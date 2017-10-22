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Стадион:
Мольде
1:0
Первый тайм: 36'
Хёугесунн
0'
1:0
29' Гол
Сарр Бабакар
36'
Первый тайм
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сарр Бабакар.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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