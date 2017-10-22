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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
1:0
Второй тайм: 47'
Бэйцзин Гоань
0'
16' Желтая карточка
Кримец Егор
1:0
17' Пенальти
Mbaye Diagne
21' Желтая карточка
Чжи Ян
30' Желтая карточка
Юй Ян
37' Желтая карточка
Honglue Zhao
47'
Второй тайм
Фол, нарушение
47'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Кримец Егор
46'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Тэнлун Лэй уходит с поля и его заменяет Чжан Чимин
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
44'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
43'
Dun Ba отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
42'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
42'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
40'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Сун Босюань заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Mbaye Diagne наказан за толчок Тэнлун Лэй
38'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
38'
Сун Босюань бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
37'
Жао Хонглуе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Жао Хонглуе совершает грубый фол. Джианг Тао был жертвой
Офсайд
36'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
36'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
35'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Пен Лю заработал фол.
Угловой
35'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
35'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
34'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
34'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Пен Лю нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
33'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
31'
Muzepper Mirahmetjan коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
30'
Юй Ян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Muzepper Mirahmetjan.
Фол, нарушение
30'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда. Это Цзинь Пэнксян заработал фол.
Угловой
29'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
28'
Цзинь Пэнксян выбил мяч на угловой.
28'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
26'
Пен Лю бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
25'
Сун Босюань из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Кримец Егор.
24'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
23'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань наносит неточный удар с лета
23'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Офсайд
22'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Желтая карточка
21'
Чжи Ян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Тэнлун Лэй заработал фол.
19'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Описание гола
17'
Г О О О О О Л - Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда забивает пенальти
Желтая карточка
16'
Кримец Егор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
ПЕНАЛТИ! - Кримец Егор тянет соперника за майку в штрафной площади. Mbaye Diagne заработал пенальти для своей команды
16'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
16'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
15'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
14'
Джианг Тао совершает грубый фол. Mbaye Diagne был жертвой
Фол, нарушение
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Цзинь Пэнксян заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Тэнлун Лэй наказан за толчок Mbaye Diagne
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
10'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
10'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
9'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Жао Хонглуе наказан за толчок Джианг Тао
Фол, нарушение
8'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
8'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
7'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
4'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
4'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
4'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
Фол, нарушение
2'
Юй Ян наказан за толчок Чао Янг
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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