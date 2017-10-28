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Стадион: Харьюн
1:0
58' ГолFelix Gustavsson
74' Желтая карточкаFelix Gustavsson
81' Желтая карточкаМорриссей Стивен
2:0
89' ГолЭток Гаэль
90' Желтая карточкаМаннинен Микко
|
58'
1:0
74'
81'
89'
2:0
90'
Состав команд
Ювяскюля
- Основной состав
- 22 Teppo Marttinen Вратарь
- 29 Оямаа Хиндрек Защитник
- 9 Эток Гаэль Нападающий
- 17 Saku Leppaenen
- 16 Samu Suoraniemi
- 10 Tommi Kari
- 5 Маннинен Микко
- 20 Samu Nieminen
- 4 Felix Gustavsson
- 26 Severi Vielma
- 23 Patrick Poutiainen
- Запасные игроки
- 1 Jere Pyhaeranta Вратарь
- 12 Antto Tapaninen
- 28 Aatu Manninen
- 14 Verneri Vaelimaa
- 13 Tuomas Koppelomaeki
- Главный тренер: Juha Pasoja
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Вийтикко Микко Защитник
- 20 Лампи Вели Защитник
- 3 Коскимаа Вилле Защитник
- 15 Левянен Йонас Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- 16 Aatu Laatikainen
- Запасные игроки
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 14 Юргенсон Маркус Защитник
- 18 Кленнон Андре Нападающий
- 11 Thomas Haas
- 13 Болинг Ким
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
Ювяскюля (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 15.09.2017 ХИФК 1:1 Ювяскюля В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 Ювяскюля 2:4 Лахти В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
- 20.08.2017 Ювяскюля 0:4 ХИК В
- 13.08.2017 Ювяскюля 2:1 Кеми Кингс В
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
- 05.08.2017 Ильвес 2:1 Ювяскюля В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
ВПС (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
- 29.07.2017 Ильвес 0:0 ВПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 06.07.2017 Олимпия Любляна 0:1 ВПС ЛЕ
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
Последние игры между собой
Ювяскюля: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
ВПС: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС Вейккауслига
- 12.09.2013 Ювяскюля 1:3 ВПС Вейккауслига
- 27.06.2013 ВПС 1:0 Ювяскюля Вейккауслига
- 20.05.2013 ВПС 0:2 Ювяскюля Кубок Суоми
- 09.05.2013 Ювяскюля 0:1 ВПС Вейккауслига
- 18.09.2012 Ювяскюля 1:2 ВПС Вейккауслига
- 02.07.2012 Ювяскюля 0:2 ВПС Вейккауслига
- 30.04.2012 Ювяскюля 0:2 ВПС Вейккауслига
- 11.02.2012 Ювяскюля 2:4 ВПС Кубок лиги
- 16.10.2011 Ювяскюля 1:2 ВПС Вейккауслига
- 12.08.2011 ВПС 1:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 09.06.2011 Ювяскюля 2:0 ВПС Вейккауслига
- 28.01.2011 Ювяскюля 0:0 ВПС Кубок лиги
- 19.07.2010 Ювяскюля 0:1 ВПС Вейккауслига
- 28.04.2010 ВПС 0:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 06.02.2010 Ювяскюля 3:0 ВПС Кубок лиги
- 26.09.2009 Ювяскюля 1:2 ВПС Вейккауслига
- 25.06.2009 ВПС 3:2 Ювяскюля Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|33
|23
|7
|3
|78 - 16
|76
|2.
|КуПС
|33
|16
|8
|9
|51 - 36
|56
|3.
|Ильвес
|33
|15
|11
|7
|39 - 35
|56
|4.
|Мариехамн
|33
|13
|10
|10
|44 - 42
|49
|5.
|СИК
|33
|13
|8
|12
|42 - 47
|47
|6.
|Лахти
|1:1
|33
|11
|14
|8
|45 - 31
|47
|7.
|РоПС
|33
|12
|6
|15
|43 - 51
|42
|8.
|ВПС
|33
|9
|12
|12
|38 - 51
|39
|9.
|Интер Турку
|33
|10
|8
|15
|54 - 57
|38
|10.
|Кеми Кингс
|33
|8
|8
|17
|38 - 59
|32
|11.
|ХИФК
|1:1
|33
|6
|12
|15
|37 - 53
|30
|12.
|Ювяскюля
|33
|6
|8
|19
|32 - 63
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Маннинен Микко получает желтую карточку.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эток Гаэль.
87'
ВПС производит замену. Юха Хакола уходит, и Юргенсон Маркус заменяет его
87'
Ювяскюля производит замену. Томми Кари уходит, и Tuomas Koppelomaeki заменяет его
81'
Ювяскюля производит замену. Патрик Путиайнен уходит, и Aatu Manninen заменяет его
81'
Морриссей Стивен получает желтую карточку.
79'
Ювяскюля производит замену. Samu Suoraniemi уходит, и Verneri Vaelimaa заменяет его
74'
Felix Gustavsson получает желтую карточку.
71'
ВПС производит замену. Вахтера Йонас уходит, и Болинг Ким заменяет его
70'
ВПС производит замену. Лампи Вели уходит, и Кленнон Андре заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Felix Gustavsson.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Harjun stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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