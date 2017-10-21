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Стадион: Зрители: 7347
Олесунн
1:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
41' Желтая карточка
Папацоглу Афанассиос
58' Желтая карточка
Диоп Амиду
68' Вторая желтая карточка
Диоп Амиду
0:1
86' Гол
Torgil Oewre Gjertsen
89' Желтая карточка
Adam Oern Arnarson
1:1
90' Гол
Хофф Вебьёрн
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хофф Вебьёрн.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Кристиансунд производит замену. Daouda Bamba уходит, и Менди Жан заменяет его
Желтая карточка
89'
Adam Oern Arnarson получает желтую карточку.
87'
Олесунн производит замену. Adam Oern Arnarson уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Torgil Oewre Gjertsen.

77'
Кристиансунд производит замену. Бенджамин Стокке уходит, и Jonas Roenningen заменяет его
76'
Олесунн производит замену. Гретарссон Даниэль уходит, и Риисе Бьёрн заменяет его
69'
Олесунн производит замену. Трандарсон Арон-Элис уходит, и Абделлауйе Мостафа заменяет его
68'
Диоп Амиду получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
58'
Диоп Амиду получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Папацоглу Афанассиос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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