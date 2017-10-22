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Стадион: Викинг
0:1
11' ГолСтенгель Херман
0:2
15' ГолЮклеред Симен
0:3
28' ГолЯагер Энар
|
11'
0:1
15'
0:2
28'
0:3
Состав команд
15
Amund
Wichne
11
Бютюки
Зюмер
Викинг 4-4-2
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 3 Нордвик Андреас Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 27 Mathias Bringaker Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 4 Jose Manuel Cruz Защитник
- 13 Sime Gregov Защитник
- 19 Хёукос Микаэль Полузащитник
- 8 Дженкинс Росс Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 7 George Green
- Главный тренер: Ian Burchnall
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Adam Larsen II Вратарь
- 5 Лундстрём Роберт Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 3 Яагер Энар Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 14 Стенгель Херман Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 21 Юклеред Симен Полузащитник
- 19 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 20 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 15 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 9 Fitim Azemi
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 25.05.2017 Эгерсунд 3:1 Викинг К
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
Волеренга (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 20.09.2017 Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 К
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 10.09.2017 Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Т
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 17.07.2017 Кристиансунд 1:1 Волеренга Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Эрн-Хортен 0:1 Волеренга К
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
Последние игры между собой
Викинг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Волеренга: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген
- 06.11.2016 Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген
- 14.03.2016 Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген
- 13.09.2015 Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген
- 31.05.2015 Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген
- 15.02.2015 Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 15.02.2015 Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
- 02.08.2014 Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген
- 11.05.2014 Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген
- 22.09.2013 Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген
- 07.07.2013 Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген
- 18.11.2012 Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген
- 10.04.2012 Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген
- 14.10.2011 Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген
- 19.03.2011 Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген
- 18.09.2010 Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген
- 15.03.2010 Волеренга 2:0 Викинг Типпелиген
- 05.10.2009 Волеренга 3:1 Викинг Типпелиген
- 01.06.2009 Викинг 0:3 Волеренга Типпелиген
- 28.09.2008 Волеренга 0:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|1:0
|26
|14
|5
|7
|45 - 31
|47
|3.
|Сарпсборг-08
|1:2
|26
|11
|10
|5
|39 - 31
|43
|4.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|26
|11
|8
|7
|32 - 29
|41
|5.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|6.
|Хёугесунн
|0:1
|26
|11
|6
|9
|30 - 28
|39
|7.
|Волеренга
|3:0
|26
|10
|6
|10
|39 - 36
|36
|8.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|9.
|Стабек
|0:2
|26
|9
|7
|10
|39 - 47
|34
|10.
|Саннефьёрд
|0:1
|26
|10
|3
|13
|32 - 39
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Согндаль
|2:1
|26
|8
|6
|12
|30 - 37
|30
|13.
|Кристиансунд
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|14.
|Тромсё
|2:0
|26
|7
|7
|12
|33 - 46
|28
|15.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|16.
|Викинг
|0:3
|26
|4
|6
|16
|28 - 47
|18
Первый тайм
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Яагер Энар.
26'
Волеренга производит замену. Гринхейм Кристиан уходит, и Фридьонссон Самуэль заменяет его
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юклеред Симен.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стенгель Херман.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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