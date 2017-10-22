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Стадион:
Викинг
0:3
Первый тайм: 34'
Волеренга
0'
0:1
11' Гол
Стенгель Херман
0:2
15' Гол
Юклеред Симен
0:3
28' Гол
Яагер Энар
34'
Первый тайм
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Яагер Энар.
26'
Волеренга производит замену. Гринхейм Кристиан уходит, и Фридьонссон Самуэль заменяет его
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юклеред Симен.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стенгель Херман.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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