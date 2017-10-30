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Стадион: Зрители: 4357
Лиллестрём
4:0
Конец матча
Олесунн
0'
11' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
1:0
24' Гол
Киппе Фроде
26' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
49' Желтая карточка
Ifeanyi Mathew
64' Желтая карточка
Oddbjoern Lie
2:0
67' Гол
Erik Naesbak Brenden
3:0
77' Гол
Ifeanyi Mathew
4:0
83' Гол
Кнутсон Эрлинг
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Олесунн производит замену. Папацоглу Афанассиос уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
89'
Лиллестрем производит замену. Киппе Фроде уходит, и Erik Sandberg заменяет его
84'
Олесунн производит замену. Гяйси Эдвин уходит, и Фет Сондре заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кнутсон Эрлинг.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ifeanyi Matthew.

76'
Лиллестрем производит замену. Удожи Чигозе уходит, и Тагбажуми Марко заменяет его
72'
Олесунн производит замену. Хофф Вебьёрн уходит, и Трандарсон Арон-Элис заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик Нэсбак Бренден.
Желтая карточка
64'
Оддбьорн Лие получает желтую карточку.
63'
Лиллестрем производит замену. Charles Ezeh уходит, и Крогстад Фредрик заменяет его
Желтая карточка
49'
Ifeanyi Matthew получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Гретарссон Даниэль получает желтую карточку.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киппе Фроде.
Желтая карточка
11'
Хофф Вебьёрн получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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