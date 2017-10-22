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Баия
0:0
Перерыв
Витория
0'
12' Желтая карточка
Неилтон Мейра
24' Желтая карточка
Ramon XII
39' Желтая карточка
Fred III
44' Желтая карточка
Мендоса Стивен
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Мендоса Стивен получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Фред получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Ramon получает желтую карточку.
Желтая карточка
12'
Неилтон Мейра получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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