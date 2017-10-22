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Стадион: Комплетт.но Арена
0:1
Первый тайм: 37'
0:1
31' ГолEirik Ulland Andersen
|
31'
0:1
Состав команд
19
Демба
Виктор
15
Вальес
Энрик
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 2 Lars Grorud Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 14 Crescendo Van Berkel Защитник
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 10 Carlos Javier Grossmuller Полузащитник
- 15 Вальес Энрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 22 Сёдлунн Андре Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 9 Харвард Сторбек Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Нападающий
- 25 Sabawon Wahid Shamohammad
- 21 Haakon Lorentzen
- 3 Abdoulaye Seck II
- Главный тренер: Lars Bohinen
Стрёмсгодсет 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 53 Matias Finnestrand
- 34 Abdul-Basit Agouda
- 66 Andreas Hoven
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 25.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Старт ТМК
- 20.08.2017 Одд 1:0 Саннефьёрд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Стабек 1:3 Саннефьёрд Т
- 30.07.2017 Фрам Ларвик 0:8 Саннефьёрд ТМК
- 16.07.2017 Саннефьёрд 3:0 Тромсё Т
- 08.07.2017 Русенборг 5:1 Саннефьёрд Т
- 02.07.2017 Саннефьёрд 1:2 Стабек Т
- 25.06.2017 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Т
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 24.05.2017 Эрн-Хортен 3:1 Саннефьёрд К
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 24.05.2017 Скейд 2:4 Стрёмсгодсет К
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.04.2015 Стрёмсгодсет 3:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 14.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 07.10.2011 Стрёмсгодсет 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 29.08.2010 Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 11.04.2010 Стрёмсгодсет 4:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 28.06.2009 Стрёмсгодсет 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 03.05.2009 Саннефьёрд 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.01.2009 Стрёмсгодсет 0:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|1:0
|26
|14
|5
|7
|45 - 31
|47
|3.
|Сарпсборг-08
|1:2
|26
|11
|10
|5
|39 - 31
|43
|4.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|26
|11
|8
|7
|32 - 29
|41
|5.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|6.
|Хёугесунн
|0:1
|26
|11
|6
|9
|30 - 28
|39
|7.
|Волеренга
|3:0
|26
|10
|6
|10
|39 - 36
|36
|8.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|9.
|Стабек
|0:2
|26
|9
|7
|10
|39 - 47
|34
|10.
|Саннефьёрд
|0:1
|26
|10
|3
|13
|32 - 39
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Согндаль
|2:1
|26
|8
|6
|12
|30 - 37
|30
|13.
|Кристиансунд
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|14.
|Тромсё
|2:0
|26
|7
|7
|12
|33 - 46
|28
|15.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|16.
|Викинг
|0:3
|26
|4
|6
|16
|28 - 47
|18
Первый тайм
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эйрик Улланд Андерсен.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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