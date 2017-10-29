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Стадион: Мариенлист Зрители: 6048
3:1
Второй тайм: 81'
0:1
14' ГолBendik Bye
39' Желтая карточкаВелер Кьетил
1:1
44' ГолФрансишку Жуниор
2:1
61' ГолЖради Бассель
3:1
64' ГолПедерсен Маркус
|
14'
0:1
39'
44'
1:1
61'
2:1
64'
3:1
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
40
Ховланд
Эвен
41
Велер
Кьетил
39
Dide
Fofana
14
Риндарёй
Уле
18
Bendik
Bye
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 34 Abdul-Basit Agouda
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Согндаль 3-5-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 3 Bjoern Inge Utvik Защитник
- 40 Ховланд Эвен Защитник
- 41 Велер Кьетил Защитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 77 Мандич Станиша Полузащитник
- 39 Dide Fofana Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 14 Риндарёй Уле Полузащитник
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 28 Johan Hove Нападающий
- 20 Брендсред Маркус Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 24.05.2017 Скейд 2:4 Стрёмсгодсет К
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
Согндаль (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 31.05.2017 Флурё 2:1 Согндаль К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Рёуфосс 0:2 Согндаль К
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль Товарищеские матчи. Клубы
- 23.10.2016 Согндаль 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.04.2016 Стрёмсгодсет 2:1 Согндаль Типпелиген
- 02.08.2014 Стрёмсгодсет 1:1 Согндаль Типпелиген
- 21.04.2014 Согндаль 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 27.09.2013 Согндаль 0:5 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2013 Стрёмсгодсет 3:1 Согндаль Типпелиген
- 02.09.2012 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 06.05.2012 Стрёмсгодсет 3:0 Согндаль Типпелиген
- 17.03.2012 Стрёмсгодсет 2:4 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
- 16.10.2011 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 20.03.2011 Стрёмсгодсет 2:1 Согндаль Типпелиген
- 20.02.2008 Стрёмсгодсет 1:0 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|27
|17
|7
|3
|54 - 17
|58
|2.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|45 - 31
|47
|3.
|Сарпсборг-08
|5:0
|27
|12
|11
|4
|46 - 32
|47
|4.
|Стрёмсгодсет
|3:1
|27
|12
|8
|7
|36 - 31
|44
|5.
|Бранн
|27
|12
|7
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Хёугесунн
|27
|11
|6
|10
|32 - 31
|39
|7.
|Одд
|1:2
|27
|11
|5
|11
|25 - 32
|38
|8.
|Волеренга
|26
|10
|6
|10
|43 - 37
|36
|9.
|Стабек
|0:0
|27
|9
|8
|10
|40 - 47
|35
|10.
|Саннефьёрд
|0:5
|27
|10
|3
|14
|33 - 45
|33
|11.
|Кристиансунд
|2:1
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|12.
|Лиллестрём
|26
|8
|7
|11
|33 - 39
|31
|13.
|Тромсё
|2:0
|27
|8
|7
|12
|35 - 47
|31
|14.
|Согндаль
|1:3
|27
|7
|7
|13
|32 - 42
|28
|15.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|16.
|Викинг
|0:2
|27
|4
|6
|17
|29 - 53
|18
Второй тайм
72'
Стремсгодсет производит замену. Эйрик Улланд Андерсен уходит, и Энгблом Понтус заменяет его
68'
Согндаль производит замену. Martin Ramsland уходит, и Joachim Soltvedt заменяет его
68'
Согндаль производит замену. Велер Кьетил уходит, и Ulrik Fredriksen заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жради Бассель.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Франсишку Жуниор.
39'
Велер Кьетил получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бендик Бье.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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