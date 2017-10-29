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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
0:0
Первый тайм: 5'
Яньбянь
0' 5'
Первый тайм
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
5'
Yuwen Pei из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
5'
Long Li нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Long Li оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
5'
Long Li из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
4'
После дальнего удара, который нанес Ванг Шоутинг мяч отбит вратарем
3'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Pin Lu делает скидку к воротам
2'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
2'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
2'
Weipeng Jiang выбил мяч на угловой.
1'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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