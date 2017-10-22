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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
15' Гол
Хюсен Дэнни
23' Желтая карточка
Barreto da Silva Ibson I
1:1
36' Гол
Тьессон Джером
40' Желтая карточка
Collen Warner
2:1
55' Гол
Казаишвили Валерий
68' Желтая карточка
Годой Анибал
76' Желтая карточка
Abu Danladi
2:2
81' Гол
Кальво Франсиско
85' Желтая карточка
Victor Bernardez
3:2
90' Гол
Уренья Марко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уренья Марко.
88'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Kofi Sarkodie уходит, и Уренья Марко заменяет его
Желтая карточка
85'
Виктор Бернардес получает желтую карточку.
81'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Хюсен Дэнни уходит, и Амариква Квинси заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кальво Франсиско.

Желтая карточка
76'
Abu Danladi получает желтую карточку.
73'
Миннесота Старс производит замену. Тейлор Джермейн уходит, и Бёрч Марк заменяет его
Желтая карточка
68'
Годой Анибал получает желтую карточку.
67'
Миннесота Старс производит замену. Николсон Сэм уходит, и Kevin Venegas заменяет его
67'
Миннесота Старс производит замену. Kevin Molino уходит, и Abu Danladi заменяет его
62'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Хика Яхмир уходит, и Tommy Thompson заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Коллен Уорнер получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тьессон Джером.
Желтая карточка
23'
Ибсон получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хюсен Дэнни.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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