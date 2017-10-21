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Стадион: Колор Лайн Зрители: 7347
1:1
Конец матча
41' Желтая карточкаПапацоглу Афанассиос
58' Желтая карточкаДиоп Амиду
68' Вторая желтая карточкаДиоп Амиду
0:1
86' ГолTorgil Oewre Gjertsen
89' Желтая карточкаAdam Oern Arnarson
1:1
90' ГолХофф Вебьёрн
|
58'
68'
86'
0:1
90'
1:1
Состав команд
14
Гяйси
Эдвин
18
Хофф
Вебьёрн
Олесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Jan Lennart Urke Вратарь
- 21 Риисе Бьёрн Защитник
- 38 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 15 Marlinho Нападающий
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Кристиансунд 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 27 Баранов Никита Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 25 Henrik Gjesdal Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 19 Andreas Hopmark Полузащитник
- 12 Диоп Амиду Полузащитник
- 20 Benjamin Stokke Полузащитник
- 7 Torgil Oewre Gjertsen Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ante Knezovic Вратарь
- 22 Эбю Олав Полузащитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 16 Jonas Roenningen Полузащитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 10 Sverre Oekland Полузащитник
- 18 Менди Жан Нападающий
- Главный тренер: Christian Michelsen
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Хьельсос 0:1 Олесунн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Бюосен 0:2 Олесунн К
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
Кристиансунд (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Т
- 27.08.2017 Мольде 2:1 Кристиансунд К
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 13.08.2017 Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.08.2017 Кристиансунд 1:0 Флурё К
- 05.08.2017 Русенборг 4:1 Кристиансунд Т
- 30.07.2017 Кристиансунд 2:3 Мольде ТМК
- 17.07.2017 Кристиансунд 1:1 Волеренга Т
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 03.07.2017 Кристиансунд 3:3 Русенборг Т
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 31.05.2017 Ранхейм 0:2 Кристиансунд К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Вердал 0:4 Кристиансунд К
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Типпелиген
- 11.03.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 03.02.2017 Олесунн 0:2 Кристиансунд Товарищеские матчи. Клубы
- 01.03.2016 Олесунн 3:3 Кристиансунд Товарищеские матчи. Клубы
- 13.02.2015 Олесунн 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи. Сборные
- 13.02.2015 Олесунн 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи. Клубы
- 04.06.2014 Кристиансунд 0:1 Олесунн Кубок НМ
- 31.01.2014 Олесунн 2:4 Кристиансунд Товарищеские матчи. Сборные
- 01.02.2013 Олесунн 0:0 Кристиансунд Товарищеские матчи. Сборные
- 04.03.2009 Олесунн 4:0 Кристиансунд Товарищеские матчи. Сборные
- 06.02.2008 Олесунн 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|25
|13
|5
|7
|44 - 31
|44
|3.
|Сарпсборг-08
|25
|11
|10
|4
|38 - 29
|43
|4.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|5.
|Хёугесунн
|25
|11
|6
|8
|30 - 27
|39
|6.
|Стрёмсгодсет
|25
|10
|8
|7
|31 - 29
|38
|7.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|8.
|Стабек
|25
|9
|7
|9
|39 - 45
|34
|9.
|Саннефьёрд
|25
|10
|3
|12
|32 - 38
|33
|10.
|Волеренга
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Кристиансунд
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|13.
|Согндаль
|25
|7
|6
|12
|28 - 36
|27
|14.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|15.
|Тромсё
|25
|6
|7
|12
|31 - 46
|25
|16.
|Викинг
|25
|4
|6
|15
|28 - 44
|18
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хофф Вебьёрн.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Кристиансунд производит замену. Daouda Bamba уходит, и Менди Жан заменяет его
89'
Adam Oern Arnarson получает желтую карточку.
87'
Олесунн производит замену. Adam Oern Arnarson уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Torgil Oewre Gjertsen.
77'
Кристиансунд производит замену. Бенджамин Стокке уходит, и Jonas Roenningen заменяет его
76'
Олесунн производит замену. Гретарссон Даниэль уходит, и Риисе Бьёрн заменяет его
69'
Олесунн производит замену. Трандарсон Арон-Элис уходит, и Абделлауйе Мостафа заменяет его
68'
Диоп Амиду получает вторую желтую карточку. Удаление.
58'
Диоп Амиду получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Папацоглу Афанассиос получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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