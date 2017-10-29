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Стадион: Haihe Stadium
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
27
Cheng
Zhang
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
39
Юнпо
Ван
38
Кэ
Сунь
15
Chen
Song
26
Shuai
Yang
30
Wei
Lu
32
Yusong
Ni
6
Yu
Yang
20
Qiao
Wang
11
Yanqiang
Hu
Тяньцзинь Цюаньцзянь 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 27 Cheng Zhang Защитник
- 4 Liu Yiming Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 25 Haolun Mi Защитник
- 28 Витсель Аксель Полузащитник
- 7 Сюйжи Чжао Полузащитник
- 16 Dalun Zheng Полузащитник
- 39 Юнпо Ван Полузащитник
- 38 Кэ Сунь Полузащитник
- 37 Модест Антони Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Shanping Yang Защитник
- 24 Yuan Zhang
- 29 Ли Ксинь Чан
- 23 Yumiao Qian
- 17 Yuanjie Su
- 3 Jie Wang
- 22 Jun Yang
- Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Shuai Pei Дисквалифицирован
Ляонин Хувин 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Zhenqiang Zhang Вратарь
- 15 Chen Song Защитник
- 26 Shuai Yang Защитник
- 21 Лукимья-Мулонготи Ассани Защитник
- 30 Wei Lu Защитник
- 32 Yusong Ni Полузащитник
- 6 Yu Yang Полузащитник
- 20 Qiao Wang Полузащитник
- 11 Yanqiang Hu Полузащитник
- 39 Бумаль Оливье Полузащитник
- 40 Бекаменга Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Shangkun Liu Защитник
- 35 Zhenfeng Xiong
- 55 Ruizhen Zhang
- 34 Yinghao Jiang
- 33 Zhaoliang Sun
- 27 Jiahe Li
- 16 Qianyu Mu
- Главный тренер: Junzhe Zhao
Предыдущие игры
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 20.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 10.08.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 29.07.2017 Яньбянь 0:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 19.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай СИПГ К
- 16.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай Шэньхуа С
- 07.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 02.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 24.06.2017 Ляонин Хувин 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 21.06.2017 Хэйлунцзян Лава Спринг 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 17.06.2017 Хэбей Форчун 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.06.2017 Шаньдун Лунэн 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
Ляонин Хувин (последние 20 матчей: +2 =2 -16)
- 20.10.2017 Шаньдун Лунэн 3:1 Ляонин Хувин С
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
- 23.09.2017 Яньбянь 1:0 Ляонин Хувин С
- 16.09.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэбей Форчун С
- 10.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:0 Ляонин Хувин С
- 19.08.2017 Ляонин Хувин 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 13.08.2017 Бэйцзин Гоань 4:0 Ляонин Хувин С
- 10.08.2017 Ляонин Хувин 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 06.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:1 Ляонин Хувин С
- 30.07.2017 Ляонин Хувин 1:0 Чанчунь Ятай С
- 22.07.2017 Цзянсу Сунин 4:0 Ляонин Хувин С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Ляонин Хувин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 30.06.2017 Шанхай Шэньхуа 8:1 Ляонин Хувин С
- 24.06.2017 Ляонин Хувин 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.06.2017 Ляонин Хувин 0:3 Шаньдун Лунэн С
- 03.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Ляонин Хувин С
- 27.05.2017 Ляонин Хувин 3:1 Яньбянь С
- 24.05.2017 Ляонин Хувин 0:5 Кёльн ТМК
- 20.05.2017 Хэбей Форчун 2:0 Ляонин Хувин С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 37
|65
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|66 - 34
|56
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 33
|50
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0 Заявка
|29
|13
|10
|6
|40 - 31
|49
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|54 - 44
|47
|6.
|Шаньдун Лунэн
|0:0 Заявка
|29
|12
|11
|6
|44 - 26
|47
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|41 - 39
|41
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 42
|40
|9.
|Чанчунь Ятай
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 39
|39
|10.
|Чуньцинь Лифан
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 35
|37
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 41
|31
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|43 - 53
|30
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|0:0 Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 46
|29
|14.
|Цзянсу Сунин
|0:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|36 - 43
|27
|15.
|Яньбянь
|0:0 Заявка
|29
|4
|8
|17
|28 - 59
|20
|16.
|Ляонин Хувин
|0:0 Заявка
|29
|4
|7
|18
|28 - 66
|19
Первый тайм
5'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
5'
Сюйжи Чжао бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
3'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает подножку. Yiming Liu заработал фол.
1'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ни Юсонг заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
1'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
1'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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