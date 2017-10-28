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Стадион:
Мариехамн
0:1
Конец матча
Ильвес
0'
26' Желтая карточка
Marius Noubissi
0:1
45' Гол
Lauri Ala-Myllymaeki
73' Желтая карточка
Lauri Ala-Myllymaeki
79' Желтая карточка
Маттссон Йоэль
88' Желтая карточка
Кангасколкка Алексей
90' Желтая карточка
Да Крус Фриберг
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Да Крус Фриберг получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мариехамн производит замену. Спаррдаль-Мантилья Филип уходит, и Виртанен Томми заменяет его
Желтая карточка
88'
Кангасколкка Алексей получает желтую карточку.
Желтая карточка
79'
Маттссон Йоэль получает желтую карточку.
77'
Мариехамн производит замену. Эхалие Амос уходит, и Лююски Яни заменяет его

75'
Ильвес производит замену. Антти Хининен уходит, и Яакко Юути заменяет его
Желтая карточка
73'
Lauri Ala-Myllymaeki получает желтую карточку.
71'
Ильвес производит замену. Marius Noubissi уходит, и Santeri Haarala заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lauri Ala-Myllymaeki.
Желтая карточка
26'
Marius Noubissi получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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