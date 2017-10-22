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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:2
Конец матча
0:1
7' ГолRomulo XIII
36' Желтая карточкаRodrigo XIV
0:2
37' ПенальтиДутра Жуниор
1:2
39' ПенальтиDanilo IV
41' Желтая карточкаJadson III
45' Желтая карточкаLeo Gamalho
60' Желтая карточкаNino Paraiba
62' Желтая карточкаLucca
63' Желтая карточкаMarquinhos XI
90' Желтая карточкаWillians II
|
7'
0:1
36'
37'
0:2
39'
1:2
40'
41'
45'
60'
62'
62'
63'
69'
90'
Состав команд
21
Luan
Pereira
93
Judson
26
Pedro
Castro
11
Romulo
XIII
Понте-Прета 4-2-3-1
- Основной состав
- Аранья Марио Вратарь
- Nino Paraiba Защитник
- Yago IV Защитник
- Rodrigo XIV Защитник
- Jefferson de Oliveira XI Защитник
- Fernando Bob Полузащитник
- Wendel I Полузащитник
- Lucca Полузащитник
- Jadson III Полузащитник
- Danilo IV Полузащитник
- Emerson Sheik Нападающий
- Запасные игроки
- Heidemann Joao Carlos Вратарь
- Luan Peres Защитник
- Marllon Защитник
- Фелипе Мартиньш Полузащитник
- 10 Renato Caja Полузащитник
- Leo Gamalho Нападающий
- Jean Patrick II
- Lucas
- Claudinho III
- Ronaldo Aparecido Rodrigues II
- Maranhao II
- Elton I
Аваи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Leandro Silva II Защитник
- 4 Alemao II Защитник
- 3 Betao Amansio Ebert II Защитник
- 90 Joao Paulo XIII Защитник
- 10 Marquinhos XI Полузащитник
- 21 Luan Pereira Полузащитник
- 93 Judson Полузащитник
- 26 Pedro Castro Полузащитник
- 11 Romulo XIII Нападающий
- 9 Дутра Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 José Maurisio VII Вратарь
- 33 Gustavo Franchin Schiavolin Защитник
- 13 Майкон Защитник
- 7 Wellington Simiao Полузащитник
- 94 Лукас Отавио Полузащитник
- 99 Дьедеррик Жоэль Нападающий
- 31 Diego Tavares III Нападающий
- 28 Willians II
- 6 Capa
- 80 Airton II
Предыдущие игры
Понте-Прета (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 20.10.2017 Палмейрас 2:0 Понте-Прета СA
- 12.10.2017 Понте-Прета 1:1 Сантос СA
- 07.10.2017 Крузейро 2:1 Понте-Прета СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 24.09.2017 Шапекоэнсе 1:0 Понте-Прета СA
- 21.09.2017 Понте-Прета 1:0 Спорт Ресифи КС
- 17.09.2017 Понте-Прета 1:3 Атлетико Гоияниенсе СA
- 14.09.2017 Спорт Ресифи 3:1 Понте-Прета КС
- 10.09.2017 Сан-Паулу 2:2 Понте-Прета СA
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 20.08.2017 Понте-Прета 2:1 Ботафого СA
- 13.08.2017 Спорт Ресифи 0:0 Понте-Прета СA
- 10.08.2017 Понте-Прета 0:0 Флуминенсе СA
- 07.08.2017 Понте-Прета 0:0 Васко да Гама СA
- 03.08.2017 Витория 3:1 Понте-Прета СA
- 27.07.2017 Сол де Америка 1:3 Понте-Прета КС
- 24.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Понте-Прета СA
- 20.07.2017 Понте-Прета 4:0 Куритиба СA
- 16.07.2017 Гремио 3:1 Понте-Прета СA
- 13.07.2017 Понте-Прета 0:3 Баия СA
Аваи (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 19.10.2017 Аваи 1:1 Ботафого СA
- 15.10.2017 Флуминенсе 1:0 Аваи СA
- 12.10.2017 Аваи 1:2 Васко да Гама СA
- 01.10.2017 Аваи 0:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 10.09.2017 Спорт Ресифи 0:1 Аваи СA
- 28.08.2017 Аваи 1:0 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2017 Аваи 1:1 Сан-Паулу СA
- 13.08.2017 Витория 0:1 Аваи СA
- 07.08.2017 Аваи 0:0 Сантос СA
- 04.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Аваи СA
- 30.07.2017 Палмейрас 2:0 Аваи СA
- 23.07.2017 Аваи 1:0 Крузейро СA
- 20.07.2017 Аваи 0:0 Коринтианс СA
- 17.07.2017 Баия 1:1 Аваи СA
- 14.07.2017 Аваи 1:4 Куритиба СA
- 09.07.2017 Гремио 0:2 Аваи СA
- 03.07.2017 Аваи 0:0 Понте-Прета СA
- 27.06.2017 Ботафого 0:2 Аваи СA
Последние игры между собой
Понте-Прета: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Аваи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|29
|17
|8
|4
|39 - 18
|59
|2.
|Палмейрас
|30
|16
|5
|9
|46 - 31
|53
|3.
|Сантос
|30
|14
|11
|5
|32 - 20
|53
|4.
|Гремио
|30
|15
|5
|10
|43 - 26
|50
|5.
|Крузейро
|30
|13
|8
|9
|36 - 28
|47
|6.
|Фламенго
|30
|12
|10
|8
|40 - 29
|46
|7.
|Ботафого
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|8.
|Васко да Гама
|30
|12
|7
|11
|31 - 39
|43
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|8
|11
|37 - 37
|41
|10.
|Атлетико Минейро
|30
|11
|8
|11
|36 - 36
|41
|11.
|Шапекоэнсе
|30
|11
|5
|14
|36 - 43
|38
|12.
|Баия
|30
|10
|8
|12
|39 - 40
|38
|13.
|Флуминенсе
|30
|9
|11
|10
|39 - 40
|38
|14.
|Сан-Паулу
|30
|10
|7
|13
|39 - 42
|37
|15.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|8
|13
|36 - 43
|35
|16.
|Аваи
|30
|8
|10
|12
|20 - 35
|34
|17.
|Витория
|30
|9
|6
|15
|38 - 47
|33
|18.
|Куритиба
|30
|8
|8
|14
|28 - 38
|32
|19.
|Понте-Прета
|30
|8
|8
|14
|30 - 40
|32
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|30
|7
|5
|18
|28 - 47
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Дос Сантос Сантана Виллианс получает желтую карточку.
80'
Аваи производит замену. Romulo уходит, и Дос Сантос Сантана Виллианс заменяет его
73'
Понте-Прета производит замену. Jefferson уходит, и Felipe заменяет его
64'
Аваи производит замену. Висенте дос Сантос Маркуиньос уходит, и Wellington Simiao заменяет его
63'
Висенте дос Сантос Маркуиньос получает желтую карточку.
62'
Lucca получает желтую карточку.
62'
Понте-Прета производит замену. Jadson уходит, и Lucas заменяет его
60'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Leo Gamalho получает желтую карточку.
41'
Jadson получает желтую карточку.
40'
Понте-Прета производит замену. Вендель уходит, и Leo Gamalho заменяет его
39'
Г О О О О О Л - Danilo из команды Понте-Прета забивает пенальти
37'
Г О О О О О Л - Дутра Жуниор из команды Аваи забивает пенальти
36'
Родриго получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Romulo.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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