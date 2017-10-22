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1:0
14' ГолПратто Лукас
36' Желтая карточкаAparecido Ramos da Silva Sidney
2:0
40' ГолЭрнанес Лима
|
14'
1:0
40'
2:0
Состав команд
13
Eder
Militao
15
Эрнанес
Лима
21
Para
I
23
Жеуванио
22
Ewerthon
VI
Сан-Паулу 4-1-4-1
- Основной состав
- 12 Aparecido Ramos da Silva Sidney Вратарь
- 13 Eder Militao Защитник
- 4 Арболеда Роберт Защитник
- 3 Кайо Родриго Защитник
- 16 Эдимар Куритиба Защитник
- 6 Петрос Матеус Полузащитник
- 25 Жусилей Да Силва Полузащитник
- 15 Эрнанес Лима Полузащитник
- 10 Куэвас Кристиан Полузащитник
- 23 Marcos Guilherme Полузащитник
- 9 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Рибейро Ренан Вратарь
- 32 Сантос Адерлан Защитник
- 22 Carlos Junior Защитник
- 28 Felipe Araruna Защитник
- 18 Буффарини Хулио Защитник
- 33 Jonathan David Gomez Полузащитник
- 39 Марсиньо Силва Полузащитник
- 19 Antonio Santos Полузащитник
- 41 Denilson VI
- 11 Lucas Fernandes IV
- 20 Shaylon
- 34 Bruno VI
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 39 Perez Martinez Lucas VII
- 49 Cesar II
- 4 Juan Blanko II
- 6 Rene III
- 17 Gabriel Paulista VI
Предыдущие игры
Сан-Паулу (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 19.10.2017 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу СA
- 15.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 01.10.2017 Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи СA
- 24.09.2017 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс СA
- 17.09.2017 Витория 1:2 Сан-Паулу СA
- 10.09.2017 Сан-Паулу 2:2 Понте-Прета СA
- 27.08.2017 Палмейрас 4:2 Сан-Паулу СA
- 20.08.2017 Аваи 1:1 Сан-Паулу СA
- 13.08.2017 Сан-Паулу 3:2 Крузейро СA
- 06.08.2017 Баия 2:1 Сан-Паулу СA
- 04.08.2017 Сан-Паулу 1:2 Куритиба СA
- 29.07.2017 Ботафого 3:4 Сан-Паулу СA
- 25.07.2017 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 20.07.2017 Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама СA
- 16.07.2017 Шапекоэнсе 2:0 Сан-Паулу СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу СA
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 26.06.2017 Сан-Паулу 3:4 15 Пирасикаба СДГA
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Фламенго 5:0 Палестино КС
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A
- 01.10.2016 Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A
- 19.06.2016 Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A
- 23.08.2015 Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A
- 10.05.2015 Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A
- 25.01.2015 Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи. Клубы
- 25.09.2014 Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А
- 18.05.2014 Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 14.11.2013 Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 18.08.2013 Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 21.10.2012 Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 29.07.2012 Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A
- 02.10.2011 Сан-Паулу 1:2 Фламенго Серия A
- 07.07.2011 Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 09.09.2010 Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A
- 09.05.2010 Фламенго 1:1 Сан-Паулу Серия A
- 10.10.2009 Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A
- 12.07.2009 Сан-Паулу 2:2 Фламенго Серия A
- 14.09.2008 Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A
- 14.06.2008 Фламенго 2:4 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|29
|17
|8
|4
|39 - 18
|59
|2.
|Сантос
|1:0
|30
|14
|11
|5
|32 - 20
|53
|3.
|Гремио
|0:0
|30
|15
|6
|9
|42 - 23
|51
|4.
|Палмейрас
|0:0
|30
|15
|6
|9
|43 - 30
|51
|5.
|Крузейро
|1:0
|30
|14
|8
|8
|36 - 25
|50
|6.
|Фламенго
|0:2
|30
|12
|10
|8
|40 - 29
|46
|7.
|Ботафого
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|8.
|Васко да Гама
|30
|12
|7
|11
|31 - 39
|43
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|30
|10
|9
|11
|35 - 36
|39
|10.
|Флуминенсе
|29
|9
|11
|9
|39 - 38
|38
|11.
|Атлетико Минейро
|0:1
|30
|10
|8
|12
|33 - 36
|38
|12.
|Сан-Паулу
|2:0
|30
|10
|7
|13
|39 - 42
|37
|13.
|Баия
|0:0
|30
|9
|9
|12
|37 - 39
|36
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|30
|9
|9
|12
|35 - 41
|36
|15.
|Шапекоэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 43
|35
|16.
|Витория
|0:0
|30
|9
|7
|14
|37 - 45
|34
|17.
|Понте-Прета
|29
|8
|8
|13
|29 - 38
|32
|18.
|Куритиба
|30
|8
|8
|14
|28 - 38
|32
|19.
|Аваи
|29
|7
|10
|12
|18 - 34
|31
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:1
|30
|7
|5
|18
|28 - 47
|26
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрнанес Лима.
36'
Апаресидо Рамос да Сильва Сидней получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пратто Лукас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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