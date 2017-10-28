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Стадион: Telia 5G-areena
0:1
18' ГолТукиайнен Сакари
1:1
40' ГолПелвас Аксели
2:1
58' ГолРафинья
2:2
64' ГолSimo Roiha
2:3
86' ГолТукиайнен Сакари
|
18'
0:1
40'
1:1
58'
2:1
64'
2:2
86'
2:3
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 29 Ууситало Маркус Вратарь
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 10 Танака Атому Нападающий
- 31 Пелвас Аксели Нападающий
- 38 Enoch Banza
- 27 Валенчич Филип
- 25 Valtteri Vesiaho
- Запасные игроки
- 21 Дене Томас Вратарь
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 19 Лингман Лукас Полузащитник
- 9 Саваж Демба Нападающий
- 47 Jaakko Oksanen
- 36 Eetu Vertainen
- 60 Kalle Katz
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 8 Вилл Натаниэл Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 17 Anselmi Nurmela
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 18 Juho Hyvaerinen
- 20 Simo Roiha
- Запасные игроки
- 2 Кайта Сани Защитник
- 22 Тукиайнен Сакари Нападающий
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 11 Gabriel Glenn
- 7 Pablo Gonzalez II
- 16 Jarkko Luiro
- Главный тренер: Juha Malinen
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 12.09.2017 ХИК 2:1 ХИФК В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС В
- 20.08.2017 Ювяскюля 0:4 ХИК В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК В
- 06.08.2017 ХИК 0:0 Лахти В
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 23.07.2017 ХИК 3:1 Кеми Кингс В
- 20.07.2017 ХИК 1:1 Шкендия ЛЕ
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 13.07.2017 Шкендия 3:1 ХИК ЛЕ
- 06.07.2017 ХИК 3:0 Коннас Куэй ЛЕ
РоПС (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС Вейккауслига
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК Вейккауслига
- 21.09.2016 ХИК 2:1 РоПС Вейккауслига
- 12.06.2016 ХИК 1:1 РоПС Вейккауслига
- 14.04.2016 РоПС 2:2 ХИК Вейккауслига
- 20.09.2015 ХИК 0:2 РоПС Вейккауслига
- 10.07.2015 РоПС 2:1 ХИК Вейккауслига
- 12.04.2015 РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига
- 04.04.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 04.04.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 17.02.2015 ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 17.02.2015 ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 13.02.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 13.02.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 26.10.2014 ХИК 0:3 РоПС Вейккауслига
- 11.06.2014 РоПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 12.05.2014 РоПС 0:1 ХИК Вейккауслига
- 16.04.2014 ХИК 2:0 РоПС Кубок Суоми
- 28.02.2014 РоПС 3:0 ХИК Кубок лиги
- 30.01.2014 ХИК 2:0 РоПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|33
|23
|7
|3
|78 - 16
|76
|2.
|КуПС
|33
|16
|8
|9
|51 - 36
|56
|3.
|Ильвес
|33
|15
|11
|7
|39 - 35
|56
|4.
|Мариехамн
|33
|13
|10
|10
|44 - 42
|49
|5.
|СИК
|33
|13
|8
|12
|42 - 47
|47
|6.
|Лахти
|1:1
|33
|11
|14
|8
|45 - 31
|47
|7.
|РоПС
|33
|12
|6
|15
|43 - 51
|42
|8.
|ВПС
|33
|9
|12
|12
|38 - 51
|39
|9.
|Интер Турку
|33
|10
|8
|15
|54 - 57
|38
|10.
|Кеми Кингс
|33
|8
|8
|17
|38 - 59
|32
|11.
|ХИФК
|1:1
|33
|6
|12
|15
|37 - 53
|30
|12.
|Ювяскюля
|33
|6
|8
|19
|32 - 63
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
РоПС производит замену. Тукиайнен Сакари уходит, и Кайта Сани заменяет его
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тукиайнен Сакари.
81'
ХИК производит замену. Менса Эванс уходит, и Jaakko Oksanen заменяет его
76'
РоПС производит замену. Lassi Jarvenpaa уходит, и Хейккиля Аапо заменяет его
65'
ХИК производит замену. Танака Атому уходит, и Eetu Vertainen заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simo Roiha.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рафинья.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ХИК производит замену. Пелвас Аксели уходит, и Менса Эванс заменяет его
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пелвас Аксели.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тукиайнен Сакари.
15'
РоПС производит замену. Anselmi Nurmela уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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