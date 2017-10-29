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Стадион:
Хэнань Цзянье
0:0
Первый тайм: 5'
Шанхай СИПГ
0' 5'
Первый тайм
5'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
5'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
4'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
4'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
3'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
2'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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