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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тианхе
2:1
Второй тайм: 49'
|
15'
1:0
17'
2:0
29'
2:1
45'
Состав команд
19
Чэн
Цзэн
12
Шангуань
Ван
17
Jian
Liu
35
Сюэпэн
Ли
4
Xin
Xu
7
Alan
VI
27
Лун
Чжэн
29
Лин
Гао
21
Liang
Jiang
35
Вей
Ду
2
Xin
Tang
26
Суарес
Марио
7
Fan
Wang
10
Чери
Тьяронн
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 12 Шангуань Ван Защитник
- 6 Сяотин Фэн Защитник
- 17 Jian Liu Защитник
- 35 Сюэпэн Ли Защитник
- 2 Ляо Лишэн Полузащитник
- 4 Xin Xu Полузащитник
- 7 Alan VI Полузащитник
- 11 Гуларт Рикардо Полузащитник
- 27 Лун Чжэн Полузащитник
- 29 Лин Гао Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Dianzuo Liu Вратарь
- 37 Zepeng Chen Защитник
- 14 Хайо Ронг Защитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- 30 Мурики Гильерме Нападающий
- 36 Yubiao Deng
- Главный тренер: Paulo Turra
- Травмы и дисквалификации
- Фан Меи Травмирован
- Линьпэн Чжан Дисквалифицирован
- Мартинес Джексон Не уточняется
Гуйчжоу Чжичэн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Boyang Su Вратарь
- 21 Liang Jiang Защитник
- 35 Вей Ду Защитник
- 4 Ting Yang Защитник
- 2 Xin Tang Защитник
- 22 Xueming Liang Полузащитник
- 6 Yunlong Fan Полузащитник
- 26 Суарес Марио Полузащитник
- 7 Fan Wang Полузащитник
- 10 Чери Тьяронн Полузащитник
- 11 Елавич Никица Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Feiya Chang Полузащитник
- 18 Junlin Min Полузащитник
- 34 Zhiquan Pang
- 20 Лиан Янфен
- 15 Mengqi Zhang
- 16 Zhuo Wang
- 17 Iminjan Ilhamjan
- Главный тренер: Мансано Грегорио
- Травмы и дисквалификации
- Pengfei Han Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 13.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 4:3 Яньбянь С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 22.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 17.09.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 08.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чанчунь Ятай С
- 22.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 19.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 16.08.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд К
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.08.2017 Ляонин Хувин 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 05.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 01.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули К
- 29.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 19.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд К
- 15.07.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 02.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 25.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун С
Гуйчжоу Чжичэн (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 14.10.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:3 Чанчунь Ятай С
- 27.09.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 23.09.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 17.09.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 19.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 13.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:0 Гуанчжоу Фули С
- 09.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуйчжоу Чжичэн С
- 05.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:0 Чуньцинь Лифан С
- 22.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 4:3 Хэбей Форчун С
- 15.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2017 Ляонин Хувин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 02.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:2 Яньбянь С
- 24.06.2017 Шаньдун Лунэн 2:2 Гуйчжоу Чжичэн С
- 17.06.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 04.06.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 27.05.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:2 Цзянсу Сунин С
- 21.05.2017 Хэнань Цзянье 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 13.05.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 06.05.2017 Шанхай СИПГ 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гуйчжоу Чжичэн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.06.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2:1 Заявка
|28
|20
|4
|4
|65 - 37
|64
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:1 Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 33
|55
|3.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|48 - 33
|49
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|40 - 31
|48
|5.
|Гуанчжоу Фули
|1:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|53 - 43
|46
|6.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|44 - 26
|46
|7.
|Гуйчжоу Чжичэн
|1:2 Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 39
|39
|8.
|Чанчунь Ятай
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|41 - 39
|38
|9.
|Бэйцзин Гоань
|0:1 Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 38
|37
|10.
|Чуньцинь Лифан
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|36 - 34
|36
|11.
|Хэнань Цзянье
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 41
|30
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|1:1 Заявка
|28
|7
|8
|13
|43 - 53
|29
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|1:0 Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 46
|28
|14.
|Цзянсу Сунин
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|36 - 43
|26
|15.
|Яньбянь
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|28 - 59
|19
|16.
|Ляонин Хувин
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|28 - 66
|18
Второй тайм
48'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
46'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
47'
47'
Вей Ду получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
45'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
44'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Лун Чжэн заработал фол.
44'
Гуларт Рикардо нарушил правила.
42'
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Boyang Su на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
40'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
40'
39'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Лун Чжэн нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
37'
Сяотин Фэн выбил мяч на угловой.
37'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
34'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн наносит неточный удар с лета
34'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
34'
33'
Чери Тьяронн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
31'
31'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Суарес Марио сделал результативную передачу.
29'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Fan Wang из команды команды Гуйчжоу Чжичэн.
29'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
28'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
28'
26'
26'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
26'
Лю Цзянь выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Елавич Никица бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
25'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Шангуань Ван заработал фол.
24'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
23'
Сяотин Фэн возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Сяотин Фэн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Сяотин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
20'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
19'
18'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Алан де Карвальо!
17'
Алан де Карвальо оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
17'
Ting Yang ошибается в защите.
17'
16'
Гуларт Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
15'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
15'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Алан де Карвальо атакует сзади соперника. Liang Jiang пострадал.
14'
14'
Ляо Лишэн нарушил правила.
13'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
12'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
11'
Гуларт Рикардо наказан за толчок Суарес Марио
10'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
7'
7'
Чери Тьяронн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
7'
6'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
5'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
4'
4'
4'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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