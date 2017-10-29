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Стадион: Женжу Ханггай
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
17
Yan
Wu
23
Fei
Wang
27
Yao
Lu
5
Цао
Гу
25
Hao
Chen
III
11
Zhao
Ke
14
Gang
Feng
27
Кэ
Ши
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
25
Ахмедов
Одил
7
Лэй
У
Хэнань Цзянье 5-4-1
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 23 Fei Wang Защитник
- 27 Yao Lu Защитник
- 5 Цао Гу Защитник
- 25 Hao Chen III Защитник
- 2 Long Cheng Защитник
- 11 Zhao Ke Полузащитник
- 14 Gang Feng Полузащитник
- 6 Zhuoyi Feng Полузащитник
- 8 Дочкал Борек Полузащитник
- 10 Бассогог Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guoming Wang Вратарь
- 26 Heng Luo Защитник
- 22 Wei Long Полузащитник
- 39 Zijie Chen
- 29 Changjie Du
- 24 Heng Liu
- 15 Ziru Zhang
- Главный тренер: Guangqi Guo
- Травмы и дисквалификации
- Jinbao Zhong Дисквалифицирован
Шанхай СИПГ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Цзюнь-Лин Янь Вратарь
- 27 Кэ Ши Защитник
- 28 Guan He Защитник
- 13 Чжэнь Вэй Защитник
- 4 Шэньчао Ван Защитник
- 6 Хуэй-Кан Цай Полузащитник
- 25 Ахмедов Одил Полузащитник
- 10 Халк Живанилдо Полузащитник
- 8 Оскар дос Сантос Полузащитник
- 7 Лэй У Полузащитник
- 11 Вэньцзюнь Люй Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Wei Chen Вратарь
- 29 Zhiyun Zheng Защитник
- 21 Хай Юй Полузащитник
- 18 И Чжан Полузащитник
- 15 Chuangyi Lin Полузащитник
- 33 Ши-Хао Вэй Нападающий
- 14 Ли Шенглонг Нападающий
- Главный тренер: Hui Xie
- Травмы и дисквалификации
- Хуань Фу Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 21.10.2017 Яньбянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 15.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье С
- 24.09.2017 Хэнань Цзянье 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 17.09.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 20.08.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье С
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье С
- 21.06.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Хэнань Цзянье К
- 17.06.2017 Хэнань Цзянье 3:1 Яньбянь С
- 02.06.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули С
- 28.05.2017 Шаньдун Лунэн 3:2 Хэнань Цзянье С
- 21.05.2017 Хэнань Цзянье 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.10.2017 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 18.10.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 27.09.2017 Шанхай СИПГ 1:1 Урава Редс ЛЧА
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 09.09.2017 Шанхай СИПГ 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 22.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 19.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 16.08.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд К
- 13.08.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан С
- 10.08.2017 Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 30.07.2017 Шаньдун Лунэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 19.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай СИПГ К
- 15.07.2017 Яньбянь 1:3 Шанхай СИПГ С
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Шанхай СИПГ: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 10.07.2016 Шанхай СИПГ 5:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 05.03.2016 Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
- 12.08.2015 Хэнань Цзянье 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига
- 26.04.2015 Шанхай СИПГ 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 13.08.2014 Шанхай СИПГ 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 05.04.2014 Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 37
|65
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|66 - 34
|56
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 33
|50
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0 Заявка
|29
|13
|10
|6
|40 - 31
|49
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|54 - 44
|47
|6.
|Шаньдун Лунэн
|0:0 Заявка
|29
|12
|11
|6
|44 - 26
|47
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|41 - 39
|41
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 42
|40
|9.
|Чанчунь Ятай
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 39
|39
|10.
|Чуньцинь Лифан
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 35
|37
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 41
|31
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|43 - 53
|30
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|0:0 Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 46
|29
|14.
|Цзянсу Сунин
|0:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|36 - 43
|27
|15.
|Яньбянь
|0:0 Заявка
|29
|4
|8
|17
|28 - 59
|20
|16.
|Ляонин Хувин
|0:0 Заявка
|29
|4
|7
|18
|28 - 66
|19
Первый тайм
5'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
5'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
4'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
4'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
3'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
2'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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