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Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:0
Первый тайм: 5'
Тяньцзинь Тэда
0' 5'
Первый тайм
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Офсайд
4'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде в офсайде
Фол, нарушение
3'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Гудель Неманья заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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