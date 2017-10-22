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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
2:1
Второй тайм: 49'
Гуйчжоу Чжичэн
0'
1:0
15' Гол
Лин Гао
2:0
17' Гол
Alan VI
2:1
29' Гол
Fan Wang
45' Желтая карточка
Вей Ду
49'
Второй тайм
48'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
46'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
47'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
47'
Вей Ду получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
45'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
44'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Лун Чжэн заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Гуларт Рикардо нарушил правила.
42'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
42'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
40'
Boyang Su на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
40'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
40'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Лун Чжэн нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
37'
Сяотин Фэн выбил мяч на угловой.
37'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
36'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
34'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн наносит неточный удар с лета
Фол, нарушение
34'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
33'
Чери Тьяронн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
32'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
31'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Суарес Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Fan Wang из команды команды Гуйчжоу Чжичэн.
29'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
28'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
28'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Угловой
26'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
26'
Лю Цзянь выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Елавич Никица бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Фол, нарушение
25'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Шангуань Ван заработал фол.
24'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Травма, повреждение
23'
Сяотин Фэн возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Сяотин Фэн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
22'
Сяотин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
20'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
20'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
19'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Алан де Карвальо!
17'
Алан де Карвальо оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
17'
Ting Yang ошибается в защите.
17'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Гуларт Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
15'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
15'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
14'
Алан де Карвальо атакует сзади соперника. Liang Jiang пострадал.
14'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Ляо Лишэн нарушил правила.
Фол, нарушение
13'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Гуларт Рикардо наказан за толчок Суарес Марио
10'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
10'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
7'
Чери Тьяронн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
Офсайд
7'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
6'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Офсайд
5'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
4'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
3'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча

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