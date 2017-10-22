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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 860
Осане
1:2
Второй тайм: 88'
Тромсдален
0'
1:0
15' Гол
Хусеклепп Эрик
1:1
48' Гол
Мохаммед Ахамед
1:2
69' Гол
Lars Henrik Andreassen
88'
Второй тайм
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ларс Хенрик Андреассен.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мохаммед Ахамед.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хусеклепп Эрик.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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