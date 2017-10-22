  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Сан-Паулу
2:0
Перерыв
Фламенго
0'
1:0
14' Гол
Пратто Лукас
36' Желтая карточка
Aparecido Ramos da Silva Sidney
2:0
40' Гол
Эрнанес Лима
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрнанес Лима.
Желтая карточка
36'
Апаресидо Рамос да Сильва Сидней получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пратто Лукас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация