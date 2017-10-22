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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
Перерыв
28' Желтая карточкаAlisson II
1:0
31' ГолТиаго Невес
42' Желтая карточкаLeo Silva I
45' Желтая карточкаЭнрике Лима
|
28'
31'
1:0
42'
45'
Состав команд
70
Rafinha
XVII
30
Тиаго
Невес
11
Alisson
II
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 35 Murilo Cerqueira Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 25 Хадсон Родригес Полузащитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 70 Rafinha XVII Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 11 Alisson II Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Энрике Артур Защитник
- 23 Jose Elber Полузащитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- 18 Alexis Messidoro
- 15 Márquez Rafael V
- 16 Lucas Silva IV
- 22 Rafael Galhardo
- 17 Bryan Garcia II
- 28 Digao II
- 12 Рафаэл Пирес
- 37 Lucas Franca
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Уилсон Вратарь
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 26 Сантана Фелипе Защитник
- 36 Gleison Защитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 15 Ralph III Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 99 Claytinho
- 29 Alex VII
- 14 Mansur
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 19.10.2017 Куритиба 1:0 Крузейро СA
- 12.10.2017 Гремио 0:1 Крузейро СA
- 07.10.2017 Крузейро 2:1 Понте-Прета СA
- 01.10.2017 Крузейро 1:1 Коринтианс СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 18.09.2017 Крузейро 1:0 Баия СA
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 03.09.2017 Лондрина ЕК 2:2 Крузейро КСМР
- 31.08.2017 Крузейро 2:0 Гремио КСМР
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 24.08.2017 Крузейро 1:0 Гремио К
- 20.08.2017 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 17.08.2017 Гремио 1:0 Крузейро К
- 13.08.2017 Сан-Паулу 3:2 Крузейро СA
- 06.08.2017 Крузейро 0:0 Ботафого СA
- 04.08.2017 Васко да Гама 0:3 Крузейро СA
- 31.07.2017 Крузейро 0:0 Витория СA
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас К
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 05.10.2017 Лондрина ЕК 0:0 Атлетико Минейро КСМР
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.09.2017 Атлетико Минейро 1:0 Парана КСМР
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро КСМР
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Серия A
- 07.05.2017 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Минейро 1
- 30.04.2017 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Минейро 1
- 01.04.2017 Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро 1
- 02.02.2017 Крузейро 1:0 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 18.09.2016 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 12.06.2016 Атлетико Минейро 2:3 Крузейро Серия A
- 27.03.2016 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро 1
- 13.09.2015 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 07.06.2015 Атлетико Минейро 1:3 Крузейро Серия A
- 19.04.2015 Крузейро 1:2 Атлетико Минейро Минейро 1
- 12.04.2015 Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Минейро 1
- 08.03.2015 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Минейро 1
- 27.11.2014 Крузейро 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 13.11.2014 Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Кубок Бразилии
- 21.09.2014 Крузейро 2:3 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 11.05.2014 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Бразилейро Серия А
- 13.10.2013 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А
- 28.07.2013 Крузейро 4:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 02.12.2012 Атлетико Минейро 3:2 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|29
|17
|8
|4
|39 - 18
|59
|2.
|Сантос
|1:0
|30
|14
|11
|5
|32 - 20
|53
|3.
|Гремио
|0:0
|30
|15
|6
|9
|42 - 23
|51
|4.
|Палмейрас
|0:0
|30
|15
|6
|9
|43 - 30
|51
|5.
|Крузейро
|1:0
|30
|14
|8
|8
|36 - 25
|50
|6.
|Фламенго
|0:2
|30
|12
|10
|8
|40 - 29
|46
|7.
|Ботафого
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|8.
|Васко да Гама
|30
|12
|7
|11
|31 - 39
|43
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|30
|10
|9
|11
|35 - 36
|39
|10.
|Флуминенсе
|29
|9
|11
|9
|39 - 38
|38
|11.
|Атлетико Минейро
|0:1
|30
|10
|8
|12
|33 - 36
|38
|12.
|Сан-Паулу
|2:0
|30
|10
|7
|13
|39 - 42
|37
|13.
|Баия
|0:0
|30
|9
|9
|12
|37 - 39
|36
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|30
|9
|9
|12
|35 - 41
|36
|15.
|Шапекоэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 43
|35
|16.
|Витория
|0:0
|30
|9
|7
|14
|37 - 45
|34
|17.
|Понте-Прета
|29
|8
|8
|13
|29 - 38
|32
|18.
|Куритиба
|30
|8
|8
|14
|28 - 38
|32
|19.
|Аваи
|29
|7
|10
|12
|18 - 34
|31
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:1
|30
|7
|5
|18
|28 - 47
|26
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Энрике Лима получает желтую карточку.
42'
Леонардо Сильва получает желтую карточку.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тиаго Невес.
28'
Alisson получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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