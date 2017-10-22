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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ФК Даллас
5:1
Конец матча
0:1
2' ГолСиани Мишель
1:1
37' ГолЛама Ролан
2:1
41' ГолХеджес Мэтт
3:1
49' ГолЛама Ролан
65' Желтая карточкаСиани Мишель
4:1
68' ГолMichael Barrios
71' Красная карточкаClement Diop
5:1
74' ПенальтиДиас Мауро
84' Желтая карточкаАкоста Келлин II
|
2'
0:1
37'
1:1
41'
2:1
49'
3:1
65'
68'
4:1
71'
74'
5:1
84'
Состав команд
24
Хеджес
Мэтт
10
Диас
Мауро
20
Лама
Ролан
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Hernan Gustavo Grana Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 14 Atiba Harris Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 11 ХавиерДамиан Моралес Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- Главный тренер: Oscar Pareja
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Clement Diop Вратарь
- 18 Bradley Diallo Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 13 Джонс Джермейн Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 38 Bradford Jamieson Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 21 Hugo Arellano Защитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 25 Rafael Garcia IV
- 40 Raul Mendiola
- 15 Ariel Lassiter
- Главный тренер: Sigi Schmid
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сакраменто Репаблик ОК
Последние игры между собой
Даллас: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 05.03.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас МЛС
- 23.10.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас МЛС
- 02.10.2016 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 11.08.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас Открытый Кубок
- 28.09.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Даллас МЛС
- 16.08.2015 Даллас 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 10.05.2015 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 13.10.2014 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.09.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС
- 22.05.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС
- 12.08.2013 Даллас 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 08.07.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас МЛС
- 14.04.2013 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 27.08.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас МЛС
- 29.07.2012 Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 29.04.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас МЛС
- 07.08.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас МЛС
- 02.05.2011 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 15.11.2010 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Даллас МЛС
- 25.10.2010 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|34
|20
|9
|5
|74 - 37
|69
|2.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|9
|9
|56 - 43
|57
|3.
|Чикаго Файр
|34
|16
|7
|11
|61 - 47
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|34
|15
|10
|9
|70 - 40
|55
|5.
|Коламбус Крю
|34
|16
|6
|12
|53 - 49
|54
|6.
|Портленд Тимберс
|34
|15
|8
|11
|60 - 49
|53
|7.
|Сиэтл Саундерс
|34
|14
|11
|9
|52 - 39
|53
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|15
|7
|12
|50 - 49
|52
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|14
|8
|12
|53 - 47
|50
|10.
|Хьюстон Динамо
|34
|13
|11
|10
|57 - 45
|50
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|12
|13
|9
|40 - 29
|49
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|13
|7
|14
|39 - 60
|46
|13.
|Даллас
|34
|11
|13
|10
|48 - 48
|46
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|13
|6
|15
|53 - 61
|45
|15.
|Реал Солт-Лейк
|34
|13
|6
|15
|47 - 55
|45
|16.
|Филадельфия Юнион
|34
|11
|9
|14
|50 - 47
|42
|17.
|Монреаль Импакт
|34
|11
|6
|17
|52 - 58
|39
|18.
|Орландо Сити
|34
|10
|9
|15
|39 - 58
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|34
|10
|6
|18
|47 - 70
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|34
|9
|6
|19
|31 - 51
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|34
|9
|5
|20
|31 - 60
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|8
|8
|18
|45 - 66
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Акоста Келлин II получает желтую карточку.
81'
Даллас Burn производит замену. Груэсо Карлос уходит, и ХавиерДамиан Моралес заменяет его
76'
Даллас Burn производит замену. Maximiliano Nicolas Urruti уходит, и Кристиан Колман заменяет его
75'
Даллас Burn производит замену. Фигероа Мэйнор уходит, и Атиба Хэррис заменяет его
74'
Г О О О О О Л - Диас Мауро из команды Даллас Burn забивает пенальти
73'
Л-А Гэлакси производит замену. Алессандрини Ромен уходит, и Brian Rowe заменяет его
71'
УДАЛЕНИЕ! Clement Diop получил жёлтую карточку и покинул поле.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michael Barrios.
67'
Л-А Гэлакси производит замену. Emmanuel Boateng уходит, и Ariel Lassiter заменяет его
65'
Сиани Мишель получает желтую карточку.
55'
Л-А Гэлакси производит замену. Bradford Jamieson уходит, и Хусидич Баджо заменяет его
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лама Ролан.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеджес Мэтт.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лама Ролан.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сиани Мишель.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на FC Dallas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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