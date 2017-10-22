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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Акер
1:0
29' ГолСарр Бабакар
|
29'
1:0
Состав команд
Мольде 3-5-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 29 Форрен Вегард Защитник
- 22 Реммер Кристофер Полузащитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 11 Martin Ellingsen Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Полузащитник
- 4 Габриэльсен Рубен Полузащитник
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- 28 Ibrahima Wadji Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 51 Leo Oestigard
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Хёугесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 7 Абди Либан Полузащитник
- 6 Jacub Serafin Полузащитник
- 35 Икеди Энтони Полузащитник
- 11 Андреасен Тур Полузащитник
- 33 Kristoffer Velde Нападающий
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 5 Чосич Марко Защитник
- 13 Eirik Maeland Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- 15 Izuchukwu Anthony
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
- 27.08.2017 Мольде 2:1 Кристиансунд К
- 20.08.2017 Стабек 3:2 Мольде Т
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Т
- 30.07.2017 Кристиансунд 2:3 Мольде ТМК
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 01.06.2017 КФУМ 1:2 Мольде К
Хёугесунн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2017 Хёугесунн 2:2 Стабек Т
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Колрейн 0:0 Хёугесунн ЛЕ
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 29.06.2017 Хёугесунн 7:0 Колрейн ЛЕ
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген
- 11.09.2016 Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген
- 08.05.2016 Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген
- 10.07.2015 Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 26.04.2015 Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген
- 18.10.2014 Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 23.05.2014 Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген
- 29.09.2013 Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген
- 16.05.2013 Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген
- 15.09.2012 Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 01.04.2012 Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген
- 17.07.2011 Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 29.05.2011 Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген
- 31.10.2010 Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген
- 16.05.2010 Мольде 2:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|1:0
|26
|14
|5
|7
|45 - 31
|47
|3.
|Сарпсборг-08
|1:2
|26
|11
|10
|5
|39 - 31
|43
|4.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|26
|11
|8
|7
|32 - 29
|41
|5.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|6.
|Хёугесунн
|0:1
|26
|11
|6
|9
|30 - 28
|39
|7.
|Волеренга
|3:0
|26
|10
|6
|10
|39 - 36
|36
|8.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|9.
|Стабек
|0:2
|26
|9
|7
|10
|39 - 47
|34
|10.
|Саннефьёрд
|0:1
|26
|10
|3
|13
|32 - 39
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Согндаль
|2:1
|26
|8
|6
|12
|30 - 37
|30
|13.
|Кристиансунд
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|14.
|Тромсё
|2:0
|26
|7
|7
|12
|33 - 46
|28
|15.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|16.
|Викинг
|0:3
|26
|4
|6
|16
|28 - 47
|18
Первый тайм
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сарр Бабакар.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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