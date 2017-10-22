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Стадион:
Эльверум
0:1
Второй тайм: 88'
Саннес Ульф
0'
77' Желтая карточка
Moustapha Ndiaye
0:1
78' Гол
Axel Kryger
88'
Второй тайм
78'
Эльверум производит замену. Peder Neersveen уходит, и Солли Сиверт заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Axel Kryger.
Желтая карточка
77'
Moustapha Ndiaye получает желтую карточку.
63'
Саннес Ульф производит замену. Tomas Kristoffersen уходит, и Roger Ekeland заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elverum Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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