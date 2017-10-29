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Стадион: ДнБ НОР Арена
1:0
20' ГолAleksander Foosnaes
34' Желтая карточкаMichael Ogungbaro
2:0
39' ПенальтиMichael Karlsen
|
20'
1:0
39'
2:0
Состав команд
19
Andreas
Rye
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 23 Aslak Fonn Witry Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 2 Christian Rismark Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 7 Региниуссен Мадс Полузащитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- 22 Michael Karlsen Нападающий
- 19 Andreas Rye Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Magnus Lenes Вратарь
- 14 Mats Lillebo Полузащитник
- 21 Jacob Tromsdal Полузащитник
- 18 Andreas Soefteland
- 25 Oskar Andreassen
- Главный тренер: Svein Maalen
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 25 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Полузащитник
- 14 Vegard Somdal Нападающий
- 13 Babajide David Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Nils Petter Andersen Защитник
- 8 Christopher MacConnacher Полузащитник
- 9 Хёугстад Эйрик Нападающий
- 26 Petter Oelberg
- 12 Stian Christensen II
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Ранхейм (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 24.10.2017 Фредрикстад 1:2 Ранхейм ПД
- 17.10.2017 Старт 4:2 Ранхейм ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Флурё 1:1 Ранхейм ПД
- 17.09.2017 Ранхейм 2:2 Эльверум ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 19.08.2017 Ранхейм 6:1 Левангер ПД
- 16.08.2017 Стрёммен 1:0 Ранхейм ПД
- 13.08.2017 Ранхейм 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 06.08.2017 Осане 1:3 Ранхейм ПД
- 30.07.2017 Ранхейм 3:1 Тромсдален ПД
- 22.07.2017 Будё-Глимт 3:3 Ранхейм ПД
- 02.07.2017 Ранхейм 0:2 Флурё ПД
- 25.06.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Ранхейм ПД
- 18.06.2017 Ранхейм 1:1 Мьёндален ПД
- 11.06.2017 Саннес Ульф 2:0 Ранхейм ПД
- 04.06.2017 Ранхейм 2:1 Будё-Глимт ПД
- 31.05.2017 Ранхейм 0:2 Кристиансунд К
- 28.05.2017 Тромсдален 3:2 Ранхейм ПД
Ерв (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Ерв 1:3 Старт ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Ерв 2:3 Арендал ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 06.08.2017 Ерв 2:0 Фредрикстад ПД
- 30.07.2017 Левангер 0:1 Ерв ПД
- 23.07.2017 Стрёммен 2:1 Ерв ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 21.06.2017 Ерв 2:1 Осане К
- 18.06.2017 Ерв 1:1 Тромсдален ПД
- 11.06.2017 Будё-Глимт 4:0 Ерв ПД
- 04.06.2017 Ерв 2:0 Эльверум ПД
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Ерв: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0
|29
|21
|5
|3
|74 - 32
|68
|2.
|Старт
|0:1
|29
|16
|7
|6
|55 - 33
|55
|3.
|Саннес Ульф
|0:1
|29
|14
|9
|6
|44 - 34
|51
|4.
|Мьёндален
|1:0
|29
|14
|7
|8
|51 - 36
|49
|5.
|Ранхейм
|2:0
|29
|14
|7
|8
|45 - 37
|49
|6.
|Улленсакер/Киса
|1:1
|29
|14
|4
|11
|58 - 52
|46
|7.
|Левангер
|0:1
|29
|9
|12
|8
|36 - 34
|39
|8.
|Конгсвингер
|1:0
|29
|10
|6
|13
|45 - 45
|36
|9.
|Стрёммен
|2:0
|29
|9
|9
|11
|35 - 40
|36
|10.
|Флурё
|0:2
|29
|9
|8
|12
|39 - 43
|35
|11.
|Тромсдален
|2:0
|29
|8
|10
|11
|39 - 43
|34
|12.
|Ерв
|0:2
|29
|8
|8
|13
|43 - 56
|32
|13.
|Осане
|0:3
|29
|6
|12
|11
|35 - 51
|30
|14.
|Эльверум
|1:0
|29
|4
|12
|13
|29 - 48
|24
|15.
|Фредрикстад
|0:2
|29
|4
|11
|14
|30 - 48
|23
|16.
|Арендал
|1:1
|29
|5
|7
|17
|31 - 57
|22
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Г О О О О О Л - Михаэль Карлсен из команды Ранхейм забивает пенальти
34'
Michael Ogungbaro получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Александр Фоснэс.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DnB NOR Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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