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Стадион:
Ювяскюля
2:0
Конец матча
ВПС
0'
1:0
58' Гол
Felix Gustavsson
74' Желтая карточка
Felix Gustavsson
81' Желтая карточка
Морриссей Стивен
2:0
89' Гол
Эток Гаэль
90' Желтая карточка
Маннинен Микко
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Маннинен Микко получает желтую карточку.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эток Гаэль.
87'
ВПС производит замену. Юха Хакола уходит, и Юргенсон Маркус заменяет его
87'
Ювяскюля производит замену. Томми Кари уходит, и Tuomas Koppelomaeki заменяет его
81'
Ювяскюля производит замену. Патрик Путиайнен уходит, и Aatu Manninen заменяет его

Желтая карточка
81'
Морриссей Стивен получает желтую карточку.
79'
Ювяскюля производит замену. Samu Suoraniemi уходит, и Verneri Vaelimaa заменяет его
Желтая карточка
74'
Felix Gustavsson получает желтую карточку.
71'
ВПС производит замену. Вахтера Йонас уходит, и Болинг Ким заменяет его
70'
ВПС производит замену. Лампи Вели уходит, и Кленнон Андре заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Felix Gustavsson.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Harjun stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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