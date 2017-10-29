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Стадион: Зрители: 6048
Стрёмсгодсет
3:1
Второй тайм: 81'
Согндаль
0'
0:1
14' Гол
Bendik Bye
39' Желтая карточка
Велер Кьетил
1:1
44' Гол
Франсишку Жуниор
2:1
61' Гол
Жради Бассель
3:1
64' Гол
Педерсен Маркус
81'
Второй тайм
72'
Стремсгодсет производит замену. Эйрик Улланд Андерсен уходит, и Энгблом Понтус заменяет его
68'
Согндаль производит замену. Martin Ramsland уходит, и Joachim Soltvedt заменяет его
68'
Согндаль производит замену. Велер Кьетил уходит, и Ulrik Fredriksen заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жради Бассель.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Франсишку Жуниор.
Желтая карточка
39'
Велер Кьетил получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бендик Бье.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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