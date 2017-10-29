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Стадион:
Русенборг
0:0
Второй тайм: 79'
Стабек
0'
50' Желтая карточка
Haakon Skogseid
79'
Второй тайм
75'
Стабек производит замену. Тонни Брохманн уходит, и Рубин Рубио заменяет его
62'
Русенборг производит замену. Лундему Мариус уходит, и Morten Konradsen заменяет его
Желтая карточка
50'
Хэкон Скогсейд получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Русенборг производит замену. Конрадсен Андрес уходит, и Герсбах Алекс заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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