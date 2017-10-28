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Стадион: Лахден
1:0
18' ГолАниер Хенри
1:1
32' ГолПекка Сихвола
44' Желтая карточкаJukka Halme
45' Желтая карточкаMika Vaeyrynen
45' Желтая карточкаСимоновски Марко
53' Желтая карточкаEsa Teraevae
70' Желтая карточкаХертси Лооренц
|
18'
1:0
32'
1:1
44'
45'
45'
53'
70'
Состав команд
Лахти
- Основной состав
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 6 Кярккяйнен Пюрю Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 10 Хельмке Хендрик Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 21 Симоновски Марко Нападающий
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 24 Paavo Voutilainen
- 23 Kalle Taimi
- Запасные игроки
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 28 Oskari Kekkonen
- 26 Nuutti Laaksonen
- 20 Irfan Sadik
- 7 Fareed Sadat
- 16 Santeri Hostikka
- 31 Joona Tiainen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
ХИФК
- Основной состав
- 71 Carljohan Eriksson I Вратарь
- 12 Ахо Туомас Защитник
- 6 Гела Чевдет Полузащитник
- 99 Форселль Микаэль Нападающий
- 19 Ристола Алекси Нападающий
- 13 Esa Teraevae
- 9 Пекка Сихвола
- 8 Jukka Halme
- 23 Mika Vaeyrynen
- 2 Nosh A Lody
- 4 Tommi Vesala
- Запасные игроки
- 10 Мякеля Юхо Нападающий
- 11 Otto-Pekka Jurvainen
- 27 Анямеле Ннаэмека
- 5 Tuukka Andberg
- 22 Лассас Фредрик
- 20 Tommi Jyry
- 25 Tomy Mikkelsson
- Главный тренер: Antti Muurinen
Предыдущие игры
Лахти (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 07.09.2017 Ювяскюля 2:4 Лахти В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку В
- 06.08.2017 ХИК 0:0 Лахти В
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти В
ХИФК (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 15.09.2017 ХИФК 1:1 Ювяскюля В
- 12.09.2017 ХИК 2:1 ХИФК В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 26.08.2017 Ильвес 2:1 ХИФК В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 Ильвес 4:3 ХИФК В
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК В
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 17.06.2017 ХИФК 0:2 Кеми Кингс В
Последние игры между собой
Лахти: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
ХИФК: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК Вейккауслига
- 24.04.2017 ХИФК 1:2 Лахти Вейккауслига
- 26.09.2016 Лахти 0:0 ХИФК Вейккауслига
- 18.06.2016 ХИФК 2:2 Лахти Вейккауслига
- 18.04.2016 Лахти 2:2 ХИФК Вейккауслига
- 23.01.2016 Лахти 1:0 ХИФК Кубок лиги
- 15.10.2015 ХИФК 3:3 Лахти Вейккауслига
- 20.09.2015 Лахти 0:5 ХИФК Вейккауслига
- 03.06.2015 Лахти 2:0 ХИФК Вейккауслига
- 25.09.2011 ХИФК 0:2 Лахти Икконен
- 22.06.2011 Лахти 1:0 ХИФК Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|2:3
|33
|23
|7
|3
|78 - 16
|76
|2.
|КуПС
|3:1
|33
|16
|8
|9
|51 - 36
|56
|3.
|Ильвес
|1:0
|33
|15
|11
|7
|39 - 35
|56
|4.
|Мариехамн
|0:1
|33
|13
|10
|10
|44 - 42
|49
|5.
|СИК
|33
|13
|8
|12
|42 - 47
|47
|6.
|Лахти
|1:1
|33
|11
|14
|8
|45 - 31
|47
|7.
|РоПС
|3:2
|33
|12
|6
|15
|43 - 51
|42
|8.
|ВПС
|0:2
|33
|9
|12
|12
|38 - 51
|39
|9.
|Интер Турку
|33
|10
|8
|15
|54 - 57
|38
|10.
|Кеми Кингс
|1:3
|33
|8
|8
|17
|38 - 59
|32
|11.
|ХИФК
|1:1
|33
|6
|12
|15
|37 - 53
|30
|12.
|Ювяскюля
|2:0
|33
|6
|8
|19
|32 - 63
|26
Второй тайм
82'
Лахти производит замену. Хертси Лооренц уходит, и Fareed Sadat заменяет его
75'
ХИФК производит замену. Форселль Микаэль уходит, и Мякеля Юхо заменяет его
74'
Лахти производит замену. Stenio уходит, и Santeri Hostikka заменяет его
70'
ХИФК производит замену. Юкка Халме уходит, и Лассас Фредрик заменяет его
70'
Хертси Лооренц получает желтую карточку.
53'
Эса Терявя получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Симоновски Марко получает желтую карточку.
45'
Мика Вайринен получает желтую карточку.
44'
Юкка Халме получает желтую карточку.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекка Сихвола.
28'
ХИФК производит замену. Carljohan Eriksson уходит, и Tomy Mikkelsson заменяет его
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аниер Хенри.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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