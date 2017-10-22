  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Согндаль
2:1
Первый тайм: 34'
Сарпсборг-08
0'
0:1
5' Гол
Krepin Diatta
1:1
22' Гол
Велер Кьетил
23' Желтая карточка
Reiss Greenidge
2:1
26' Гол
Кумсан Джилберт
34'
Первый тайм
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кумсан Джилберт.
Желтая карточка
23'
Reiss Greenidge получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Велер Кьетил.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Krepin Diatta.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация