  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Сиэтл Саундерс
3:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
9' Гол
Will Bruin
24' Красная карточка
Демпси Клинт
29' Желтая карточка
Торрес Роман
32' Желтая карточка
Айгнер Штефан
51' Желтая карточка
Cristian Roldan
62' Красная карточка
Axel Sjoeberg
2:0
64' Пенальти
Лодейро Николас
90' Желтая карточка
Джонс Джовин
90' Желтая карточка
Алан Гордон
3:0
90' Гол
Лодейро Николас
90' Желтая карточка
Лодейро Николас
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Лодейро Николас получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лодейро Николас.
Желтая карточка
90'
Алан Гордон получает желтую карточку.
90'
Сиэтл Саундерс производит замену. Торрес Роман уходит, и Tony Alfaro заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Джонс Джовин получает желтую карточку.

85'
Сиэтл Саундерс производит замену. Will Bruin уходит, и Henry Wingo заменяет его
68'
Колорадо Рэпидс производит замену. Боатенг Бисмарк уходит, и Бобби Бёрлинг заменяет его
67'
Сиэтл Саундерс производит замену. Шипп Харри уходит, и Нигл Ламар заменяет его
Описание гола
64'
Г О О О О О Л - Лодейро Николас из команды Сиэтл Саундерс забивает пенальти
62'
УДАЛЕНИЕ! Axel Sjoeberg получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
60'
Axel Sjoeberg получает желтую карточку.
59'
Колорадо Рэпидс производит замену. Dillon Serna уходит, и Гатт Джошуа заменяет его
57'
Колорадо Рэпидс производит замену. Mike da Fonte уходит, и Алан Гордон заменяет его
Желтая карточка
51'
Cristian Roldan получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Айгнер Штефан получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Торрес Роман получает желтую карточку.
24'
УДАЛЕНИЕ! Демпси Клинт получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Will Bruin.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация