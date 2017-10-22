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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сапуто
2:3
Конец матча
0:1
19' ГолDiego Fagundez
43' Желтая карточкаСиман Лоран
1:1
45' ПенальтиБернье Патрис
45' Желтая карточкаАнгуа Бро
1:2
46' ГолНемет Кристиан
51' Желтая карточкаAndres Romero
62' Желтая карточкаДжемаили Блерим
84' Желтая карточкаChris Tierney
2:2
90' ГолМанкосу Маттео
2:3
90' ГолKelyn Rowe
|
19'
0:1
43'
45'
1:1
45'
46'
1:2
51'
62'
84'
90'
2:2
90'
2:3
Состав команд
23
Симан
Лоран
35
Болдор
Деян
14
Фрэнсис
Шон
44
Дильна
Клод
10
Teal
Bunbury
17
Агудело
Хуан
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 40 Maxime Crepeau Вратарь
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 35 Болдор Деян Защитник
- 14 Фрэнсис Шон Защитник
- 8 Бернье Патрис Полузащитник
- 29 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 31 Джемаили Блерим Полузащитник
- 15 Andres Romero Нападающий
- 24 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 19 Саласар Майкл Нападающий
- 13 Ballou Tabla
- 28 Shamit Shome
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Mauro Biello
Нью-Инглэнд Революшн 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Brad Knighton Вратарь
- 2 Andrew Farrell Защитник
- 4 Ангуа Бро Защитник
- 44 Дильна Клод Защитник
- 8 Chris Tierney Защитник
- 5 Gershon Koffie Полузащитник
- 6 Scott Caldwell Полузащитник
- 10 Teal Bunbury Полузащитник
- 17 Агудело Хуан Полузащитник
- 14 Diego Fagundez Полузащитник
- 9 Немет Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кроппер Коди Вратарь
- 19 Деламеа Антонио Защитник
- 11 Kelyn Rowe Полузащитник
- 16 Кобаяши Дайго Полузащитник
- 15 Уотсон Джи-Вон Полузащитник
- 12 Куасси Ксавье Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- Главный тренер: Tom Soehn
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
Нью-Инглэнд Революшн (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 17.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 13.08.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.08.2017 Чикаго Файр 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 14.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 06.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед ОК
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 18.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Чикаго Файр М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 23.10.2016 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Монреаль Импакт МЛС
- 18.09.2016 Монреаль Импакт 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 03.07.2016 Монреаль Импакт 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 18.10.2015 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 20.09.2015 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 21.03.2015 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 12.10.2014 Монреаль Импакт 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 14.09.2014 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 01.06.2014 Монреаль Импакт 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 12.10.2013 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 09.09.2013 Нью-Инглэнд Революшн 2:4 Монреаль Импакт МЛС
- 27.10.2012 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 13.08.2012 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 19.07.2012 Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|34
|20
|9
|5
|74 - 37
|69
|2.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|9
|9
|56 - 43
|57
|3.
|Чикаго Файр
|34
|16
|7
|11
|61 - 47
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|34
|15
|10
|9
|70 - 40
|55
|5.
|Коламбус Крю
|34
|16
|6
|12
|53 - 49
|54
|6.
|Портленд Тимберс
|34
|15
|8
|11
|60 - 49
|53
|7.
|Сиэтл Саундерс
|34
|14
|11
|9
|52 - 39
|53
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|15
|7
|12
|50 - 49
|52
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|14
|8
|12
|53 - 47
|50
|10.
|Хьюстон Динамо
|34
|13
|11
|10
|57 - 45
|50
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|12
|13
|9
|40 - 29
|49
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|13
|7
|14
|39 - 60
|46
|13.
|Даллас
|34
|11
|13
|10
|48 - 48
|46
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|13
|6
|15
|53 - 61
|45
|15.
|Реал Солт-Лейк
|34
|13
|6
|15
|47 - 55
|45
|16.
|Филадельфия Юнион
|34
|11
|9
|14
|50 - 47
|42
|17.
|Монреаль Импакт
|34
|11
|6
|17
|52 - 58
|39
|18.
|Орландо Сити
|34
|10
|9
|15
|39 - 58
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|34
|10
|6
|18
|47 - 70
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|34
|9
|6
|19
|31 - 51
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|34
|9
|5
|20
|31 - 60
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|8
|8
|18
|45 - 66
|32
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kelyn Rowe.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манкосу Маттео.
87'
Нью-Ингленд производит замену. Diego Fagundez уходит, и Kelyn Rowe заменяет его
84'
Крис Тайерни получает желтую карточку.
84'
Монреаль Импакт производит замену. Пьетт Самуэль уходит, и Манкосу Маттео заменяет его
82'
Монреаль Импакт производит замену. Бернье Патрис уходит, и Shamit Shome заменяет его
79'
Нью-Ингленд производит замену. Агудело Хуан уходит, и Кей Камара заменяет его
74'
Нью-Ингленд производит замену. Немет Кристиан уходит, и Куасси Ксавье заменяет его
65'
Монреаль Импакт производит замену. Андрес Ромеро уходит, и Ballou Tabla заменяет его
62'
Джемаили Блерим получает желтую карточку.
51'
Андрес Ромеро получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Немет Кристиан.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Ангуа Бро получает желтую карточку.
45'
Г О О О О О Л - Бернье Патрис из команды Монреаль Импакт забивает пенальти
43'
Симан Лоран получает желтую карточку.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Diego Fagundez.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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