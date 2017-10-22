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Стадион: Myrdal Gress Зрители: 860
1:2
Второй тайм: 88'
1:0
15' ГолХусеклепп Эрик
1:1
48' ГолМохаммед Ахамед
1:2
69' ГолLars Henrik Andreassen
|
15'
1:0
48'
1:1
69'
1:2
Состав команд
19
Simen
Lassen
Осане 3-5-2
- Основной состав
- 1 Erik Oestgaard Вратарь
- 6 Simen Brekkhus Защитник
- 3 Eirik Wollen Steen Защитник
- 4 Sondre Bjoershol Защитник
- 22 Mads Bjoersvik Songve Полузащитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 8 Jonas Hestetun Полузащитник
- 19 Simen Lassen Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 88 Geir Andre Herrem Нападающий
- 18 Хусеклепп Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 10 Senai Hagos Полузащитник
- 28 David Mkrtchyan
- 30 Haavard Mikkelsen
- 20 Stian Nygaard I
- 16 Sander Bjoerndal
- 23 Sander Nordhagen
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 2 Steffen Skogvang Pedersen Защитник
- 5 Tobias Nygaard Vibe Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 13 Матланд Йо-Нимо Защитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 14 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Teodor Nilsen Вратарь
- 24 Jonas Hoeylo Fundingsrud Защитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 8 Tor Martin Mienna
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Осане (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Фредрикстад 2:1 Осане ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Осане 1:3 Ранхейм ПД
- 30.07.2017 Арендал 0:1 Осане ПД
- 23.07.2017 Осане 2:1 Левангер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
- 25.06.2017 Осане 1:1 Фредрикстад ПД
- 21.06.2017 Ерв 2:1 Осане К
- 18.06.2017 Эльверум 0:0 Осане ПД
- 11.06.2017 Осане 2:2 Арендал ПД
- 04.06.2017 Левангер 3:0 Осане ПД
- 28.05.2017 Осане 2:2 Стрёммен ПД
- 24.05.2017 Осане 1:0 Фюллингсдален К
Тромсдален (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Старт 2:2 Тромсдален ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 06.08.2017 Тромсдален 1:1 Эльверум ПД
- 30.07.2017 Ранхейм 3:1 Тромсдален ПД
- 23.07.2017 Тромсдален 1:1 Арендал ПД
- 02.07.2017 Фредрикстад 2:1 Тромсдален ПД
- 25.06.2017 Тромсдален 2:1 Левангер ПД
- 18.06.2017 Ерв 1:1 Тромсдален ПД
- 11.06.2017 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 04.06.2017 Арендал 1:2 Тромсдален ПД
- 28.05.2017 Тромсдален 3:2 Ранхейм ПД
- 24.05.2017 Флёя 5:3 Тромсдален К
- 21.05.2017 Улленсакер/Киса 1:0 Тромсдален ПД
Последние игры между собой
Осане: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тромсдален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 02.04.2017 Тромсдален 2:0 Осане Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4:1
|28
|20
|5
|3
|71 - 32
|65
|2.
|Старт
|28
|16
|7
|5
|55 - 32
|55
|3.
|Саннес Ульф
|1:0
|28
|14
|9
|5
|44 - 33
|51
|4.
|Мьёндален
|27
|13
|7
|7
|48 - 33
|46
|5.
|Улленсакер/Киса
|3:2
|28
|14
|3
|11
|56 - 50
|45
|6.
|Ранхейм
|27
|12
|7
|8
|41 - 36
|43
|7.
|Левангер
|27
|9
|11
|7
|35 - 32
|38
|8.
|Флурё
|27
|9
|7
|11
|38 - 40
|34
|9.
|Тромсдален
|2:1
|28
|8
|9
|11
|37 - 42
|33
|10.
|Стрёммен
|2:3
|28
|8
|9
|11
|32 - 39
|33
|11.
|Ерв
|1:4
|28
|8
|8
|12
|43 - 54
|32
|12.
|Конгсвингер
|27
|8
|6
|13
|41 - 43
|30
|13.
|Осане
|1:2
|28
|6
|11
|11
|34 - 48
|29
|14.
|Фредрикстад
|27
|4
|11
|12
|29 - 44
|23
|15.
|Арендал
|28
|5
|6
|17
|30 - 56
|21
|16.
|Эльверум
|0:1
|28
|3
|12
|13
|28 - 48
|21
Второй тайм
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ларс Хенрик Андреассен.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мохаммед Ахамед.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хусеклепп Эрик.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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