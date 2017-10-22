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Крузейро
1:0
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
28' Желтая карточка
Alisson II
1:0
31' Гол
Тиаго Невес
42' Желтая карточка
Leo Silva I
45' Желтая карточка
Энрике Лима
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Энрике Лима получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Леонардо Сильва получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тиаго Невес.
Желтая карточка
28'
Alisson получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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