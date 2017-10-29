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Стадион: Леркендаль
50' Желтая карточкаHaakon Skogseid
|
50'
Состав команд
22
Альвбоге
Йон
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
10
Боли
Франк
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 5 Якоб Расмуссен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 28 Адегбенро Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 14 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 26 Евтович Милан Нападающий
- 22 Morten Konradsen
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Альвбоге Йон Вратарь
- 6 Haakon Skogseid Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 3 Шенсберг Мортен Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 7 Гьяси Раймон Полузащитник
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Манде Саюба Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 17 Ahmed El-Amrani Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 20 Рубин Рубио Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 30 Ola Brynhildsen
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 28.09.2017 Русенборг 3:1 Вардар ЛЕ
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.09.2017 Реал Сосьедад 4:0 Русенборг ЛЕ
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 05.09.2017 Русенборг 2:0 Стриндхейм ТМК
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 24.08.2017 Русенборг 3:2 Аякс ЛЕ
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
- 17.08.2017 Аякс 0:1 Русенборг ЛЕ
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 05.08.2017 Русенборг 4:1 Кристиансунд Т
- 02.08.2017 Русенборг 0:1 Селтик ЛЧ
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг ЛЧ
- 19.07.2017 Русенборг 2:1 Дандолк ЛЧ
Стабек (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 16.10.2017 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
- 24.09.2017 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 26.08.2017 Лиллестрём 3:1 Стабек К
- 20.08.2017 Стабек 3:2 Мольде Т
- 13.08.2017 Хёугесунн 2:2 Стабек Т
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Стабек 1:3 Саннефьёрд Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Т
- 02.07.2017 Саннефьёрд 1:2 Стабек Т
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Нутодден 1:4 Стабек К
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 25.05.2017 Аскер 0:5 Стабек К
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Типпелиген
- 11.09.2016 Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген
- 08.05.2016 Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген
- 23.09.2015 Русенборг 3:2 Стабек Кубок
- 13.09.2015 Русенборг 1:0 Стабек Типпелиген
- 25.05.2015 Стабек 2:3 Русенборг Типпелиген
- 16.03.2015 Русенборг 4:0 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 03.08.2014 Стабек 4:1 Русенборг Типпелиген
- 16.05.2014 Русенборг 1:3 Стабек Типпелиген
- 03.09.2012 Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген
- 04.05.2012 Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген
- 17.07.2011 Стабек 2:1 Русенборг Типпелиген
- 03.04.2011 Русенборг 1:2 Стабек Типпелиген
- 04.03.2011 Русенборг 5:3 Стабек Товарищеские матчи. Сборные
- 25.07.2010 Стабек 1:2 Русенборг Типпелиген
- 05.05.2010 Русенборг 2:0 Стабек Типпелиген
- 13.09.2009 Стабек 1:2 Русенборг Типпелиген
- 24.06.2009 Русенборг 1:0 Стабек Типпелиген
- 27.02.2009 Стабек 0:1 Русенборг Товарищеские матчи. Сборные
- 06.08.2008 Русенборг 1:2 Стабек Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|27
|17
|7
|3
|54 - 17
|58
|2.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|45 - 31
|47
|3.
|Сарпсборг-08
|5:0
|27
|12
|11
|4
|46 - 32
|47
|4.
|Стрёмсгодсет
|3:1
|27
|12
|8
|7
|36 - 31
|44
|5.
|Бранн
|27
|12
|7
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Хёугесунн
|27
|11
|6
|10
|32 - 31
|39
|7.
|Одд
|1:2
|27
|11
|5
|11
|25 - 32
|38
|8.
|Волеренга
|26
|10
|6
|10
|43 - 37
|36
|9.
|Стабек
|0:0
|27
|9
|8
|10
|40 - 47
|35
|10.
|Саннефьёрд
|0:5
|27
|10
|3
|14
|33 - 45
|33
|11.
|Кристиансунд
|2:1
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|12.
|Лиллестрём
|26
|8
|7
|11
|33 - 39
|31
|13.
|Тромсё
|2:0
|27
|8
|7
|12
|35 - 47
|31
|14.
|Согндаль
|1:3
|27
|7
|7
|13
|32 - 42
|28
|15.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|16.
|Викинг
|0:2
|27
|4
|6
|17
|29 - 53
|18
Второй тайм
75'
Стабек производит замену. Тонни Брохманн уходит, и Рубин Рубио заменяет его
62'
Русенборг производит замену. Лундему Мариус уходит, и Morten Konradsen заменяет его
50'
Хэкон Скогсейд получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Русенборг производит замену. Конрадсен Андрес уходит, и Герсбах Алекс заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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