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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
3:0
Конец матча
1:0
9' ГолWill Bruin
24' Красная карточкаДемпси Клинт
29' Желтая карточкаТоррес Роман
32' Желтая карточкаАйгнер Штефан
51' Желтая карточкаCristian Roldan
62' Красная карточкаAxel Sjoeberg
2:0
64' ПенальтиЛодейро Николас
90' Желтая карточкаДжонс Джовин
90' Желтая карточкаАлан Гордон
3:0
90' ГолЛодейро Николас
90' Желтая карточкаЛодейро Николас
|
9'
1:0
24'
29'
32'
51'
62'
64'
2:0
67'
90'
90'
90'
3:0
90'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
14
Маршалл
Чэд
19
Шипп
Харри
33
Джонс
Джовин
17
Will
Bruin
24
Kortne
Ford
17
Dillon
Serna
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 7 Cristian Roldan Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 33 Джонс Джовин Полузащитник
- 17 Will Bruin Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tyler Miller Вратарь
- 15 Tony Alfaro Защитник
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 21 Jordy Jose Delem Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 23 Henry Wingo
- Главный тренер: Brian Schmetzer
Колорадо Рэпидс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 3 Eric Miller Защитник
- 24 Kortne Ford Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 2 Mike da Fonte Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 90 Mohammed Saeid Полузащитник
- 94 Marlon Hairston Полузащитник
- 7 Айгнер Штефан Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 5 Mekeil Williams Защитник
- 23 Bobby Burling Защитник
- 45 Гатт Джошуа Полузащитник
- 16 Алан Гордон Нападающий
- 20 Ricardo Perez
- 27 Luis Gil I
- Главный тренер: Steve Cooke
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 08.07.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 22.06.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 28.11.2016 Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 23.11.2016 Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 22.05.2016 Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.04.2016 Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.07.2015 Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.05.2015 Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 19.04.2015 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 05.10.2014 Колорадо Рэпидс 1:4 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.08.2014 Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 27.04.2014 Сиэтл Саундерс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 31.10.2013 Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 06.10.2013 Колорадо Рэпидс 5:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 21.07.2013 Сиэтл Саундерс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 21.04.2013 Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 29.07.2012 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.07.2012 Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 17.07.2011 Сиэтл Саундерс 4:3 Колорадо Рэпидс МЛС
- 23.04.2011 Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 26.07.2010 Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|34
|20
|9
|5
|74 - 37
|69
|2.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|9
|9
|56 - 43
|57
|3.
|Чикаго Файр
|34
|16
|7
|11
|61 - 47
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|34
|15
|10
|9
|70 - 40
|55
|5.
|Коламбус Крю
|34
|16
|6
|12
|53 - 49
|54
|6.
|Портленд Тимберс
|34
|15
|8
|11
|60 - 49
|53
|7.
|Сиэтл Саундерс
|34
|14
|11
|9
|52 - 39
|53
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|15
|7
|12
|50 - 49
|52
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|14
|8
|12
|53 - 47
|50
|10.
|Хьюстон Динамо
|34
|13
|11
|10
|57 - 45
|50
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|12
|13
|9
|40 - 29
|49
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|13
|7
|14
|39 - 60
|46
|13.
|Даллас
|34
|11
|13
|10
|48 - 48
|46
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|13
|6
|15
|53 - 61
|45
|15.
|Реал Солт-Лейк
|34
|13
|6
|15
|47 - 55
|45
|16.
|Филадельфия Юнион
|34
|11
|9
|14
|50 - 47
|42
|17.
|Монреаль Импакт
|34
|11
|6
|17
|52 - 58
|39
|18.
|Орландо Сити
|34
|10
|9
|15
|39 - 58
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|34
|10
|6
|18
|47 - 70
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|34
|9
|6
|19
|31 - 51
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|34
|9
|5
|20
|31 - 60
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|8
|8
|18
|45 - 66
|32
Второй тайм
90'
Лодейро Николас получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лодейро Николас.
90'
Алан Гордон получает желтую карточку.
90'
Сиэтл Саундерс производит замену. Торрес Роман уходит, и Tony Alfaro заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Джонс Джовин получает желтую карточку.
85'
Сиэтл Саундерс производит замену. Will Bruin уходит, и Henry Wingo заменяет его
68'
Колорадо Рэпидс производит замену. Боатенг Бисмарк уходит, и Бобби Бёрлинг заменяет его
67'
Сиэтл Саундерс производит замену. Шипп Харри уходит, и Нигл Ламар заменяет его
64'
Г О О О О О Л - Лодейро Николас из команды Сиэтл Саундерс забивает пенальти
62'
УДАЛЕНИЕ! Axel Sjoeberg получил жёлтую карточку и покинул поле.
60'
Axel Sjoeberg получает желтую карточку.
59'
Колорадо Рэпидс производит замену. Dillon Serna уходит, и Гатт Джошуа заменяет его
57'
Колорадо Рэпидс производит замену. Mike da Fonte уходит, и Алан Гордон заменяет его
51'
Cristian Roldan получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Айгнер Штефан получает желтую карточку.
29'
Торрес Роман получает желтую карточку.
24'
УДАЛЕНИЕ! Демпси Клинт получил жёлтую карточку и покинул поле.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Will Bruin.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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