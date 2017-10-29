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Стадион:
Хэбей Форчун
0:0
Первый тайм: 5'
Гуанчжоу Эвергранд
0' 5'
Первый тайм
Фол, нарушение
4'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин. Это Ён Гвон Ким заработал фол.
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
3'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Лин Гао наказан за толчок Ю Ён Ким
1'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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