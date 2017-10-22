  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Чуньцинь Лифан
1:1
Второй тайм: 50'
Шанхай Шэньхуа
0'
1:0
4' Гол
Кардек Алан
28' Желтая карточка
Shouting Wang
1:1
30' Гол
Jiajun Bai
50'
Второй тайм
49'
Song Nan нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Би Джианхао пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
48'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
48'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
47'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
46'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Гуарин Фредди бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
46'
Суй Донглу из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Морено Джованни.
46'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Чжун Ву-Юн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Синьли Пэн заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
44'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
43'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
43'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
43'
Peng Li выбил мяч на угловой.
43'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
43'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
42'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
41'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Jiajun Bai заработал фол.
40'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
40'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
40'
Джианйвинг Мао нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Лу Женг нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
38'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
38'
Чжун Ву-Юн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
37'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
35'
Кардек Алан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
35'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Peng Li атакует сзади соперника. Кардек Алан пострадал.
33'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Мартинс Обафеми заработал фол.
33'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Тактическая замена. Pin Lu уходит с поля и его заменяет Лу Женг
Фол, нарушение
32'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Чжун Ву-Юн заработал фол.
30'
Мартинс Обафеми сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jiajun Bai записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
29'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
29'
Чжун Ву-Юн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
28'
Ванг Шоутинг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Ванг Шоутинг совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
27'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
27'
Лю Ю выбил мяч на угловой.
Офсайд
26'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
26'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
25'
Кардек Алан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
24'
Морено Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
22'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Мартинс Обафеми заработал фол.
22'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
20'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
18'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
Угловой
18'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
17'
Yunqiu Li выбил мяч на угловой.
17'
Fernando Conceicao на финте ушёл от оппонента.
16'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
16'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
15'
Fernando Conceicao наказан за толчок Jiajun Bai
14'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
13'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Чжун Ву-Юн заработал фол.
12'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
12'
Peng Li выбил мяч на угловой.
11'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Угловой
10'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
10'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
10'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
8'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
8'
Pin Lu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Pin Lu на финте ушёл от оппонента.
7'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
6'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
6'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Song Nan сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кардек Алан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
4'
Морено Джованни ошибается в защите.
3'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
3'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
2'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация