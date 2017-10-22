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Стадион:
Нью-Йорк Сити
2:2
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
11' Гол
Камара Ола
1:1
18' Гол
Вилья Давид
2:1
45' Гол
Вилья Давид
2:2
58' Гол
Уильямс Джош
69' Желтая карточка
Эррера Янгель
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Нью-Йорк Сити производит замену. Эррера Янгель уходит, и Jonathan Lewis заменяет его
82'
Нью-Йорк Сити производит замену. Уоллес Родни уходит, и Матаррита Рональд заменяет его
79'
Коламбус Крю производит замену. Абу Мохаммед уходит, и Adam Jahn заменяет его
77'
Нью-Йорк Сити производит замену. Харрисон Джек уходит, и Шелтон Кири заменяет его
Желтая карточка
69'
Эррера Янгель получает желтую карточку.

66'
Коламбус Крю производит замену. Мерам Жустин уходит, и Kekuta Manneh заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уильямс Джош.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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