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Стадион: Avaya Stadium
3:2
Конец матча
1:0
15' ГолХюсен Дэнни
23' Желтая карточкаBarreto da Silva Ibson I
1:1
36' ГолТьессон Джером
40' Желтая карточкаCollen Warner
2:1
55' ГолКазаишвили Валерий
68' Желтая карточкаГодой Анибал
76' Желтая карточкаAbu Danladi
2:2
81' ГолКальво Франсиско
85' Желтая карточкаVictor Bernardez
3:2
90' ГолУренья Марко
|
15'
1:0
36'
1:1
40'
55'
2:1
68'
76'
81'
2:2
85'
90'
3:2
Состав команд
30
Годой
Анибал
17
Серен
Дарвин
10
Хика
Яхмир
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 2 Kofi Sarkodie Защитник
- 5 Victor Bernardez Защитник
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 30 Годой Анибал Полузащитник
- 17 Серен Дарвин Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 15 Andres Roberto Imperiale Защитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 14 Jackson Yueill
- Главный тренер: Chris Leitch
Миннесота Юнайтед 4-4-1-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 25 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 4 Тейлор Джермейн Защитник
- 13 Ethan Finlay Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 18 Kevin Molino Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Бёрч Марк Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 22 Kevin Venegas Полузащитник
- 9 Abu Danladi
- 10 Miguel Ibarra I
- 24 Patrick McLain
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед ОК
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 30.04.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|34
|20
|9
|5
|74 - 37
|69
|2.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|9
|9
|56 - 43
|57
|3.
|Чикаго Файр
|34
|16
|7
|11
|61 - 47
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|34
|15
|10
|9
|70 - 40
|55
|5.
|Коламбус Крю
|34
|16
|6
|12
|53 - 49
|54
|6.
|Портленд Тимберс
|34
|15
|8
|11
|60 - 49
|53
|7.
|Сиэтл Саундерс
|34
|14
|11
|9
|52 - 39
|53
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|15
|7
|12
|50 - 49
|52
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|14
|8
|12
|53 - 47
|50
|10.
|Хьюстон Динамо
|34
|13
|11
|10
|57 - 45
|50
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|12
|13
|9
|40 - 29
|49
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|13
|7
|14
|39 - 60
|46
|13.
|Даллас
|34
|11
|13
|10
|48 - 48
|46
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|13
|6
|15
|53 - 61
|45
|15.
|Реал Солт-Лейк
|34
|13
|6
|15
|47 - 55
|45
|16.
|Филадельфия Юнион
|34
|11
|9
|14
|50 - 47
|42
|17.
|Монреаль Импакт
|34
|11
|6
|17
|52 - 58
|39
|18.
|Орландо Сити
|34
|10
|9
|15
|39 - 58
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|34
|10
|6
|18
|47 - 70
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|34
|9
|6
|19
|31 - 51
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|34
|9
|5
|20
|31 - 60
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|8
|8
|18
|45 - 66
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уренья Марко.
88'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Kofi Sarkodie уходит, и Уренья Марко заменяет его
85'
Виктор Бернардес получает желтую карточку.
81'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Хюсен Дэнни уходит, и Амариква Квинси заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кальво Франсиско.
76'
Abu Danladi получает желтую карточку.
73'
Миннесота Старс производит замену. Тейлор Джермейн уходит, и Бёрч Марк заменяет его
68'
Годой Анибал получает желтую карточку.
67'
Миннесота Старс производит замену. Николсон Сэм уходит, и Kevin Venegas заменяет его
67'
Миннесота Старс производит замену. Kevin Molino уходит, и Abu Danladi заменяет его
62'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Хика Яхмир уходит, и Tommy Thompson заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Коллен Уорнер получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тьессон Джером.
23'
Ибсон получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хюсен Дэнни.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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