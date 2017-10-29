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0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
19
Cheng
Yang
33
Гао
Чжуньи
32
Хайфэн
Дин
14
Ю
Ён
Ким
28
Чендун
Чжан
15
Хунбо
Инь
19
Чэн
Цзэн
12
Шангуань
Ван
17
Jian
Liu
35
Сюэпэн
Ли
28
Ён
Гвон
Ким
4
Xin
Xu
20
Ханчао
Ю
27
Лун
Чжэн
29
Лин
Гао
Хэбей Форчун 4-4-2
- Основной состав
- 19 Cheng Yang Вратарь
- 2 Минцзянь Чжао Защитник
- 33 Гао Чжуньи Защитник
- 32 Хайфэн Дин Защитник
- 14 Ю Ён Ким Защитник
- 6 Луо Сенвен Полузащитник
- 28 Чендун Чжан Полузащитник
- 3 Yuhao Zhao Полузащитник
- 15 Хунбо Инь Полузащитник
- 22 Лавесси Эсекиэль Нападающий
- 21 Aloisio Santos Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ya Ou Вратарь
- 26 Wenjun Jiang Защитник
- 30 Hang Li Полузащитник
- 29 Lifeng Zhang Полузащитник
- 4 Yangyang Jin Полузащитник
- 9 Сюшэн Дун Нападающий
- 35 Shiwei Che
- Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Хан Жэнь Травмирован
- М'Биа Стефан Травмирован
- Wenjie Song Дисквалифицирован
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 12 Шангуань Ван Защитник
- 6 Сяотин Фэн Защитник
- 17 Jian Liu Защитник
- 35 Сюэпэн Ли Защитник
- 28 Ён Гвон Ким Полузащитник
- 4 Xin Xu Полузащитник
- 30 Мурики Гильерме Полузащитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 27 Лун Чжэн Полузащитник
- 29 Лин Гао Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Dianzuo Liu Вратарь
- 21 Chenglin Zhang Защитник
- 14 Хайо Ронг Защитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- 44 Quanjiang Chen
- 7 Alan VI
- 36 Yubiao Deng
- Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Травмы и дисквалификации
- Линьпэн Чжан Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Хэбей Форчун (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин С
- 24.09.2017 Чанчунь Ятай 0:0 Хэбей Форчун С
- 16.09.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэбей Форчун С
- 10.09.2017 Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 19.08.2017 Хэбей Форчун 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 14.08.2017 Тяньцзинь Тэда 0:2 Хэбей Форчун С
- 10.08.2017 Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ С
- 05.08.2017 Хэбей Форчун 3:0 Яньбянь С
- 29.07.2017 Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэбей Форчун С
- 22.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 4:3 Хэбей Форчун С
- 15.07.2017 Хэбей Форчун 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэбей Форчун 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 25.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун С
- 21.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун К
- 17.06.2017 Хэбей Форчун 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.06.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Хэбей Форчун С
- 27.05.2017 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 20.05.2017 Хэбей Форчун 2:0 Ляонин Хувин С
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 13.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 4:3 Яньбянь С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 22.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 17.09.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 08.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чанчунь Ятай С
- 22.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 19.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 16.08.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд К
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.08.2017 Ляонин Хувин 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 05.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 01.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули К
- 29.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 19.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд К
- 15.07.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 02.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:3 Гуанчжоу Эвергранд С
Последние игры между собой
Хэбей Форчун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун Суперлига
- 21.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун Кубок
- 10.09.2016 Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 14.05.2016 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 37
|65
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|66 - 34
|56
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 33
|50
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0 Заявка
|29
|13
|10
|6
|40 - 31
|49
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|54 - 44
|47
|6.
|Шаньдун Лунэн
|0:0 Заявка
|29
|12
|11
|6
|44 - 26
|47
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|41 - 39
|41
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 42
|40
|9.
|Чанчунь Ятай
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 39
|39
|10.
|Чуньцинь Лифан
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 35
|37
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 41
|31
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|43 - 53
|30
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|0:0 Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 46
|29
|14.
|Цзянсу Сунин
|0:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|36 - 43
|27
|15.
|Яньбянь
|0:0 Заявка
|29
|4
|8
|17
|28 - 59
|20
|16.
|Ляонин Хувин
|0:0 Заявка
|29
|4
|7
|18
|28 - 66
|19
Первый тайм
4'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин. Это Ён Гвон Ким заработал фол.
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
3'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
1'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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