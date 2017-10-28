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Стадион:
ХИК
2:3
Конец матча
РоПС
0'
0:1
18' Гол
Тукиайнен Сакари
1:1
40' Гол
Пелвас Аксели
2:1
58' Гол
Рафинья
2:2
64' Гол
Simo Roiha
2:3
86' Гол
Тукиайнен Сакари
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
РоПС производит замену. Тукиайнен Сакари уходит, и Кайта Сани заменяет его
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тукиайнен Сакари.
81'
ХИК производит замену. Менса Эванс уходит, и Jaakko Oksanen заменяет его
76'
РоПС производит замену. Lassi Jarvenpaa уходит, и Хейккиля Аапо заменяет его
65'
ХИК производит замену. Танака Атому уходит, и Eetu Vertainen заменяет его

Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simo Roiha.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рафинья.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ХИК производит замену. Пелвас Аксели уходит, и Менса Эванс заменяет его
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пелвас Аксели.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тукиайнен Сакари.
15'
РоПС производит замену. Anselmi Nurmela уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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