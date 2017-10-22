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Стадион:
Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
4' Гол
Силва Луис
28' Желтая карточка
Daniel Salloi
2:0
42' Гол
Леннон Брукс
72' Желтая карточка
Беслер Мэтт
2:1
89' Гол
Ikenna Ike Opara
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ике Опара.
87'
Реал Солт-Лейк производит замену. Силва Луис уходит, и Мовсисян Юра заменяет его
85'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Daniel Salloi уходит, и Kevin Oliveira заменяет его
79'
Реал Солт-Лейк производит замену. Крис Вингерт уходит, и Филлипс Демар заменяет его
73'
Реал Солт-Лейк производит замену. Плата Жоао уходит, и Саварино Джефферсон заменяет его

72'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Jimmy Medranda уходит, и Фейлхабер Бенни заменяет его
Желтая карточка
72'
Беслер Мэтт получает желтую карточку.
59'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Рубио Диего уходит, и Жерсу Фернандеш заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Brooks Lennon.
Желтая карточка
28'
Daniel Salloi получает желтую карточку.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Силва Луис.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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