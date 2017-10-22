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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 604
Стрёммен
2:3
Второй тайм: 85'
Улленсакер/Киса
0'
0:1
5' Гол
Nicolay Solberg
1:1
31' Гол
Steinar Stroemnes
1:2
41' Гол
Andreas Aalbu
2:2
52' Гол
Simen Melby
2:3
82' Гол
Грёдем Магнус
85'
Второй тайм
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Грёдем Магнус.
80'
Строммен производит замену. Стиан Раш уходит, и Petter Olsen заменяет его
65'
Улленсакер/Киса производит замену. Трулс Йорстад уходит, и Грёдем Магнус заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simen Melby.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andreas Aalbu.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стейнар Стромнес.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nicolay Solberg.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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