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Стадион: Elverum Stadion
0:1
Второй тайм: 88'
77' Желтая карточкаMoustapha Ndiaye
0:1
78' ГолAxel Kryger
|
77'
78'
0:1
Состав команд
23
Marius
Hagen
19
Haris
Cirak
Эльверум 4-3-3
- Основной состав
- 1 Fredrik Tervaniemi Вратарь
- 10 Peder Neersveen Защитник
- 2 Goran Antonic Защитник
- 3 Чукович Игор Защитник
- 6 Stian Simenstad Защитник
- 23 Marius Hagen Полузащитник
- 19 Haris Cirak Полузащитник
- 16 Remi Svindland Полузащитник
- 29 Сонгани Силас Нападающий
- 32 Moustapha Ndiaye Нападающий
- 9 Jonas Enkerud Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Неидсон да Силва Вратарь
- 8 Hakon Roenes Защитник
- 34 Magnus Pedersen II Защитник
- 20 Sabri Khattab Полузащитник
- 11 Adnan Cirak Нападающий
- 7 El-Mahdi Bellhcen Нападающий
- 17 Солли Сиверт Нападающий
- Главный тренер: Tore Fossum
Саннес Ульф 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Сальгрен Саку-Пекка Вратарь
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 14 Nikolaj Geertsen Защитник
- 26 Сола Кеннет Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 6 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 10 Roy Miljeteig Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- 21 Селлин Кьелл Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Egil Selvik Вратарь
- 13 Joergen Oeveraas Защитник
- 9 Oddbjoern Skartun Нападающий
- 17 Roger Eikeland Нападающий
- 19 Mads Nielsen II
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Эльверум (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Эльверум 5:0 Арендал ПД
- 17.09.2017 Ранхейм 2:2 Эльверум ПД
- 10.09.2017 Эльверум 1:1 Фредрикстад ПД
- 03.09.2017 Стрёммен 0:0 Эльверум ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Левангер 1:1 Эльверум ПД
- 13.08.2017 Эльверум 0:4 Будё-Глимт ПД
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 06.08.2017 Тромсдален 1:1 Эльверум ПД
- 30.07.2017 Эльверум 3:4 Флурё ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 18.06.2017 Эльверум 0:0 Осане ПД
- 11.06.2017 Фредрикстад 4:0 Эльверум ПД
- 04.06.2017 Ерв 2:0 Эльверум ПД
- 31.05.2017 Будё-Глимт 2:2 Эльверум К
- 28.05.2017 Эльверум 0:2 Левангер ПД
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф ПД
- 11.06.2017 Саннес Ульф 2:0 Ранхейм ПД
- 04.06.2017 Флурё 3:1 Саннес Ульф ПД
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Нест-Сотра 2:0 Саннес Ульф К
- 19.05.2017 Мьёндален 2:2 Саннес Ульф ПД
Последние игры между собой
Эльверум: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Саннес Ульф: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 02.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Эльверум Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4:1
|28
|20
|5
|3
|71 - 32
|65
|2.
|Старт
|28
|16
|7
|5
|55 - 32
|55
|3.
|Саннес Ульф
|1:0
|28
|14
|9
|5
|44 - 33
|51
|4.
|Мьёндален
|27
|13
|7
|7
|48 - 33
|46
|5.
|Ранхейм
|27
|12
|7
|8
|41 - 36
|43
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:2
|28
|13
|4
|11
|55 - 50
|43
|7.
|Левангер
|27
|9
|11
|7
|35 - 32
|38
|8.
|Флурё
|27
|9
|7
|11
|38 - 40
|34
|9.
|Стрёммен
|2:2
|28
|8
|10
|10
|32 - 38
|34
|10.
|Тромсдален
|2:1
|28
|8
|9
|11
|37 - 42
|33
|11.
|Ерв
|1:4
|28
|8
|8
|12
|43 - 54
|32
|12.
|Конгсвингер
|27
|8
|6
|13
|41 - 43
|30
|13.
|Осане
|1:2
|28
|6
|11
|11
|34 - 48
|29
|14.
|Фредрикстад
|27
|4
|11
|12
|29 - 44
|23
|15.
|Арендал
|28
|5
|6
|17
|30 - 56
|21
|16.
|Эльверум
|0:1
|28
|3
|12
|13
|28 - 48
|21
Второй тайм
78'
Эльверум производит замену. Peder Neersveen уходит, и Солли Сиверт заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Axel Kryger.
77'
Moustapha Ndiaye получает желтую карточку.
63'
Саннес Ульф производит замену. Tomas Kristoffersen уходит, и Roger Ekeland заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elverum Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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