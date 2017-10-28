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Стадион:
СИК
5:0
Конец матча
Интер Турку
0'
1:0
7' Гол
Зенели Эрфан
2:0
21' Гол
Billy Ions
26' Красная карточка
Меро Йоэл
3:0
45' Гол
Сараярви Йессе
4:0
51' Гол
Хурме Яркко
5:0
69' Гол
Сараярви Йессе
71' Желтая карточка
Мянтюля Теро
71' Желтая карточка
Хурме Яркко
85' Желтая карточка
Joonas Sundman
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Joonas Sundman получает желтую карточку.
78'
Интер Турку производит замену. Мякитало Мика уходит, и Калле Кауппи заменяет его
75'
Сейняйоэн ФК производит замену. Зенели Эрфан уходит, и Aatu Kujanpaa заменяет его
Желтая карточка
71'
Хурме Яркко получает желтую карточку.
Желтая карточка
71'
Мянтюля Теро получает желтую карточку.

Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сараярви Йессе.
55'
Интер Турку производит замену. Elias Mastokangas уходит, и Muse Yoonis заменяет его
55'
Интер Турку производит замену. Lassi Viholainen уходит, и Фурухольм Тимо заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хурме Яркко.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сараярви Йессе.
31'
Сейняйоэн ФК производит замену. Клинга Матти уходит, и Joonas Sundman заменяет его
26'
УДАЛЕНИЕ! Меро Йоэл получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает William Greenwell.
14'
Сейняйоэн ФК производит замену. Хатакка Дани уходит, и Diego Bardanca заменяет его
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зенели Эрфан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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