  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
Лахти
1:1
Второй тайм: 90+'
ХИФК
0'
1:0
18' Гол
Аниер Хенри
1:1
32' Гол
Пекка Сихвола
44' Желтая карточка
Jukka Halme
45' Желтая карточка
Mika Vaeyrynen
45' Желтая карточка
Симоновски Марко
53' Желтая карточка
Esa Teraevae
70' Желтая карточка
Хертси Лооренц
90'+1
Второй тайм
82'
Лахти производит замену. Хертси Лооренц уходит, и Fareed Sadat заменяет его
75'
ХИФК производит замену. Форселль Микаэль уходит, и Мякеля Юхо заменяет его
74'
Лахти производит замену. Stenio уходит, и Santeri Hostikka заменяет его
70'
ХИФК производит замену. Юкка Халме уходит, и Лассас Фредрик заменяет его
Желтая карточка
70'
Хертси Лооренц получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Эса Терявя получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Симоновски Марко получает желтую карточку.
Желтая карточка
45'
Мика Вайринен получает желтую карточку.
Желтая карточка
44'
Юкка Халме получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекка Сихвола.
28'
ХИФК производит замену. Carljohan Eriksson уходит, и Tomy Mikkelsson заменяет его
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аниер Хенри.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация