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Стадион:
Хьюстон Динамо
3:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
2' Гол
Leonardo II
2:0
68' Гол
Киото Роммель
3:0
73' Гол
Mauro Manotas
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
79'
Хьюстон Динамо производит замену. Давид Кабесас Нуньес уходит, и Санчес Висенте заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mauro Manotas.
73'
Чикаго Файр производит замену. Маккарти Дакс уходит, и Brandt Bronico заменяет его
71'
Чикаго Файр производит замену. Аккам Давид уходит, и Витор Гомес Перейра Жуниор Жуниньо заменяет его
69'
Хьюстон Динамо производит замену. Киото Роммель уходит, и Элис Альберт заменяет его

Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киото Роммель.
66'
Чикаго Файр производит замену. Matt Polster уходит, и Мейра Жоау заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
13'
Хьюстон Динамо производит замену. ДеЛаГарза Эй Джей уходит, и Анибаба Жалил заменяет его
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Леонардо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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