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1:0
Перерыв
1:0
31' ГолОливейра Рикардо II
|
31'
1:0
Состав команд
37
Зе
Карлос
14
Браз
Давид
39
Jean
Mota
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 39 Jean Mota Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 22 Matheus Jesus Полузащитник
- 41 Сержиньо Солер Полузащитник
- 10 Лима Лукас II Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 15 Эдилсон Защитник
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 21 Matheus Oliveira Santos
- 35 Lucas Crispim
- 2 Luiz Felipe III
- 23 Arthur VIII
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Атлетико Гоияниенсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Marcos de Paula Dutra Вратарь
- 2 Jonatan Moreira III Защитник
- 3 Алвес Виллиан Защитник
- 4 Gilvan Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 8 Paulo Sergio De Oliveira Paulinho Полузащитник
- 5 Каштру Андре Полузащитник
- 7 Andrigo Полузащитник
- 10 Luis Pereira III Полузащитник
- 11 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 19 Walter Leandro Capeloza Artune I Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Klever Вратарь
- 14 Габриэль Эдуардо Защитник
- 18 Роша Игор II Защитник
- 13 Edgar Bruno da Silva III Полузащитник
- 20 Diego da Silva Rosa Нападающий
- 16 Ronaldo VI
- 14 Marcao VI
- 17 Breno III
- 9 Alison I
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 20.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Сантос СA
- 17.10.2017 Сантос 2:2 Витория СA
- 12.10.2017 Понте-Прета 1:1 Сантос СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 21.09.2017 Сантос 0:1 Барселона Гуаякиль КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Барселона Гуаякиль 1:1 Сантос КЛ
- 10.09.2017 Сантос 2:0 Коринтианс СA
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 21.08.2017 Куритиба 0:0 Сантос СA
- 15.08.2017 Сантос 0:0 Флуминенсе СA
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 07.08.2017 Аваи 0:0 Сантос СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 31.07.2017 Гремио 1:1 Сантос СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Васко да Гама 0:0 Сантос СA
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 19.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 15.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас СA
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 01.10.2017 Аваи 0:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 17.09.2017 Понте-Прета 1:3 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Коринтианс 0:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Куритиба СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Гремио СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
- 21.07.2017 Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 25.06.2017 Васко да Гама 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
Последние игры между собой
Сантос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Гоияниенсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|29
|17
|8
|4
|39 - 18
|59
|2.
|Сантос
|1:0
|30
|14
|11
|5
|32 - 20
|53
|3.
|Гремио
|0:0
|30
|15
|6
|9
|42 - 23
|51
|4.
|Палмейрас
|0:0
|30
|15
|6
|9
|43 - 30
|51
|5.
|Крузейро
|1:0
|30
|14
|8
|8
|36 - 25
|50
|6.
|Фламенго
|0:2
|30
|12
|10
|8
|40 - 29
|46
|7.
|Ботафого
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|8.
|Васко да Гама
|30
|12
|7
|11
|31 - 39
|43
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|30
|10
|9
|11
|35 - 36
|39
|10.
|Флуминенсе
|29
|9
|11
|9
|39 - 38
|38
|11.
|Атлетико Минейро
|0:1
|30
|10
|8
|12
|33 - 36
|38
|12.
|Сан-Паулу
|2:0
|30
|10
|7
|13
|39 - 42
|37
|13.
|Баия
|0:0
|30
|9
|9
|12
|37 - 39
|36
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|30
|9
|9
|12
|35 - 41
|36
|15.
|Шапекоэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 43
|35
|16.
|Витория
|0:0
|30
|9
|7
|14
|37 - 45
|34
|17.
|Понте-Прета
|29
|8
|8
|13
|29 - 38
|32
|18.
|Куритиба
|30
|8
|8
|14
|28 - 38
|32
|19.
|Аваи
|29
|7
|10
|12
|18 - 34
|31
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:1
|30
|7
|5
|18
|28 - 47
|26
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оливейра Рикардо II.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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