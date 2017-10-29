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Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
30
Sipeng
Zhang
5
Yun
Zhou
13
Yuan
Tao
33
Song
Wang
16
Tianyi
Gao
22
Си
У
24
Xiang
Ji
1
Сень
Хоу
3
Юй
Ян
4
Ли
Лэй
8
Пяо
Чэн
18
Jin
Taiyan
29
Ба
Дунь
15
Жу
Хаосин
Цзянсу Сунин 3-5-2
- Основной состав
- 30 Sipeng Zhang Вратарь
- 12 Xiaobin Zhang II Защитник
- 6 Сейнсбери Трент Защитник
- 5 Yun Zhou Защитник
- 13 Yuan Tao Полузащитник
- 33 Song Wang Полузащитник
- 16 Tianyi Gao Полузащитник
- 22 Си У Полузащитник
- 24 Xiang Ji Полузащитник
- 10 Тейшейра Алекс Нападающий
- 38 Муканджо Бенжамин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Chao Gu Вратарь
- 2 Ли Ан Защитник
- 28 Xiaotian Yang Защитник
- 31 Di Gao Полузащитник
- 11 Pengfei Xie Полузащитник
- 8 Сян Цзи Полузащитник
- 19 Jiajun Huang
- Главный тренер: Капелло Фабио
Бэйцзин Гоань 4-5-1
- Основной состав
- 1 Сень Хоу Вратарь
- 14 Цзинь Пэнксян Защитник
- 2 Кримец Егор Защитник
- 3 Юй Ян Защитник
- 4 Ли Лэй Защитник
- 5 Ральф Телес Полузащитник
- 21 Аугусто Ренато Полузащитник
- 8 Пяо Чэн Полузащитник
- 18 Jin Taiyan Полузащитник
- 29 Ба Дунь Полузащитник
- 15 Жу Хаосин Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Чжи Ян Вратарь
- 30 Тэнлун Лэй Защитник
- 11 Сун Босюань Полузащитник
- 23 Ши Тан Полузащитник
- 28 Цзян Тао Полузащитник
- 26 Пен Лю Нападающий
- 35 Weichen Ning
- Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Сориано Хонатан Травмирован
- Чжао Хэцзин Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Цзянсу Сунин (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 22.10.2017 Чанчунь Ятай 3:1 Цзянсу Сунин С
- 14.10.2017 Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 17.09.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 09.09.2017 Шаньдун Лунэн 0:0 Цзянсу Сунин С
- 19.08.2017 Яньбянь 0:4 Цзянсу Сунин С
- 09.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Цзянсу Сунин С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 01.08.2017 Шанхай Шэньсинь 2:1 Цзянсу Сунин К
- 29.07.2017 Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин С
- 22.07.2017 Цзянсу Сунин 4:0 Ляонин Хувин С
- 18.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньсинь К
- 14.07.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Цзянсу Сунин С
- 08.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 01.07.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ С
- 26.06.2017 Бэйцзин Гоань 0:0 Цзянсу Сунин С
- 21.06.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Хэнань Цзянье К
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай С
- 03.06.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Хэбей Форчун С
Бэйцзин Гоань (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.10.2017 Бэйцзин Гоань 1:0 Чуньцинь Лифан С
- 22.10.2017 Тяньцзинь Тэда 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 16.09.2017 Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 10.09.2017 Бэйцзин Гоань 4:4 Яньбянь С
- 19.08.2017 Хэбей Форчун 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 13.08.2017 Бэйцзин Гоань 4:0 Ляонин Хувин С
- 10.08.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 05.08.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Лунэн С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 15.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 01.07.2017 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 26.06.2017 Бэйцзин Гоань 0:0 Цзянсу Сунин С
- 21.06.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань К
- 18.06.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 27.05.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань С
- 19.05.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули С
Последние игры между собой
Цзянсу Сунин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Бэйцзин Гоань: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
- 26.06.2017 Бэйцзин Гоань 0:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 21.08.2016 Цзянсу Сунин 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 08.05.2016 Бэйцзин Гоань 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига
- 20.09.2015 Бэйцзин Гоань 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 23.05.2015 Цзянсу Сунин 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 13.09.2014 Цзянсу Сунин 2:3 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 30.04.2014 Бэйцзин Гоань 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 04.08.2013 Бэйцзин Гоань 3:3 Цзянсу Сунин Суперлига
- 05.04.2013 Цзянсу Сунин 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 27.10.2012 Цзянсу Сунин 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 23.06.2012 Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 10.07.2011 Бэйцзин Гоань 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига
- 03.04.2011 Цзянсу Сунин 0:2 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 06.11.2010 Бэйцзин Гоань 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 28.07.2010 Цзянсу Сунин 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 22.08.2009 Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 03.04.2009 Бэйцзин Гоань 1:1 Цзянсу Сунин Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 37
|65
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|66 - 34
|56
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 33
|50
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0 Заявка
|29
|13
|10
|6
|40 - 31
|49
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|54 - 44
|47
|6.
|Шаньдун Лунэн
|0:0 Заявка
|29
|12
|11
|6
|44 - 26
|47
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|41 - 39
|41
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 42
|40
|9.
|Чанчунь Ятай
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 39
|39
|10.
|Чуньцинь Лифан
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 35
|37
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 41
|31
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|43 - 53
|30
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|0:0 Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 46
|29
|14.
|Цзянсу Сунин
|0:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|36 - 43
|27
|15.
|Яньбянь
|0:0 Заявка
|29
|4
|8
|17
|28 - 59
|20
|16.
|Ляонин Хувин
|0:0 Заявка
|29
|4
|7
|18
|28 - 66
|19
Первый тайм
4'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Yuan Tao заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
2'
Ванг Сонг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
2'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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