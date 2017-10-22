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Понте-Прета
1:2
Конец матча
Аваи
0'
0:1
7' Гол
Romulo XIII
36' Желтая карточка
Rodrigo XIV
0:2
37' Пенальти
Дутра Жуниор
1:2
39' Пенальти
Danilo IV
41' Желтая карточка
Jadson III
45' Желтая карточка
Leo Gamalho
60' Желтая карточка
Nino Paraiba
62' Желтая карточка
Lucca
63' Желтая карточка
Marquinhos XI
90' Желтая карточка
Willians II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Дос Сантос Сантана Виллианс получает желтую карточку.
80'
Аваи производит замену. Romulo уходит, и Дос Сантос Сантана Виллианс заменяет его
73'
Понте-Прета производит замену. Jefferson уходит, и Felipe заменяет его
69'
Аваи производит замену. Luan Pereira уходит, и Майкон заменяет его
64'
Аваи производит замену. Висенте дос Сантос Маркуиньос уходит, и Wellington Simiao заменяет его

Желтая карточка
63'
Висенте дос Сантос Маркуиньос получает желтую карточку.
Желтая карточка
62'
Lucca получает желтую карточку.
62'
Понте-Прета производит замену. Jadson уходит, и Lucas заменяет его
Желтая карточка
60'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Leo Gamalho получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Jadson получает желтую карточку.
40'
Понте-Прета производит замену. Вендель уходит, и Leo Gamalho заменяет его
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Danilo из команды Понте-Прета забивает пенальти
Описание гола
37'
Г О О О О О Л - Дутра Жуниор из команды Аваи забивает пенальти
Желтая карточка
36'
Родриго получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Romulo.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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