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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стрёммен Зрители: 604
2:3
Второй тайм: 85'
0:1
5' ГолNicolay Solberg
1:1
31' ГолSteinar Stroemnes
1:2
41' ГолAndreas Aalbu
2:2
52' ГолSimen Melby
2:3
82' ГолГрёдем Магнус
|
5'
0:1
31'
1:1
41'
1:2
52'
2:2
82'
2:3
Состав команд
31
Simen
Melby
14
Ulrich
Ness
88
Stian
Rasch
Стрёммен 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Tobias Trautner Вратарь
- 31 Simen Melby Защитник
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 6 Mathusan Sandrakumar Защитник
- 3 Thor Soendergaard Lange Защитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 2 Anders Dieserud Полузащитник
- 14 Ulrich Ness Полузащитник
- 88 Stian Rasch Полузащитник
- 99 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 33 Martin Troeen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 11 Sami Loulanti Полузащитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 30 Even Habberstad
- 15 Jake Martin
- 17 Kristian Emil Bjorndalen
- Главный тренер: Espen Olsen
Улленсакер/Киса 4-3-3
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 15 Mats Andre Kaland Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 7 Jan Tore Amundsen Защитник
- 10 Niklas Sandberg I Полузащитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Нападающий
- 37 Andreas Aalbu Нападающий
- 16 Kristoffer Oedemarksbakken Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Espen Garnaas Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 20 Грёдем Магнус Полузащитник
- 18 Herman Henriksen Полузащитник
- 9 Ole Kristian Langaas Полузащитник
- 1 Alexander Vangen
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Предыдущие игры
Стрёммен (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Стрёммен 1:2 Старт ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Стрёммен 0:0 Эльверум ПД
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Стрёммен 1:0 Ранхейм ПД
- 13.08.2017 Арендал 0:3 Стрёммен ПД
- 06.08.2017 Стрёммен 0:1 Левангер ПД
- 30.07.2017 Фредрикстад 1:1 Стрёммен ПД
- 23.07.2017 Стрёммен 2:1 Ерв ПД
- 02.07.2017 Стрёммен 2:2 Мьёндален ПД
- 25.06.2017 Будё-Глимт 4:3 Стрёммен ПД
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф ПД
- 10.06.2017 Старт 0:1 Стрёммен ПД
- 04.06.2017 Стрёммен 4:1 Фредрикстад ПД
- 28.05.2017 Осане 2:2 Стрёммен ПД
- 24.05.2017 Стрёммен 0:1 Хьельсос К
- 21.05.2017 Стрёммен 0:4 Конгсвингер ПД
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 03.10.2017 Фредрикстад 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
- 17.09.2017 Улленсакер/Киса 3:0 Флурё ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.08.2017 Улленсакер/Киса 1:2 Старт ПД
- 13.08.2017 Ранхейм 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Ранхейм ПД
- 18.06.2017 Флурё 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Альта К
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Улленсакер/Киса: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 17.04.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Стрёммен Первый дивизион
- 25.09.2016 Стрёммен 2:1 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 26.06.2016 Улленсакер/Киса 2:0 Стрёммен Первый дивизион
- 06.05.2015 Улленсакер/Киса 1:3 Стрёммен Кубок
- 10.08.2014 Улленсакер/Киса 1:0 Стрёммен Первый дивизион
- 11.05.2014 Стрёммен 5:3 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 08.09.2013 Стрёммен 3:2 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 28.04.2013 Улленсакер/Киса 1:1 Стрёммен Первый дивизион
- 07.10.2012 Стрёммен 2:1 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 23.07.2012 Улленсакер/Киса 1:1 Стрёммен Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4:1
|28
|20
|5
|3
|71 - 32
|65
|2.
|Старт
|28
|16
|7
|5
|55 - 32
|55
|3.
|Саннес Ульф
|1:0
|28
|14
|9
|5
|44 - 33
|51
|4.
|Мьёндален
|27
|13
|7
|7
|48 - 33
|46
|5.
|Ранхейм
|27
|12
|7
|8
|41 - 36
|43
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:2
|28
|13
|4
|11
|55 - 50
|43
|7.
|Левангер
|27
|9
|11
|7
|35 - 32
|38
|8.
|Флурё
|27
|9
|7
|11
|38 - 40
|34
|9.
|Стрёммен
|2:2
|28
|8
|10
|10
|32 - 38
|34
|10.
|Тромсдален
|2:1
|28
|8
|9
|11
|37 - 42
|33
|11.
|Ерв
|1:4
|28
|8
|8
|12
|43 - 54
|32
|12.
|Конгсвингер
|27
|8
|6
|13
|41 - 43
|30
|13.
|Осане
|1:2
|28
|6
|11
|11
|34 - 48
|29
|14.
|Фредрикстад
|27
|4
|11
|12
|29 - 44
|23
|15.
|Арендал
|28
|5
|6
|17
|30 - 56
|21
|16.
|Эльверум
|0:1
|28
|3
|12
|13
|28 - 48
|21
Второй тайм
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Грёдем Магнус.
80'
Строммен производит замену. Стиан Раш уходит, и Petter Olsen заменяет его
65'
Улленсакер/Киса производит замену. Трулс Йорстад уходит, и Грёдем Магнус заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simen Melby.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andreas Aalbu.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стейнар Стромнес.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nicolay Solberg.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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