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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
1:1
Второй тайм: 50'
1:0
4' ГолКардек Алан
28' Желтая карточкаShouting Wang
1:1
30' ГолJiajun Bai
|
4'
1:0
28'
30'
1:1
Состав команд
23
Лей
Чен
9
Лю
Ю
21
Суй
Донглу
19
Лю
Хуань
11
Qing
Wu
33
Нань
Сун
10
Синьли
Пэн
27
Кардек
Алан
27
Ли
Шуай
16
Yunqiu
Li
6
Peng
Li
34
Jinhao
Bi
23
Jiajun
Bai
35
Pin
Lu
Чуньцинь Лифан 4-3-3
- Основной состав
- 1 Xiaofei Deng Вратарь
- 23 Лей Чен Защитник
- 9 Лю Ю Защитник
- 21 Суй Донглу Защитник
- 19 Лю Хуань Защитник
- 11 Qing Wu Полузащитник
- 5 Чжун Ву-Юн Полузащитник
- 32 Fernandinho V Полузащитник
- 33 Нань Сун Нападающий
- 10 Синьли Пэн Нападающий
- 27 Кардек Алан Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Суй Вейе Вратарь
- 22 Цуй Юнчжэ Защитник
- 26 Юань Миньчэн Защитник
- 18 Цзю Янь Полузащитник
- 16 Ван Вэйчэн Полузащитник
- 7 Цзин Фэн Нападающий
- 24 Weidong Liu
- Главный тренер: Чжан Ву-Ён
Шанхай Шэньхуа 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Ли Шуай Вратарь
- 16 Yunqiu Li Защитник
- 6 Peng Li Защитник
- 34 Jinhao Bi Защитник
- 23 Jiajun Bai Защитник
- 13 Гуарин Фредди Полузащитник
- 5 Shouting Wang Полузащитник
- 7 Джианйвинг Мао Полузащитник
- 10 Морено Джованни Полузащитник
- 35 Pin Lu Полузащитник
- 17 Мартинс Обафеми Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Shengjiong Qiu Вратарь
- 30 Jin Tao Защитник
- 37 Shilin Sun Полузащитник
- 15 Jianrong Zhu Нападающий
- 11 Zheng Lu Нападающий
- 39 Zhen Cong
- 8 Lu Zhang I
- Главный тренер: Jingui Wu
Предыдущие игры
Чуньцинь Лифан (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 10.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:0 Ляонин Хувин С
- 20.08.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 13.08.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан С
- 09.08.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн С
- 05.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:0 Чуньцинь Лифан С
- 29.07.2017 Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин С
- 22.07.2017 Чуньцинь Лифан 2:1 Тяньцзинь Тэда С
- 15.07.2017 Хэбей Форчун 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 08.07.2017 Яньбянь 0:4 Чуньцинь Лифан С
- 01.07.2017 Гуанчжоу Фули 3:4 Чуньцинь Лифан С
- 24.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Чанчунь Ятай С
- 17.06.2017 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чуньцинь Лифан С
- 02.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 26.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Чуньцинь Лифан С
- 20.05.2017 Чуньцинь Лифан 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 13.05.2017 Ляонин Хувин 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 06.05.2017 Чуньцинь Лифан 2:3 Хэнань Цзянье С
- 03.05.2017 Хэйлунцзян Лава Спринг 1:0 Чуньцинь Лифан К
Шанхай Шэньхуа (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.10.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 29.09.2017 Шанхай Шэньсинь 0:1 Шанхай Шэньхуа К
- 23.09.2017 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 19.09.2017 Шанхай Шэньхуа 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 19.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 15.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай Шэньсинь К
- 12.08.2017 Шаньдун Лунэн 5:0 Шанхай Шэньхуа С
- 09.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуйчжоу Чжичэн С
- 05.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:1 Чанчунь Ятай С
- 02.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:0 Шаньдун Лунэн К
- 29.07.2017 Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэбей Форчун С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 19.07.2017 Шаньдун Лунэн 1:3 Шанхай Шэньхуа К
- 16.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай Шэньхуа С
- 08.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 30.06.2017 Шанхай Шэньхуа 8:1 Ляонин Хувин С
- 24.06.2017 Яньбянь 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 21.06.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань К
Последние игры между собой
Чуньцинь Лифан: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Шанхай Шэньхуа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
- 17.06.2017 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чуньцинь Лифан Суперлига
- 16.09.2016 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чуньцинь Лифан Суперлига
- 22.05.2016 Чуньцинь Лифан 0:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 19.07.2015 Чуньцинь Лифан 0:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 11.04.2015 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чуньцинь Лифан Суперлига
- 22.08.2010 Чуньцинь Лифан 0:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 24.04.2010 Шанхай Шэньхуа 1:2 Чуньцинь Лифан Суперлига
- 24.10.2009 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 02.07.2009 Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2:1 Заявка
|28
|20
|4
|4
|65 - 37
|64
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:1 Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 33
|55
|3.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|48 - 33
|49
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|40 - 31
|48
|5.
|Гуанчжоу Фули
|1:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|53 - 43
|46
|6.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|44 - 26
|46
|7.
|Гуйчжоу Чжичэн
|1:2 Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 39
|39
|8.
|Чанчунь Ятай
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|41 - 39
|38
|9.
|Бэйцзин Гоань
|0:1 Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 38
|37
|10.
|Чуньцинь Лифан
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|36 - 34
|36
|11.
|Хэнань Цзянье
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 41
|30
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|1:1 Заявка
|28
|7
|8
|13
|43 - 53
|29
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|1:0 Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 46
|28
|14.
|Цзянсу Сунин
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|36 - 43
|26
|15.
|Яньбянь
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|28 - 59
|19
|16.
|Ляонин Хувин
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|28 - 66
|18
Второй тайм
49'
Song Nan нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Би Джианхао пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
48'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
47'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Гуарин Фредди бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
Суй Донглу из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Морено Джованни.
46'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Чжун Ву-Юн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Синьли Пэн заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
43'
43'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
43'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
43'
Peng Li выбил мяч на угловой.
43'
43'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
42'
42'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Jiajun Bai заработал фол.
40'
40'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
40'
Джианйвинг Мао нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Лу Женг нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
38'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
38'
Чжун Ву-Юн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
36'
36'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Кардек Алан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Peng Li атакует сзади соперника. Кардек Алан пострадал.
33'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Мартинс Обафеми заработал фол.
33'
32'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Тактическая замена. Pin Lu уходит с поля и его заменяет Лу Женг
32'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Чжун Ву-Юн заработал фол.
30'
Мартинс Обафеми сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jiajun Bai записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
29'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
29'
Чжун Ву-Юн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
28'
Ванг Шоутинг получает желтую карточку.
28'
Ванг Шоутинг совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
27'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
27'
Лю Ю выбил мяч на угловой.
26'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
26'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
25'
Кардек Алан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
24'
Морено Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
24'
22'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Мартинс Обафеми заработал фол.
22'
22'
20'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
18'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
18'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
17'
Yunqiu Li выбил мяч на угловой.
17'
Fernando Conceicao на финте ушёл от оппонента.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Fernando Conceicao наказан за толчок Jiajun Bai
14'
14'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
13'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Чжун Ву-Юн заработал фол.
12'
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
12'
Peng Li выбил мяч на угловой.
11'
10'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
10'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
8'
8'
Pin Lu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Pin Lu на финте ушёл от оппонента.
7'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
6'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
6'
6'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Song Nan сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кардек Алан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
4'
Морено Джованни ошибается в защите.
3'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
3'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
2'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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