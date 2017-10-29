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Стадион:
Цзянсу Сунин
0:0
Первый тайм: 5'
Бэйцзин Гоань
0' 5'
Первый тайм
Фол, нарушение
4'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Yuan Tao заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
2'
Ванг Сонг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
2'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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