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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0:0
Первый тайм: 5'
Ляонин Хувин
0' 5'
Первый тайм
5'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
5'
Сюйжи Чжао бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
4'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Фол, нарушение
3'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает подножку. Yiming Liu заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ни Юсонг заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
1'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
1'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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