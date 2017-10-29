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Стадион: Хонгкоу
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
27
Ли
Шуай
16
Yunqiu
Li
6
Peng
Li
34
Jinhao
Bi
23
Jiajun
Bai
35
Pin
Lu
32
Тевес
Карлос
22
Wenyi
Chi
24
Haojie
Li
17
Shihao
Piao
23
Yuwen
Pei
36
Long
Li
39
Хван
Иль-Су
Шанхай Шэньхуа 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Ли Шуай Вратарь
- 16 Yunqiu Li Защитник
- 6 Peng Li Защитник
- 34 Jinhao Bi Защитник
- 23 Jiajun Bai Защитник
- 13 Гуарин Фредди Полузащитник
- 5 Shouting Wang Полузащитник
- 7 Джианйвинг Мао Полузащитник
- 10 Морено Джованни Полузащитник
- 35 Pin Lu Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Shengjiong Qiu Вратарь
- 30 Jin Tao Защитник
- 37 Shilin Sun Полузащитник
- 28 Цао Юньдин Полузащитник
- 15 Jianrong Zhu Нападающий
- 39 Zhen Cong
- 8 Lu Zhang I
- Главный тренер: Jingui Wu
Яньбянь 3-4-3
- Основной состав
- 22 Wenyi Chi Вратарь
- 24 Haojie Li Защитник
- 2 Weipeng Jiang Защитник
- 17 Shihao Piao Защитник
- 23 Yuwen Pei Полузащитник
- 3 Yinong Tian Полузащитник
- 8 Zhongguo Chi Полузащитник
- 7 Guanghui Han Полузащитник
- 36 Long Li Нападающий
- 10 Bubacarr Trawally Нападающий
- 39 Хван Иль-Су Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Jialin Dong Вратарь
- 16 Yongchun Wu Защитник
- 33 Jun Sun Полузащитник
- 28 Рама Вальдет Полузащитник
- 11 Ren Cui Полузащитник
- 19 Hao Li Полузащитник
- 45 Qiang Li
- Главный тренер: Moon-Sik Choi
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.10.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай Шэньхуа С
- 15.10.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 29.09.2017 Шанхай Шэньсинь 0:1 Шанхай Шэньхуа К
- 23.09.2017 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 19.09.2017 Шанхай Шэньхуа 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 19.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 15.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай Шэньсинь К
- 12.08.2017 Шаньдун Лунэн 5:0 Шанхай Шэньхуа С
- 09.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуйчжоу Чжичэн С
- 05.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:1 Чанчунь Ятай С
- 02.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:0 Шаньдун Лунэн К
- 29.07.2017 Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэбей Форчун С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 19.07.2017 Шаньдун Лунэн 1:3 Шанхай Шэньхуа К
- 16.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай Шэньхуа С
- 08.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 30.06.2017 Шанхай Шэньхуа 8:1 Ляонин Хувин С
- 24.06.2017 Яньбянь 0:2 Шанхай Шэньхуа С
Яньбянь (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 21.10.2017 Яньбянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 13.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 4:3 Яньбянь С
- 23.09.2017 Яньбянь 1:0 Ляонин Хувин С
- 16.09.2017 Шаньдун Лунэн 1:1 Яньбянь С
- 10.09.2017 Бэйцзин Гоань 4:4 Яньбянь С
- 19.08.2017 Яньбянь 0:4 Цзянсу Сунин С
- 13.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Яньбянь С
- 09.08.2017 Яньбянь 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 05.08.2017 Хэбей Форчун 3:0 Яньбянь С
- 29.07.2017 Яньбянь 0:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.07.2017 Гуанчжоу Фули 6:2 Яньбянь С
- 15.07.2017 Яньбянь 1:3 Шанхай СИПГ С
- 08.07.2017 Яньбянь 0:4 Чуньцинь Лифан С
- 02.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:2 Яньбянь С
- 24.06.2017 Яньбянь 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 17.06.2017 Хэнань Цзянье 3:1 Яньбянь С
- 03.06.2017 Яньбянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 27.05.2017 Ляонин Хувин 3:1 Яньбянь С
- 20.05.2017 Яньбянь 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 13.05.2017 Яньбянь 1:2 Бэйцзин Гоань С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 37
|65
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|66 - 34
|56
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 33
|50
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0 Заявка
|29
|13
|10
|6
|40 - 31
|49
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|54 - 44
|47
|6.
|Шаньдун Лунэн
|0:0 Заявка
|29
|12
|11
|6
|44 - 26
|47
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|41 - 39
|41
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 42
|40
|9.
|Чанчунь Ятай
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 39
|39
|10.
|Чуньцинь Лифан
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 35
|37
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 41
|31
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|43 - 53
|30
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|0:0 Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 46
|29
|14.
|Цзянсу Сунин
|0:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|36 - 43
|27
|15.
|Яньбянь
|0:0 Заявка
|29
|4
|8
|17
|28 - 59
|20
|16.
|Ляонин Хувин
|0:0 Заявка
|29
|4
|7
|18
|28 - 66
|19
Первый тайм
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Long Li нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Long Li оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
5'
Long Li из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
4'
После дальнего удара, который нанес Ванг Шоутинг мяч отбит вратарем
3'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Pin Lu делает скидку к воротам
2'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
2'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
2'
Weipeng Jiang выбил мяч на угловой.
1'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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