62'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Erlend Dahl Reitan отправил мяч в свои ворота.
59'
Ерв производит замену. Vegard Somdal уходит, и Idelino Gomes заменяет его
58'
Буде-Глимт производит замену. Jens Hauge уходит, и Haakon Evjen заменяет его
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
Желтая карточка
49'
Дансо Эриксон получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Ерв производит замену. Андреас Хаген уходит, и Christopher MacConnacher заменяет его
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Драге Томас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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