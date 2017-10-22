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Стадион: Рио Тинто
2:1
Конец матча
1:0
4' ГолСилва Луис
28' Желтая карточкаDaniel Salloi
2:0
42' ГолЛеннон Брукс
72' Желтая карточкаБеслер Мэтт
2:1
89' ГолIkenna Ike Opara
|
4'
1:0
28'
42'
2:0
72'
89'
2:1
Состав команд
18
Римандо
Ник
16
Крис
Вингерт
15
Глэд
Джастин
27
Леннон
Брукс
10
Плата
Жоао
20
Силва
Луис
15
Seth
Sinovic
11
Рубио
Диего
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 16 Крис Вингерт Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 27 Леннон Брукс Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 17 Филлипс Демар Защитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 14 Мовсисян Юра Нападающий
- 24 Matt Van Oekel
- Главный тренер: Петке Майк
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 21 Andrew Dykstra Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 27 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 94 Jimmy Medranda Полузащитник
- 30 Daniel Salloi Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 9 Latif Blessing Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Saad Abdul-Salam Защитник
- 10 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 93 Мюстивар Сони Полузащитник
- 41 Муса Джеймс Полузащитник
- 7 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 1 Adrian Zendejas
- 88 Kevin Oliveira
- Главный тренер: Peter Vermes
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Сакраменто Репаблик 4:1 Реал Солт-Лейк ОК
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 30.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Чикаго Файр М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс М
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Спортинг Канзас-Сити: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.10.2016 Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.05.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.04.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.08.2015 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок
- 25.07.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.06.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 12.04.2015 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 06.04.2014 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.12.2013 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 21.07.2013 Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|34
|20
|9
|5
|74 - 37
|69
|2.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|9
|9
|56 - 43
|57
|3.
|Чикаго Файр
|34
|16
|7
|11
|61 - 47
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|34
|15
|10
|9
|70 - 40
|55
|5.
|Коламбус Крю
|34
|16
|6
|12
|53 - 49
|54
|6.
|Портленд Тимберс
|34
|15
|8
|11
|60 - 49
|53
|7.
|Сиэтл Саундерс
|34
|14
|11
|9
|52 - 39
|53
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|15
|7
|12
|50 - 49
|52
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|14
|8
|12
|53 - 47
|50
|10.
|Хьюстон Динамо
|34
|13
|11
|10
|57 - 45
|50
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|12
|13
|9
|40 - 29
|49
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|13
|7
|14
|39 - 60
|46
|13.
|Даллас
|34
|11
|13
|10
|48 - 48
|46
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|13
|6
|15
|53 - 61
|45
|15.
|Реал Солт-Лейк
|34
|13
|6
|15
|47 - 55
|45
|16.
|Филадельфия Юнион
|34
|11
|9
|14
|50 - 47
|42
|17.
|Монреаль Импакт
|34
|11
|6
|17
|52 - 58
|39
|18.
|Орландо Сити
|34
|10
|9
|15
|39 - 58
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|34
|10
|6
|18
|47 - 70
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|34
|9
|6
|19
|31 - 51
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|34
|9
|5
|20
|31 - 60
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|8
|8
|18
|45 - 66
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ике Опара.
87'
Реал Солт-Лейк производит замену. Силва Луис уходит, и Мовсисян Юра заменяет его
85'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Daniel Salloi уходит, и Kevin Oliveira заменяет его
79'
Реал Солт-Лейк производит замену. Крис Вингерт уходит, и Филлипс Демар заменяет его
73'
Реал Солт-Лейк производит замену. Плата Жоао уходит, и Саварино Джефферсон заменяет его
72'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Jimmy Medranda уходит, и Фейлхабер Бенни заменяет его
72'
Беслер Мэтт получает желтую карточку.
59'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Рубио Диего уходит, и Жерсу Фернандеш заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Brooks Lennon.
28'
Daniel Salloi получает желтую карточку.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Силва Луис.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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