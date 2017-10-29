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  5. Первый дивизион
Стадион:
Ранхейм
2:0
Второй тайм: 58'
Ерв
0'
1:0
20' Гол
Aleksander Foosnaes
34' Желтая карточка
Michael Ogungbaro
2:0
39' Пенальти
Michael Karlsen
58'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Михаэль Карлсен из команды Ранхейм забивает пенальти
Желтая карточка
34'
Michael Ogungbaro получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Александр Фоснэс.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DnB NOR Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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