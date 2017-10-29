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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Юесиушан
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
23
Lin
Lu
11
Чжипэн
Цзян
10
Renato
III
32
Zhizhao
Chen
19
Jihong
Jiang
29
Чжи
Сяо
29
Qipeng
Yang
19
Yuefeng
Bai
20
Liyn
Yang
11
Yuanyi
Li
Гуанчжоу Фули 5-4-1
- Основной состав
- 1 Yuelei Cheng Вратарь
- 20 Miao Tang II Защитник
- 36 Zhengyu Huang Защитник
- 18 Йи Тенг Защитник
- 23 Lin Lu Защитник
- 11 Чжипэн Цзян Защитник
- 10 Renato III Полузащитник
- 32 Zhizhao Chen Полузащитник
- 19 Jihong Jiang Полузащитник
- 7 Захави Эран Полузащитник
- 29 Чжи Сяо Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Оттесен Сёлви Защитник
- 14 Chao Zeng Полузащитник
- 17 Chenlong Zhang Полузащитник
- 13 Chugui Ye Полузащитник
- 9 Янну Апостолос Нападающий
- 4 Gong Zhang
- 25 Feng Han
- Главный тренер: Dragan Stojkovic
Тяньцзинь Тэда 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Qipeng Yang Вратарь
- 19 Yuefeng Bai Защитник
- 5 Tianyi Qiu Защитник
- 4 Ximing Pan Защитник
- 3 Honglue Zhao Защитник
- 25 Muzepper Mirahmetjan Полузащитник
- 10 Оби Микель Джон Полузащитник
- 20 Liyn Yang Полузащитник
- 27 Гудель Неманья Полузащитник
- 11 Yuanyi Li Полузащитник
- 7 Ачеампонг Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jia Du Вратарь
- 26 Yang Cao Защитник
- 21 Yingjie Zhao Полузащитник
- 32 Yongchi Lei Полузащитник
- 17 Jiakang Hui Полузащитник
- 13 Qiuming Wang Полузащитник
- 24 Jiarun Gao
- Главный тренер: Штилике Ули
- Травмы и дисквалификации
- Dong Wang Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.10.2017 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 15.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье С
- 23.09.2017 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 16.09.2017 Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 10.09.2017 Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 20.08.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 13.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:0 Гуанчжоу Фули С
- 09.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Цзянсу Сунин С
- 06.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:1 Ляонин Хувин С
- 01.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули К
- 29.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 23.07.2017 Гуанчжоу Фули 6:2 Яньбянь С
- 19.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд К
- 16.07.2017 Чанчунь Ятай 3:2 Гуанчжоу Фули С
- 07.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 01.07.2017 Гуанчжоу Фули 3:4 Чуньцинь Лифан С
- 24.06.2017 Тяньцзинь Тэда 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 21.06.2017 Ней Монгол 0:0 Гуанчжоу Фули К
- 18.06.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ С
- 02.06.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули С
Тяньцзинь Тэда (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 22.10.2017 Тяньцзинь Тэда 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 15.10.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 27.09.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.09.2017 Тяньцзинь Тэда 1:5 Чанчунь Ятай С
- 09.09.2017 Шанхай СИПГ 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 19.08.2017 Ляонин Хувин 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.08.2017 Тяньцзинь Тэда 0:2 Хэбей Форчун С
- 09.08.2017 Яньбянь 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 05.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 22.07.2017 Чуньцинь Лифан 2:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.07.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Цзянсу Сунин С
- 09.07.2017 Тяньцзинь Тэда 0:2 Шаньдун Лунэн С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 24.06.2017 Тяньцзинь Тэда 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 21.06.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шаньдун Лунэн К
- 18.06.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.06.2017 Тяньцзинь Тэда 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 27.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда С
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Тяньцзинь Тэда: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
- 24.06.2017 Тяньцзинь Тэда 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 16.07.2016 Гуанчжоу Фули 3:2 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 12.03.2016 Тяньцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 27.09.2015 Гуанчжоу Фули 1:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 31.05.2015 Тяньцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 26.07.2014 Гуанчжоу Фули 2:3 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 09.03.2014 Тяньцзинь Тэда 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 30.10.2013 Тяньцзинь Тэда 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 26.06.2013 Гуанчжоу Фули 2:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 05.08.2012 Гуанчжоу Фули 1:2 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 08.04.2012 Тяньцзинь Тэда 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 37
|65
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|66 - 34
|56
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 33
|50
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0 Заявка
|29
|13
|10
|6
|40 - 31
|49
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|54 - 44
|47
|6.
|Шаньдун Лунэн
|0:0 Заявка
|29
|12
|11
|6
|44 - 26
|47
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|41 - 39
|41
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 42
|40
|9.
|Чанчунь Ятай
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 39
|39
|10.
|Чуньцинь Лифан
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 35
|37
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 41
|31
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|43 - 53
|30
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|0:0 Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 46
|29
|14.
|Цзянсу Сунин
|0:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|36 - 43
|27
|15.
|Яньбянь
|0:0 Заявка
|29
|4
|8
|17
|28 - 59
|20
|16.
|Ляонин Хувин
|0:0 Заявка
|29
|4
|7
|18
|28 - 66
|19
Первый тайм
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде в офсайде
3'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
2'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Гудель Неманья заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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