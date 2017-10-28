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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
26' Желтая карточкаMarius Noubissi
0:1
45' ГолLauri Ala-Myllymaeki
73' Желтая карточкаLauri Ala-Myllymaeki
79' Желтая карточкаМаттссон Йоэль
88' Желтая карточкаКангасколкка Алексей
90' Желтая карточкаДа Крус Фриберг
|
26'
45'
0:1
79'
90'
Состав команд
Мариехамн
- Основной состав
- 30 Нордквист Марк Вратарь
- 55 Да Крус Фриберг Защитник
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 2 Гранлунд Альбин Защитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 9 Спэн Брайан Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 17 Сид Робин Нападающий
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вайкла Андреас Вратарь
- 8 Лююски Яни Защитник
- 20 Дафаа Энтони Полузащитник
- 7 Виртанен Томми Полузащитник
- 5 Rezgar Amani
- 18 Joel Karlstroem
- 6 Petter Hemming
- Главный тренер: Peter Lundberg
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 17 Пеннинкангас Теему Защитник
- 13 Менса Баба Защитник
- 11 Нгуекам Ариэль Нападающий
- 2 Антти Хининен
- 45 Marius Noubissi
- 5 Jani Tanska
- 15 Lauri Ala-Myllymaeki
- 8 Iiro Jaervinen
- 14 Tuure Siira
- Запасные игроки
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 29 Santeri Haarala
- 19 Jaakko Juuti
- 18 Aleksis Lehtonen
- 7 Marco Matrone
- 4 Аспегрен Фелипе
- 12 Johannes Luukkanen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
Ильвес (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 Ильвес 2:1 ХИФК В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 Ильвес 4:3 ХИФК В
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес В
- 05.08.2017 Ильвес 2:1 Ювяскюля В
- 29.07.2017 Ильвес 0:0 ВПС В
- 22.07.2017 Интер Турку 1:1 Ильвес В
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Ильвес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес Вейккауслига
- 06.05.2017 Ильвес 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 23.10.2016 Мариехамн 2:1 Ильвес Вейккауслига
- 10.07.2016 Мариехамн 3:1 Ильвес Вейккауслига
- 29.04.2016 Ильвес 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 13.09.2015 Ильвес 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 05.07.2015 Мариехамн 0:0 Ильвес Вейккауслига
- 17.05.2015 Мариехамн 2:0 Ильвес Вейккауслига
- 16.04.2015 Ильвес 0:2 Мариехамн Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|2:3
|33
|23
|7
|3
|78 - 16
|76
|2.
|КуПС
|3:1
|33
|16
|8
|9
|51 - 36
|56
|3.
|Ильвес
|1:0
|33
|15
|11
|7
|39 - 35
|56
|4.
|Мариехамн
|0:1
|33
|13
|10
|10
|44 - 42
|49
|5.
|СИК
|33
|13
|8
|12
|42 - 47
|47
|6.
|Лахти
|1:1
|33
|11
|14
|8
|45 - 31
|47
|7.
|РоПС
|3:2
|33
|12
|6
|15
|43 - 51
|42
|8.
|ВПС
|0:2
|33
|9
|12
|12
|38 - 51
|39
|9.
|Интер Турку
|33
|10
|8
|15
|54 - 57
|38
|10.
|Кеми Кингс
|1:3
|33
|8
|8
|17
|38 - 59
|32
|11.
|ХИФК
|1:1
|33
|6
|12
|15
|37 - 53
|30
|12.
|Ювяскюля
|2:0
|33
|6
|8
|19
|32 - 63
|26
Второй тайм
90'
Да Крус Фриберг получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мариехамн производит замену. Спаррдаль-Мантилья Филип уходит, и Виртанен Томми заменяет его
88'
Кангасколкка Алексей получает желтую карточку.
79'
Маттссон Йоэль получает желтую карточку.
77'
Мариехамн производит замену. Эхалие Амос уходит, и Лююски Яни заменяет его
75'
Ильвес производит замену. Антти Хининен уходит, и Яакко Юути заменяет его
73'
Lauri Ala-Myllymaeki получает желтую карточку.
71'
Ильвес производит замену. Marius Noubissi уходит, и Santeri Haarala заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lauri Ala-Myllymaeki.
26'
Marius Noubissi получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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