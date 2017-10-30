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Стадион: Аараасен Зрители: 4357
4:0
Конец матча
11' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
1:0
24' ГолКиппе Фроде
26' Желтая карточкаГретарссон Даниэль
49' Желтая карточкаIfeanyi Mathew
64' Желтая карточкаOddbjoern Lie
2:0
67' ГолErik Naesbak Brenden
3:0
77' ГолIfeanyi Mathew
4:0
83' ГолКнутсон Эрлинг
|
11'
24'
1:0
49'
64'
67'
2:0
77'
3:0
83'
4:0
Состав команд
13
Киппе
Фроде
23
Удожи
Чигозе
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 5 Simen Rafn Защитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 8 Charles Ezeh Полузащитник
- 3 Микальсен Симен Полузащитник
- 23 Удожи Чигозе Нападающий
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 10 Тагбажуми Марко Нападающий
- 7 Moses Ebiye
- 28 Henrik Kristiansen
- 24 Erik Sandberg
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 38 Joergen Hatlehol Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 21 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Jan Lennart Urke Вратарь
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 15 Marlinho Нападающий
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 37 Joakim Barstad
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Лиллестрём (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 26.08.2017 Лиллестрём 3:1 Стабек К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
Олесунн (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Хьельсос 0:1 Олесунн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Бюосен 0:2 Олесунн К
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 31.07.2016 Олесунн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 21.04.2016 Лиллестрём 1:1 Олесунн Типпелиген
- 13.09.2015 Лиллестрём 3:1 Олесунн Типпелиген
- 12.04.2015 Олесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 12.04.2015 Олесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 26.07.2014 Олесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 27.06.2014 Олесунн 1:3 Лиллестрём Кубок НМ
- 28.04.2014 Лиллестрём 0:0 Олесунн Типпелиген
- 06.10.2013 Лиллестрём 1:1 Олесунн Типпелиген
- 13.05.2013 Олесунн 7:1 Лиллестрём Типпелиген
- 22.09.2012 Олесунн 1:2 Лиллестрём Типпелиген
- 24.05.2012 Лиллестрём 0:0 Олесунн Типпелиген
- 30.10.2011 Лиллестрём 1:1 Олесунн Типпелиген
- 25.06.2011 Олесунн 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 22.08.2010 Лиллестрём 1:0 Олесунн Типпелиген
- 14.03.2010 Олесунн 3:0 Лиллестрём Типпелиген
- 12.07.2009 Лиллестрём 1:1 Олесунн Типпелиген
- 05.04.2009 Олесунн 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 02.11.2008 Олесунн 3:0 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|27
|17
|7
|3
|54 - 17
|58
|2.
|Мольде
|27
|15
|5
|7
|47 - 32
|50
|3.
|Сарпсборг-08
|27
|12
|11
|4
|46 - 32
|47
|4.
|Стрёмсгодсет
|27
|12
|8
|7
|37 - 31
|44
|5.
|Бранн
|27
|12
|7
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Хёугесунн
|27
|11
|6
|10
|32 - 31
|39
|7.
|Одд
|27
|11
|6
|10
|26 - 32
|39
|8.
|Волеренга
|27
|10
|6
|11
|44 - 39
|36
|9.
|Стабек
|27
|9
|8
|10
|40 - 47
|35
|10.
|Лиллестрём
|27
|9
|7
|11
|37 - 39
|34
|11.
|Саннефьёрд
|27
|10
|3
|14
|33 - 45
|33
|12.
|Тромсё
|27
|8
|7
|12
|36 - 47
|31
|13.
|Кристиансунд
|27
|7
|10
|10
|37 - 42
|31
|14.
|Согндаль
|27
|7
|7
|13
|32 - 43
|28
|15.
|Олесунн
|27
|6
|8
|13
|32 - 45
|26
|16.
|Викинг
|27
|4
|6
|17
|29 - 54
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Олесунн производит замену. Папацоглу Афанассиос уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
89'
Лиллестрем производит замену. Киппе Фроде уходит, и Erik Sandberg заменяет его
84'
Олесунн производит замену. Гяйси Эдвин уходит, и Фет Сондре заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кнутсон Эрлинг.
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ifeanyi Matthew.
76'
Лиллестрем производит замену. Удожи Чигозе уходит, и Тагбажуми Марко заменяет его
72'
Олесунн производит замену. Хофф Вебьёрн уходит, и Трандарсон Арон-Элис заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик Нэсбак Бренден.
64'
Оддбьорн Лие получает желтую карточку.
63'
Лиллестрем производит замену. Charles Ezeh уходит, и Крогстад Фредрик заменяет его
49'
Ifeanyi Matthew получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Гретарссон Даниэль получает желтую карточку.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киппе Фроде.
11'
Хофф Вебьёрн получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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