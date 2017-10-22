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Стадион: Зрители: 13618
Бранн
0:3
Конец матча
Русенборг
0'
33' Желтая карточка
Скаанес Каспер
37' Желтая карточка
Адегбенро Самуэль
0:1
55' Гол
Бендтнер Никлас
56' Желтая карточка
Кристиансен Рубен
0:2
59' Гол
Бендтнер Никлас
64' Желтая карточка
Герсбах Алекс
86' Желтая карточка
Трондсен Андерс
0:3
90' Гол
Евтович Милан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Евтович Милан.
Желтая карточка
86'
Трондсен Андерс получает желтую карточку.
85'
Русенборг производит замену. Хелланн Поль-Андре уходит, и Леви Джонатан заменяет его
84'
Бранн производит замену. Скаанес Каспер уходит, и Карадас Азар заменяет его
74'
Русенборг производит замену. Адегбенро Самуэль уходит, и Евтович Милан заменяет его

Желтая карточка
64'
Герсбах Алекс получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бендтнер Никлас.
Желтая карточка
56'
Кристиансен Рубен получает желтую карточку.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бендтнер Никлас.
53'
Бранн производит замену. Маренго Людсинио уходит, и Браатен Даниэль заменяет его
51'
Русенборг производит замену. Конрадсен Андрес уходит, и Йенсен Майк заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Адегбенро Самуэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Скаанес Каспер получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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