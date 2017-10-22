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Стадион:
Даллас
5:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
2' Гол
Сиани Мишель
1:1
37' Гол
Лама Ролан
2:1
41' Гол
Хеджес Мэтт
3:1
49' Гол
Лама Ролан
65' Желтая карточка
Сиани Мишель
4:1
68' Гол
Michael Barrios
71' Красная карточка
Clement Diop
5:1
74' Пенальти
Диас Мауро
84' Желтая карточка
Акоста Келлин II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
84'
Акоста Келлин II получает желтую карточку.
81'
Даллас Burn производит замену. Груэсо Карлос уходит, и ХавиерДамиан Моралес заменяет его
76'
Даллас Burn производит замену. Maximiliano Nicolas Urruti уходит, и Кристиан Колман заменяет его
75'
Даллас Burn производит замену. Фигероа Мэйнор уходит, и Атиба Хэррис заменяет его
Описание гола
74'
Г О О О О О Л - Диас Мауро из команды Даллас Burn забивает пенальти

73'
Л-А Гэлакси производит замену. Алессандрини Ромен уходит, и Brian Rowe заменяет его
71'
УДАЛЕНИЕ! Clement Diop получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michael Barrios.
67'
Л-А Гэлакси производит замену. Emmanuel Boateng уходит, и Ariel Lassiter заменяет его
Желтая карточка
65'
Сиани Мишель получает желтую карточку.
55'
Л-А Гэлакси производит замену. Bradford Jamieson уходит, и Хусидич Баджо заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лама Ролан.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеджес Мэтт.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лама Ролан.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сиани Мишель.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на FC Dallas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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