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Стадион: Фоссхауган Кампус
2:1
Первый тайм: 34'
0:1
5' ГолKrepin Diatta
1:1
22' ГолВелер Кьетил
23' Желтая карточкаReiss Greenidge
2:1
26' ГолКумсан Джилберт
|
5'
0:1
22'
1:1
23'
26'
2:1
Состав команд
41
Велер
Кьетил
40
Ховланд
Эвен
14
Риндарёй
Уле
18
Bendik
Bye
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 41 Велер Кьетил Защитник
- 40 Ховланд Эвен Защитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 14 Риндарёй Уле Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 3 Bjoern Inge Utvik Защитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Полузащитник
- 77 Мандич Станиша Нападающий
- 39 Dide Fofana
- 31 Ulrik Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 21 Anders Kristiansen II Вратарь
- 2 Andreas Albech Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 15 Рустед Сигурд Защитник
- 77 Амин Аскар Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 14 Tobias Heintz Полузащитник
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- 19 Krepin Diatta Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Stefan Cupic Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 20 Anders Oestli Защитник
- 23 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 18 Ховда Тур Полузащитник
- 6 Поульсен Николай II Полузащитник
- 10 Jonas Lindberg Нападающий
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 31.05.2017 Флурё 2:1 Согндаль К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Рёуфосс 0:2 Согндаль К
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 16.10.2017 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Т
- 01.10.2017 Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.09.2017 Сарпсборг-08 2:1 Одд Т
- 20.09.2017 Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 К
- 17.09.2017 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Т
- 10.09.2017 Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 26.08.2017 Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 К
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.08.2017 Сарпсборг-08 4:0 Одд К
- 06.08.2017 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 02.07.2017 Одд 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 31.05.2017 Конгсвингер 0:4 Сарпсборг-08 К
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 24.05.2017 Мосс 1:3 Сарпсборг-08 К
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Сарпсборг-08: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Типпелиген
- 18.09.2016 Согндаль 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 03.04.2016 Сарпсборг-08 0:0 Согндаль Типпелиген
- 21.09.2014 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Типпелиген
- 06.04.2014 Согндаль 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 18.08.2013 Сарпсборг-08 0:1 Согндаль Типпелиген
- 21.04.2013 Согндаль 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|1:0
|26
|14
|5
|7
|45 - 31
|47
|3.
|Сарпсборг-08
|1:2
|26
|11
|10
|5
|39 - 31
|43
|4.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|26
|11
|8
|7
|32 - 29
|41
|5.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|6.
|Хёугесунн
|0:1
|26
|11
|6
|9
|30 - 28
|39
|7.
|Волеренга
|3:0
|26
|10
|6
|10
|39 - 36
|36
|8.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|9.
|Стабек
|0:2
|26
|9
|7
|10
|39 - 47
|34
|10.
|Саннефьёрд
|0:1
|26
|10
|3
|13
|32 - 39
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Согндаль
|2:1
|26
|8
|6
|12
|30 - 37
|30
|13.
|Кристиансунд
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|14.
|Тромсё
|2:0
|26
|7
|7
|12
|33 - 46
|28
|15.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|16.
|Викинг
|0:3
|26
|4
|6
|16
|28 - 47
|18
Первый тайм
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кумсан Джилберт.
23'
Reiss Greenidge получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Велер Кьетил.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Krepin Diatta.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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