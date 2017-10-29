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Стадион:
Волеренга
1:1
Второй тайм: 73'
Мольде
Второй тайм
68'
Волеренга производит замену. Фридьонссон Самуэль уходит, и Бернтсен Даниэль заменяет его
58'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Erling Braut Haaland заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сигурдарсон Бьорн.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стенгель Херман.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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