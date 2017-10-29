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Стадион: Intility Arena
1:0
8' ГолСтенгель Херман
1:1
38' ГолСигурдарсон Бьорн
|
8'
1:0
38'
1:1
Состав команд
22
Несберг
Иван
40
Эджук
Чидера
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Adam Larsen II Вратарь
- 5 Лундстрём Роберт Защитник
- 3 Яагер Энар Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 14 Стенгель Херман Полузащитник
- 21 Юклеред Симен Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 20 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 15 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 9 Fitim Azemi
- Главный тренер: Дейла Ронни
Мольде 3-5-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 29 Форрен Вегард Защитник
- 22 Реммер Кристофер Полузащитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 11 Martin Ellingsen Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Полузащитник
- 4 Габриэльсен Рубен Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 28 Ibrahima Wadji Нападающий
- 51 Leo Oestigard
- 21 Tobias Hammer Svendsen
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 20.09.2017 Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 К
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 10.09.2017 Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Т
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 17.07.2017 Кристиансунд 1:1 Волеренга Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Эрн-Хортен 0:1 Волеренга К
Мольде (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
- 27.08.2017 Мольде 2:1 Кристиансунд К
- 20.08.2017 Стабек 3:2 Мольде Т
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Т
- 30.07.2017 Кристиансунд 2:3 Мольде ТМК
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Мольде: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 01.08.2016 Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген
- 21.04.2016 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 23.08.2015 Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген
- 20.06.2015 Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген
- 20.09.2014 Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген
- 28.03.2014 Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген
- 01.09.2013 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 22.06.2013 Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген
- 26.08.2012 Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген
- 14.07.2012 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
- 30.07.2011 Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген
- 29.06.2011 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
- 29.08.2010 Мольде 0:1 Волеренга Типпелиген
- 12.04.2010 Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген
- 23.09.2009 Мольде 6:3 Волеренга Кубок НМ
- 29.08.2009 Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген
- 06.05.2009 Мольде 0:3 Волеренга Типпелиген
- 19.07.2008 Мольде 5:1 Волеренга Типпелиген
- 04.05.2008 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|27
|17
|7
|3
|54 - 17
|58
|2.
|Мольде
|1:1
|27
|14
|6
|7
|46 - 32
|48
|3.
|Сарпсборг-08
|27
|12
|11
|4
|46 - 32
|47
|4.
|Стрёмсгодсет
|27
|12
|8
|7
|37 - 31
|44
|5.
|Бранн
|27
|12
|7
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Хёугесунн
|27
|11
|6
|10
|32 - 31
|39
|7.
|Одд
|27
|11
|6
|10
|26 - 32
|39
|8.
|Волеренга
|1:1
|27
|10
|7
|10
|44 - 38
|37
|9.
|Стабек
|27
|9
|8
|10
|40 - 47
|35
|10.
|Саннефьёрд
|27
|10
|3
|14
|33 - 45
|33
|11.
|Лиллестрём
|26
|8
|7
|11
|33 - 39
|31
|12.
|Тромсё
|27
|8
|7
|12
|36 - 47
|31
|13.
|Кристиансунд
|27
|7
|10
|10
|37 - 42
|31
|14.
|Согндаль
|27
|7
|7
|13
|32 - 43
|28
|15.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|16.
|Викинг
|27
|4
|6
|17
|29 - 54
|18
Второй тайм
68'
Волеренга производит замену. Фридьонссон Самуэль уходит, и Бернтсен Даниэль заменяет его
58'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Erling Braut Haaland заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сигурдарсон Бьорн.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стенгель Херман.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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