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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: OmaSP Stadion
5:0
Конец матча
1:0
7' ГолЗенели Эрфан
2:0
21' ГолBilly Ions
26' Красная карточкаМеро Йоэл
3:0
45' ГолСараярви Йессе
4:0
51' ГолХурме Яркко
5:0
69' ГолСараярви Йессе
71' Желтая карточкаМянтюля Теро
71' Желтая карточкаХурме Яркко
85' Желтая карточкаJoonas Sundman
|
7'
1:0
21'
2:0
26'
45'
3:0
51'
4:0
69'
5:0
71'
71'
85'
Состав команд
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 7 Тахванайнен Тимо Защитник
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 80 Зенели Эрфан Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 19 Малоло Обед Полузащитник
- 10 Billy Ions Нападающий
- 5 Хатакка Дани
- Запасные игроки
- 31 Валакари Паавр Вратарь
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 60 Aatu Kujanpaa
- 22 Diego Bardanca
- 9 Sergi Arimany
- 16 Joonas Sundman
- Главный тренер: Brian Page
Интер Турку
- Основной состав
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 33 Варманен Тату Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 8 Ояла Мика Полузащитник
- 32 Elias Mastokangas
- 24 Lassi Viholainen
- 9 Benjamin Kaellman
- 6 Petros Kanakoudis
- 7 Ari Nyman
- 23 Lucas Garcia
- Запасные игроки
- 13 Aati Marttinen Вратарь
- 29 Лехтонен Хенри Защитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 27 Muse Yoonis
- 16 Kalle Kauppi
- 3 Kosta Manev
- 22 Arttu Hoskonen
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК В
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК В
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 06.07.2017 СИК 0:2 КР Рейкьявик ЛЕ
- 29.06.2017 КР Рейкьявик 0:0 СИК ЛЕ
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
Интер Турку (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК В
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку В
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК В
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку В
- 22.07.2017 Интер Турку 1:1 Ильвес В
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
Последние игры между собой
СИК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Интер Турку: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК Вейккауслига
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку Вейккауслига
- 18.03.2017 СИК 3:2 Интер Турку Кубок
- 09.09.2016 СИК 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 28.06.2016 Интер Турку 1:3 СИК Вейккауслига
- 05.05.2016 СИК 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 18.10.2015 Интер Турку 0:2 СИК Вейккауслига
- 02.08.2015 СИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига
- 12.04.2015 Интер Турку 1:1 СИК Вейккауслига
- 09.08.2014 Интер Турку 1:1 СИК Вейккауслига
- 03.08.2014 СИК 2:2 Интер Турку Вейккауслига
- 19.04.2014 Интер Турку 2:1 СИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|2:3
|33
|23
|7
|3
|78 - 16
|76
|2.
|КуПС
|3:1
|33
|16
|8
|9
|51 - 36
|56
|3.
|Ильвес
|1:0
|33
|15
|11
|7
|39 - 35
|56
|4.
|Мариехамн
|0:1
|33
|13
|10
|10
|44 - 42
|49
|5.
|СИК
|33
|13
|8
|12
|42 - 47
|47
|6.
|Лахти
|1:1
|33
|11
|14
|8
|45 - 31
|47
|7.
|РоПС
|3:2
|33
|12
|6
|15
|43 - 51
|42
|8.
|ВПС
|0:2
|33
|9
|12
|12
|38 - 51
|39
|9.
|Интер Турку
|33
|10
|8
|15
|54 - 57
|38
|10.
|Кеми Кингс
|1:3
|33
|8
|8
|17
|38 - 59
|32
|11.
|ХИФК
|1:1
|33
|6
|12
|15
|37 - 53
|30
|12.
|Ювяскюля
|2:0
|33
|6
|8
|19
|32 - 63
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Joonas Sundman получает желтую карточку.
78'
Интер Турку производит замену. Мякитало Мика уходит, и Калле Кауппи заменяет его
75'
Сейняйоэн ФК производит замену. Зенели Эрфан уходит, и Aatu Kujanpaa заменяет его
71'
Хурме Яркко получает желтую карточку.
71'
Мянтюля Теро получает желтую карточку.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сараярви Йессе.
55'
Интер Турку производит замену. Elias Mastokangas уходит, и Muse Yoonis заменяет его
55'
Интер Турку производит замену. Lassi Viholainen уходит, и Фурухольм Тимо заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хурме Яркко.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сараярви Йессе.
31'
Сейняйоэн ФК производит замену. Клинга Матти уходит, и Joonas Sundman заменяет его
26'
УДАЛЕНИЕ! Меро Йоэл получил жёлтую карточку и покинул поле.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает William Greenwell.
14'
Сейняйоэн ФК производит замену. Хатакка Дани уходит, и Diego Bardanca заменяет его
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зенели Эрфан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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