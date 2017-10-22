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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
1:0
Второй тайм: 47'
16' Желтая карточкаКримец Егор
1:0
17' ПенальтиMbaye Diagne
21' Желтая карточкаЧжи Ян
30' Желтая карточкаЮй Ян
37' Желтая карточкаHonglue Zhao
|
16'
17'
1:0
21'
30'
37'
46'
Состав команд
1
Jia
Du
19
Yuefeng
Bai
26
Yang
Cao
20
Liyn
Yang
17
Jiakang
Hui
22
Чжи
Ян
30
Тэнлун
Лэй
3
Юй
Ян
28
Цзян
Тао
11
Сун
Босюань
29
Ба
Дунь
26
Пен
Лю
Тяньцзинь Тэда 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jia Du Вратарь
- 19 Yuefeng Bai Защитник
- 26 Yang Cao Защитник
- 5 Tianyi Qiu Защитник
- 3 Honglue Zhao Защитник
- 20 Liyn Yang Полузащитник
- 10 Оби Микель Джон Полузащитник
- 25 Muzepper Mirahmetjan Полузащитник
- 17 Jiakang Hui Полузащитник
- 7 Ачеампонг Франк Нападающий
- 9 Mbaye Diagne Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Ximing Pan Защитник
- 15 Bochao Liao Защитник
- 32 Yongchi Lei Полузащитник
- 13 Qiuming Wang Полузащитник
- 22 Hao Guo Полузащитник
- 11 Yuanyi Li Полузащитник
- 30 Zheng Li
- Главный тренер: Штилике Ули
Бэйцзин Гоань 4-4-2
- Основной состав
- 22 Чжи Ян Вратарь
- 14 Цзинь Пэнксян Защитник
- 2 Кримец Егор Защитник
- 30 Тэнлун Лэй Защитник
- 3 Юй Ян Защитник
- 28 Цзян Тао Полузащитник
- 21 Аугусто Ренато Полузащитник
- 5 Ральф Телес Полузащитник
- 11 Сун Босюань Полузащитник
- 29 Ба Дунь Нападающий
- 26 Пен Лю Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сень Хоу Вратарь
- 18 Jin Taiyan Полузащитник
- 8 Пяо Чэн Полузащитник
- 7 Чжан Чимин Полузащитник
- 23 Ши Тан Полузащитник
- 15 Жу Хаосин Нападающий
- 35 Weichen Ning
- Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Чжао Хэцзин Дисквалифицирован
- Сичжэ Чжан Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Тяньцзинь Тэда (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 15.10.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 27.09.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.09.2017 Тяньцзинь Тэда 1:5 Чанчунь Ятай С
- 09.09.2017 Шанхай СИПГ 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 19.08.2017 Ляонин Хувин 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.08.2017 Тяньцзинь Тэда 0:2 Хэбей Форчун С
- 09.08.2017 Яньбянь 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 05.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 22.07.2017 Чуньцинь Лифан 2:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.07.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Цзянсу Сунин С
- 09.07.2017 Тяньцзинь Тэда 0:2 Шаньдун Лунэн С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 24.06.2017 Тяньцзинь Тэда 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 21.06.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шаньдун Лунэн К
- 18.06.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.06.2017 Тяньцзинь Тэда 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 27.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.05.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ С
Бэйцзин Гоань (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 16.09.2017 Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 10.09.2017 Бэйцзин Гоань 4:4 Яньбянь С
- 19.08.2017 Хэбей Форчун 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 13.08.2017 Бэйцзин Гоань 4:0 Ляонин Хувин С
- 10.08.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 05.08.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Лунэн С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 15.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 01.07.2017 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 26.06.2017 Бэйцзин Гоань 0:0 Цзянсу Сунин С
- 21.06.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань К
- 18.06.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 27.05.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань С
- 19.05.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули С
- 13.05.2017 Яньбянь 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 07.05.2017 Бэйцзин Гоань 1:4 Хэбей Форчун С
Последние игры между собой
Тяньцзинь Тэда: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Бэйцзин Гоань: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
- 18.06.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 09.07.2016 Бэйцзин Гоань 0:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 16.03.2016 Тяньцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 25.10.2015 Тяньцзинь Тэда 4:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 20.06.2015 Бэйцзин Гоань 3:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 20.09.2014 Бэйцзин Гоань 2:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 03.05.2014 Тяньцзинь Тэда 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 21.09.2013 Тяньцзинь Тэда 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 18.05.2013 Бэйцзин Гоань 2:2 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 28.07.2012 Тяньцзинь Тэда 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 30.03.2012 Бэйцзин Гоань 3:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 22.10.2011 Тяньцзинь Тэда 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 26.06.2011 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 17.10.2010 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 30.05.2010 Тяньцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 14.10.2009 Тяньцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 13.06.2009 Бэйцзин Гоань 1:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 12.11.2008 Бэйцзин Гоань 2:2 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 02.07.2008 Тяньцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 04.11.2007 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2:1 Заявка
|28
|20
|4
|4
|65 - 37
|64
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:1 Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 33
|55
|3.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|48 - 33
|49
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|40 - 31
|48
|5.
|Гуанчжоу Фули
|1:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|53 - 43
|46
|6.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|44 - 26
|46
|7.
|Гуйчжоу Чжичэн
|1:2 Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 39
|39
|8.
|Чанчунь Ятай
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|41 - 39
|38
|9.
|Бэйцзин Гоань
|0:1 Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 38
|37
|10.
|Чуньцинь Лифан
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|36 - 34
|36
|11.
|Хэнань Цзянье
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 41
|30
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|1:1 Заявка
|28
|7
|8
|13
|43 - 53
|29
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|1:0 Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 46
|28
|14.
|Цзянсу Сунин
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|36 - 43
|26
|15.
|Яньбянь
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|28 - 59
|19
|16.
|Ляонин Хувин
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|28 - 66
|18
Второй тайм
47'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Кримец Егор
46'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Тэнлун Лэй уходит с поля и его заменяет Чжан Чимин
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
44'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
43'
43'
Dun Ba отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
42'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
41'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
41'
40'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Сун Босюань заработал фол.
39'
Mbaye Diagne наказан за толчок Тэнлун Лэй
38'
38'
Сун Босюань бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
37'
Жао Хонглуе получает желтую карточку.
37'
Жао Хонглуе совершает грубый фол. Джианг Тао был жертвой
36'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Пен Лю заработал фол.
35'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
35'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
34'
34'
34'
Пен Лю нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
31'
31'
Muzepper Mirahmetjan коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Юй Ян получает желтую карточку.
30'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Muzepper Mirahmetjan.
30'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда. Это Цзинь Пэнксян заработал фол.
29'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
28'
Цзинь Пэнксян выбил мяч на угловой.
28'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
26'
26'
Пен Лю бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Сун Босюань из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Кримец Егор.
24'
23'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань наносит неточный удар с лета
23'
23'
22'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
21'
Чжи Ян получает желтую карточку.
20'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
20'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Тэнлун Лэй заработал фол.
19'
19'
17'
Г О О О О О Л - Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда забивает пенальти
16'
Кримец Егор получает желтую карточку.
16'
ПЕНАЛТИ! - Кримец Егор тянет соперника за майку в штрафной площади. Mbaye Diagne заработал пенальти для своей команды
16'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
16'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
15'
15'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Джианг Тао совершает грубый фол. Mbaye Diagne был жертвой
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Цзинь Пэнксян заработал фол.
12'
Тэнлун Лэй наказан за толчок Mbaye Diagne
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
10'
9'
9'
Жао Хонглуе наказан за толчок Джианг Тао
8'
8'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
7'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
4'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
4'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
4'
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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