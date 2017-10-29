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  5. Первый дивизион
Стадион:
Будё-Глимт
4:0
Второй тайм: 57'
Осане
0'
1:0
16' Гол
Ulrik Saltnes
20' Желтая карточка
Опсет Кристиан
2:0
26' Гол
Опсет Кристиан
3:0
34' Гол
Jens Hauge
42' Желтая карточка
Хурадо Хосе
4:0
57' Гол
Ulrik Saltnes
57'
Второй тайм
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ulrik Saltnes.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Асан производит замену. Joachim Hammersland уходит, и David Mkrtchyan заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Хурадо Хосе получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jens Hauge.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
Желтая карточка
20'
Опсет Кристиан получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ulrik Saltnes.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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