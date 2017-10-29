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Стадион:
Саннес Ульф
0:1
Второй тайм: 56'
Конгсвингер
0'
11' Желтая карточка
Богданович Ясмин
0:1
29' Гол
Adem Gueven
40' Желтая карточка
Adem Gueven
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Адем Гювен получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адем Гювен.
Желтая карточка
11'
Богданович Ясмин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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