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Стадион:
Монреаль Импакт
2:3
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
19' Гол
Diego Fagundez
43' Желтая карточка
Симан Лоран
1:1
45' Пенальти
Бернье Патрис
45' Желтая карточка
Ангуа Бро
1:2
46' Гол
Немет Кристиан
51' Желтая карточка
Andres Romero
62' Желтая карточка
Джемаили Блерим
84' Желтая карточка
Chris Tierney
2:2
90' Гол
Манкосу Маттео
2:3
90' Гол
Kelyn Rowe
90'+8
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kelyn Rowe.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манкосу Маттео.
87'
Нью-Ингленд производит замену. Diego Fagundez уходит, и Kelyn Rowe заменяет его
Желтая карточка
84'
Крис Тайерни получает желтую карточку.
84'
Монреаль Импакт производит замену. Пьетт Самуэль уходит, и Манкосу Маттео заменяет его

82'
Монреаль Импакт производит замену. Бернье Патрис уходит, и Shamit Shome заменяет его
79'
Нью-Ингленд производит замену. Агудело Хуан уходит, и Кей Камара заменяет его
74'
Нью-Ингленд производит замену. Немет Кристиан уходит, и Куасси Ксавье заменяет его
65'
Монреаль Импакт производит замену. Андрес Ромеро уходит, и Ballou Tabla заменяет его
Желтая карточка
62'
Джемаили Блерим получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Андрес Ромеро получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Немет Кристиан.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Ангуа Бро получает желтую карточку.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Бернье Патрис из команды Монреаль Импакт забивает пенальти
Желтая карточка
43'
Симан Лоран получает желтую карточку.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Diego Fagundez.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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